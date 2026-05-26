Arkkitehtuuri näkyy vahvasti Euroopan kulttuuripääkaupungissa ja herättää kansainvälistä kiinnostusta

Oulu2026-vuonna arkkitehtuuriin liittyvää ohjelmaa on yksittäisistä tapahtumista laajoihin kokonaisuuksiin. Oululaisen arkkitehtuurin perinnettä, ”Oulun koulua”, esittelevä näyttely hurmasi alkuvuonna. Kulttuuriohjelmassa on mukana niin modernin rakennusperinnön uusia käyttötapoja, uudistettuja julkisia tiloja kuin historiallisia ympäristöjä. Esimerkiksi Oulun keskustakirjasto Saari, kirkkoarkkitehtuuria esittelevät reitistöt sekä Iissä sijaitseva Akolan kartano muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, joka avaa näkymiä pohjoisen arkkitehtuuriin.

Kansainvälinen palkinto toi katseet Ouluun

Keväällä Oulu nousi kansainvälisen arkkitehtuurikeskustelun keskiöön, kun EU Mies Awards -palkinnon voittajat julkistettiin ensimmäistä kertaa Barcelonan ulkopuolella. Tapahtumapaikkana toimi historiallinen Aaltosiilo, Alvar Aalton suunnittelema katedraalimainen teollisuusrakennus, joka on parhaillaan muuntautumassa ainutlaatuiseksi kulttuuri- ja taidetilaksi. Aaltosiilo toimii keskeisenä näyttämönä Oulu2026-vuoden kulttuuriohjelmalle ja esimerkkinä siitä, miten modernia rakennusperintöä voidaan uudistaa rohkeasti uuteen käyttöön.

“Oulu2026-vuosi on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua syvällisemmin alueen rikkaaseen arkkitehtuurihistoriaan ja nähdä, miten kehitämme ja hyödynnämme olemassa olevia kohteita uusiksi kulttuurikohteiksi. Me emme alueellamme aina itsekään hahmota, kuinka merkittävä arkkitehtuuriperintö meillä täällä on. Tämä vuosi tarjoaa hienon hetken olla siitä ylpeä ja jakaa se myös kansainvälisesti,” sanoo Samu Forsblom.

Pohjoisen oma ääni arkkitehtuurissa ja monipuolinen kirkkoarkkitehtuuri

Arkkitehtuuria tarkastellaan Oulu2026-ohjelmassa myös kaupunkitilan, liikkeen ja kokemuksellisuuden kautta. Kansainvälinen Climbing over Oulu -yhteistyöprojekti yhdistää arkkitehtuurin, sirkustaiteen ja musiikin kaupunkikävelyihin ja paikkasidonnaisiin esityksiin, jotka ammentavat inspiraationsa Oulun urbaanista maisemasta ja rakennusperinnöstä.

Projektin yhteydessä järjestettävät urbaanit kävelyreitit johdattavat osallistujat muun muassa Meri-Toppilan alueelle, Typpi Oy:n historialliselle tehdasalueelle, Tuiran rantamaisemiin sekä Aaltosiilolle. Kävelyissä tarkastellaan Oulun rakennettua ympäristöä ja kaupunkikerrostumia uudesta näkökulmasta – mukana ovat esimerkiksi Alvar Aallon suunnittelema teollisuusarkkitehtuuri, jokisuiston maisemat sekä modernin kaupungin ja vanhojen teollisuusympäristöjen vuoropuhelu.

Kirkosta kirkkoon -reitistön avulla matkailijat ja paikalliset pääsevät tutustumaan monipuoliseen kirkkoarkkitehtuuriin ympäri Oulu2026-aluetta. Nämä Pohjois-Pohjanmaalle kolmen rovastikunnan alueelle sijoittuvat kirkkoreitistöt on rakennettu helpottamaan arkkitehtuurista, taiteesta ja historiasta kiinnostunutta matkailijaa löytämään kirkkojen monimuotoisen kulttuuriperinnön äärelle. Oman reittinsä ovat saaneet mm. kansanrakennusmestareiden vanhat ristikirkot, tukipilarikirkot, tapulit sekä modernit ja erikoiskirkot.

Siilo nousee kansainvälisen taiteen näyttämöksi

Aaltosiilo toimii vuoden aikana monipuolisena kulttuuritilana. Palkintoseremonian jälkeen tilassa nähdään loppuvuoden aikana mm. korealais-suomalainen yhteisnäyttely White Nights sekä Circus Festival OU: esityksiä. Monen valokuvataiteen ystävän huipennus vuodelle on Elina Brotheruksen Naisia Aalloilla – Elina Brotherus ja Alvar Aallon kodit. Brotherus on yksi Pohjoismaiden tunnetuimpia nykytaiteilijoita, ja hänen juurensa ovat Oulussa. Naisia Aalloilla on laaja Alvar Aalto -näyttely, joka keskittyy Aallon piirtämien kotien arkkitehtuuriin ja fiktiivisiin tarinoihin.

Keskustakirjastosta kulttuurihistoriallisiin kohteisiin

Yksi keskeisistä Oulun arkkitehtuurikohteista on uudistettu Oulun pääkirjasto Saari, jonka peruskorjauksen on suunnitellut JKMM Arkkitehdit. Kirjasto toimii tärkeänä kohtaamispaikkana sekä kaupunkilaisille että vierailijoille. Kirjasto on rikkonut heti kävijäennätyksiä, ja pelkästään Oulu2026-Avajaisfestivaaliviikolla tammikuussa Saaressa kävi yhteensä 23 000 vierailijaa. Kirjastossa sijaitsee myös Lastenkulttuurikeskus Kotilo, joka tuo kulttuurikokemukset osaksi arkea varhaisesta iästä lähtien.

Lähikunnassa Iissä sijaitseva Akolan kartano on suojeltu historiallinen maalaistalo, jonka restauroinnissa on luotu täysin uusi moderni ja minimalistinen ilmapiiri rakennukseen. JKMM Arkkitehtien perustajajäsenen, huippuarkkitehti Teemu Kurkela vietti Akolassa lapsuuden kesänsä, ja uudistus oli hänelle tärkeä henkilökohtainen projekti. Akolassa järjestetään useita kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan kuuluvia tapahtumia:

AKOLA - RAUHA / PEACE kesäkuussa, AKOLA - ÄÄNI / Yöjuna & festivaali heinäkuussa ja AKOLA - LIIKE / MOVEMENT syyskuussa.

Oulu2026-vuoden aikana arkkitehtuuria tarkastellaan historiallisista kohteista uusiin kokeellisiin avauksiin. Kokonaisuus kytkeytyy laajemmin eurooppalaiseen keskusteluun rakennetusta ympäristöstä ja sen tulevaisuudesta. Oulu ja sen 39 kumppanikuntaa juhlivat Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2026.