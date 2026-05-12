Kulttuuri ja urheilu samalla kentällä SuomiAreenassa

Kulttuuri, taide, urheilu ja liikuntaharrastukset ovat merkittäviä osallisuuden ja yhteisen identiteetin rakentajia. Ne tukevat hyvinvointia, hyvää arkea ja paikallista elinvoimaa. Kulttuurin ja urheilun paikallisyhteisöt rakentavat myös luottamusta toisiin ihmisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan.

“Taiteella ja urheilulla on yllättävän paljon yhteistä. Kulttuuri- ja liikuntaharrastukset tukevat hyvinvointia ja mielenterveyttä, lisäävät elämänlaatua ja parantavat yhteisöllisyyttä. Aloja yhdistää tekijöiden intohimo ja kaikkensa antaminen, pyrkimys kauneuteen tai täydelliseen suoritukseen, yleisöjen liikuttaminen ja suurten tunteiden herättäminen. Ruohonjuuritason ja harrastetoiminnan toisena ääripäänä on molemmilla saroilla miljardibisnes ja elämysteollisuus”, Kulttuurirahaston kehitysjohtaja Johanna Ruohonen kuvailee.

Osallistuminen niin kulttuuri- kuin urheilutoimintaan kuitenkin kasautuu – on myös niitä, jotka jäävät kokonaan ulkopuolelle. Aktiivisuutta ja osallistumista ennustaa esimerkiksi korkea koulutus. Kulttuuri ja urheilu yhteisöllisyyden rakentajina -keskustelussa SuomiAreenassa kysytäänkin, kuinka osallistumista ja sitä kautta osallisuutta yhteiskuntaan voitaisiin laajentaa. Lisäksi keskustelijat pohtivat, kuinka eri alojen välistä yhteistyötä voitaisiin edistää suomalaisen yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Urheilun, kulttuurin ja yhteiskunnallisen osallisuuden keskeisiä kysymyksiä käsitellään SuomiAreenan Rantalavalla 23.6.2026 klo 14. Tieteen, taiteen ja urheilun vaikuttajien keskustelua luotsaa urheilutoimittaja Laura Arffman. Keskustelijat ovat kansanedustaja, entinen ammattijalkapalloilija Timo Furuholm, näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja ja jumppatyttö Katariina Havukainen, sosiaalipsykologi ja käyttäytymistieteilijä Matti T. J. Heino sekä entinen olympiauimari, nykyinen kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Eeva Saarinen.

Kulttuuri ja urheilu yhteisöllisyyden rakentajina -keskustelu Porin SuomiAreenassa Rantalavalla 23.6.2026 klo 14–15.

Timo Furuholm on turkulainen sosiaalitieteiden opiskelija, kansanedustaja ja entinen ammattilaisjalkapalloilija, joka on pelannut mm. FC Interissä, saksalaisessa Hallescher FC:ssä ja Suomen maajoukkueessa. Jalkapallouransa jälkeen Furuholm siirtyi politiikkaan. Hänen poliittisessa työssään keskeisiä teemoja ovat koulutus, lasten ja nuorten hyvinvointi, sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä kestävät liikkumisen ratkaisut. Furuholmin tausta huippu-urheilussa näkyy hänen tavassaan korostaa yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja pitkäjänteistä tavoitteellisuutta. Hän on kuvannut politiikkaa joukkuepelinä, jossa eri näkemyksiä sovitetaan yhteen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Katariina Havukainen on palkittu näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja. Hänen viimeisimpiä töitään on Jumppatytöt-esitys, josta hänelle myönnettiin vuonna 2025 Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto. Jumppatytöt on poikkeuksellinen ilmiö teatteri- ja urheilumaailmassa ja kiertänyt Suomea ja Baltiaa jo yli 100 loppuunmyydyn esityksen verran. Keväällä 2026 ilmiö laajeni museonäyttelyksi TAHTO-urheilumuseoon. Jumppatytöt-työryhmä toimii myös lasten ja nuorten kasvurauhan puolesta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Havukaisen muita teoksia on nähty Helsingin Kaupunginteatterissa, Kom-teatterissa ja Kansallisteatterin kiertuenäyttämöllä. Lisäksi hän on näytellyt lukuisissa kotimaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa ja työskennellyt käsikirjoittajana useissa tuotantoyhtiöissä.

Matti T. J. Heino tutkii käyttäytymisen muutosta kompleksisissa järjestelmissä. Hänellä on taustaa puolustusvoimista startup-maailmaan ja markkinoinnista elintapamuutosten sosiaalipsykologiaan. Heino väitteli vuonna 2025 käyttäytymis- ja kompleksisuustieteiden silloittamisesta ja toimii nykyään tutkijana Heidelbergin ja Tampereen yliopistoissa. Valtioneuvoston kanslian käyttäytymistieteellisessä neuvonantoryhmässä pahimpana pandemia-aikana hän tuli tietoiseksi globaalin toimintaympäristön muutosnopeudesta ja alkoi nähdä paikallisyhteisöjen kriisinkestävyyden ja niiden yhteisöllisen toimijuuden korvaamattomana osana yhteiskunnan resilienssiä.

Eeva Saarinen on entinen olympiauimari, joka edusti Suomea Ateenan olympialaisissa 2004 ja teki urallaan yli 20 Suomen ennätystä. Huippu-urheilu opetti Saariselle tavoitteellisuutta, sitkeyttä, tunnetaitoja sekä ymmärrystä siitä, kuinka vahvasti keholliset kokemukset vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden tunteeseen. Nykyisin Saarinen toimii Mänttä-Vilppulan kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkönä. Hän kehittää rakenteita kulttuurin, liikunnan ja paikallisen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä uskoo vahvasti siihen, että kulttuuri ja urheilu ovat merkittäviä hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisen identiteetin rakentajia.