Puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus korkea osissa Varsinais-Suomea

Koko Suomessa suurin puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus oli THL:n seurantajaksolla 2021–2025 jo aiemmin kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluneilla alueilla Kustavissa (75,2/100 000) ja Paraisilla (48,4/100 000). Korkea ilmaantuvuus kertoo siitä, että rokotuskattavuus ei ole alueilla riittävä.

Puutiaisaivotulehdusrokote (TBE-rokote) antaa suojaa punkkien eli puutiaisten levittämää puutiaisaivotulehdusta vastaan. Puutiaisaivotulehdus on oireiltaan hankalin ikääntyneillä ja heillä esiintyy myös läpäisyinfektioita eli henkilö sairastuu tautiin rokotuksista huolimatta. Ikääntyneille suositellaan altistuksen jatkuessa TBE-tehosterokotteita säännöllisesti kolmen vuoden välein

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvilla alueilla rokotteet maksuttomia

Kansallisen rokotusohjelman mukaan TBE-rokotteen saavat maksutta 3 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka asuvat vakituisesti tai pitkäaikaisesti loma-asunnossa Varsinais-Suomen osalta Kustavissa, Paraisilla ja Uudenkaupungin Pyhämaan (23930) postinumeroalueella.

Uutena ohjelmaan tulivat vuoden 2026 alussa Pyhäranta sekä Kemiönsaaren

Dragsfjärdin (25870)

Hiittisten (25940)

Kasnäsin (25930) ja

Rosala Kasnäs-Hiittisten (25950) postinumeroalueet





Rokotusaika varataan puhelimitse

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvilla alueilla täysi-ikäiset varaavat ajan rokotukseen puhelimitse:

Kustavissa, Pyhärannassa ja Pyhämaalla (postinumeroalue 23930) arkisin numerosta p. 02 4612 517.

Paraisilla arkisin numerosta p. 02 454 5200

Kemiönsaarella arkisin p. 02 426 0400



Rokote on sitä tarpeellisempi, mitä enemmän näillä alueilla oleskelee ja liikkuu luonnossa sulan maan aikana.

Aiemmin rokottamaton henkilö saa kolme maksutonta rokoteannosta (toinen rokote annetaan 1–3 kuukauden kuluttua ensimmäisestä ja kolmas 9–12 kuukauden kuluttua toisesta rokotteesta). Myös henkilö, jonka perussarja on kesken, saa täydennysrokotuksen maksutta osana rokotusohjelmaa.

THL myös suosittelee rokotusta Varsinais-Suomessa Uudenkaupungissa pidempiaikaisesti oleskeleville sekä muilla kuin kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvilla Kemiönsaaren postinumeroalueilla, Turun, Naantalin ja Kaarinan luonnossa ja viheralueilla oleskeleville asukkaille ja mökkiläisille sekä alueella paljon ulkoileville henkilöille. Näillä alueilla henkilö maksaa rokotuksen itse. Kolmen annoksen rokotussarjan saaneiden tehosterokotukset eivät myöskään sisälly maksuttomiin rokotuksiin.

Tarkemmat tiedot ajanvarauksista sekä lasten ja nuorten rokotuksista: varha.fi/punkkirokote

Lisätiedot aikuisten rokotuksista:

Susanna Niemi, palvelualuepäällikkö, p. 044 723 3952, susanna.niemi2@varha.fi

Lisätiedot lasten ja nuorten rokotuksista:

Outi Ramstedt, vastaava terveydenhoitaja (Perhekeskuspalvelut, Parainen), p. 040 488 5541, outi.ramstedt@varha.fi

Bettina Ek, vastaava terveydenhoitaja (Perhekeskuspalvelut, Kemiönsaari), p. 040 482 3525, bettina.ek@varha.fi