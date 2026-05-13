Luo tunnelmallinen koti valaistuksella – uudet OSRAM-valaisimet ja -lamput Habitaressa

OSRAM Home Lighting -tuotevalikoima laajenee jälleen useilla valaisin- ja lamppu-uutuuksilla, mitkä yhdistävät mielenkiintoisen muotoilun ja valaistusratkaisut, sekä tarjoavat kestäviä ja tyylikkäitä vaihtoehtoja kodin valaistukseen. Sisustuksellisiin uutuusvalaisimiin ja -lamppuihin pääsee tutustumaan syksyn Habitare-messuilla, jossa ne saavat ensiesittelynsä OSRAM HOME LIGHTING kodin valaistus -messuosastolla. Tervetuloa tutustumaan uutuustuotteisiin osastolle 6f91!

Loistokkuutta kotiin OSRAM Decor Hornet -valaisinsarjalla

Jos etsinnässä on elegantti ja tyylikäs valaisin, OSRAM Decor Hornet -valaisinsarja tarjoaa vaihtoehtoja niin riippu-, seinä-, pöytä- sekä lattiavalaisinten muodossa. Kyseessä on ajaton valaisinsarja, jonka mustakultaiset valaisinkuvut on valmistettu teräksestä ja johdot ovat kangaspäällysteiset. Klassinen mustan ja kullan yhdistelmä toimii katseenvangitsijana tuoden arvokkuutta tilaan.

Ihastuttava OSRAM Decor Hat Felt 1xE27 -huopavalaisin sisustuksesta kiinnostuneille

Muodoltaan tyylikästä hellehattua muistuttava OSRAM Decor Hat Felt 1xE27 -riippuvalaisin ihastuttaa kodin tilojen katseenvangitsijana. Harmaalla huopakuvulla ja mustalla kangaspäällysteisellä johdolla varustettu valaisin tuo ajatonta, mutta modernia ilmettä sisustukseen.

Kauniit ja minimalistiset OSRAM Decor Glass Lantern -valaisimet moneen tilaan

Minimalistisesti muotoillut OSRAM Decor Glass Lantern -valaisimet sopivat moneen kodin tilaan yhdessä tai erikseen. Puisilla yksityiskohdilla varustetut pöytä- ja riippuvalaisimet tuovat lempeällä valollaan tunnelmaa kotiin, ja ovat laadukas valinta lasisine kupuineen. Valaisimet on varustettu yleisellä E27-lampunpitimellä, joka mahdollistaa juuri sopivan valonlähteen valitsemisen niin valotuoton kuin värilämpötilan osalta.

OSRAM Flex Acoustic -LED -valonauhajärjestelmä akustiikkapaneleiden ystäville

Täysin uudenlainen OSRAM Flex Acoustic -LED -valonauhajärjestelmä tekee akustiikkapaneeleista kodin katseenvangitsijan.Sisustukselliset LED-valonauhat antavat päällä ollessaan tasaista valoa, mutta ovat huomaamattomia pois päältä kytkettäessä. Yhdenmukainen valontuotto ja himmennysominaisuus mahdollistavat sopivan tunnelmanluonnin huone- ja tilannekohtaisesti.

OSRAM Decor Cracked Glass -lampputuoteperhe tuo uniikkia ilmettä sisustukseen

Ainutlaatuiset OSRAM Decor Cracked Glass -lamput tuovat täysin uniikkia ilmettä moderniin sisutukseen lasisissa kuvuissa olevilla, halkeamia muistuttavilla efekteillään. Lamppuja on saatavillla pyöreällä, leveällä ja soikiolla lasikuvulla ja ne toimivat erinomaisesti katseenvangitsijana myös yhteen sommiteltuna. Perinteisemmän ruskean sävyn lisäksi värivaihtoehtoina ovat oranssi sekä sininen, jotka toimivat upeana väripilkkuna sisustuksessa.