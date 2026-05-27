Elämyksiä ja liikkumisen vapautta – Käpylän liikunta- ja tapahtumapuiston suunnittelu etenee

Käpylän liikuntapuisto on monipuolinen ja keskeinen liikuntapaikka, jonka hyvä sijainti Mäkelänkadun ja Messukeskuksen välissä tekee alueen helposti saavutettavaksi eri puolilta kaupunkia. Puistoa on tarkoitus kehittää nykyistä houkuttelevammaksi paikaksi ja ympärivuotiseen käyttöön arkiliikkujille sekä eri lajien harrastajille. Lisäksi tavoitteena on, että alueella voisi jatkossa järjestää eri kokoisia kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.

Puistoon laaditaan parhaillaan yleissuunnitelmaa, jonka luonnos on nyt kaupunkilaisten kommentoitavana Kerrokantasi-palvelussa 10. kesäkuuta asti. Yleissuunnitelmassa on tutkittu esimerkiksi sitä, millaisia toimintoja liikuntapuistoon tulisi ja miten aluetta voisi käyttää paremmin ympäri vuoden. Samalla on suunniteltu, miten eri kokoiset kulttuuri- ja urheilutapahtumat olisi mahdollista järjestää puiston alueella. Yleissuunnitelma toimii pohjana alueen asemakaavamuutokselle ja puistosuunnitelmalle, joiden tekeminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2026. Puiston rakentamisen ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Kutsuvat ja monipuoliset liikuntapalvelut

Puistoon on suunniteltu useampi kenttäalue jalkapallolle ja muille lajeille, erilaisia pienpelikenttiä sekä monipuolisia ja innovatiivisia omatoimiseen liikkumiseen houkuttelevia lähiliikuntapaikkoja. Puistoon on myös suunnitteilla katsomo- ja pukusuojarakennuksia sekä varaus liikuntahallille.

Alueen läpi on tarkoitus päästä jatkossakin kulkemaan, minkä lisäksi alueelle tehdään kiinnostavia kulkureittejä kuntoiluun ja virkistymiseen. Alueen pohjoispuolelle Koskelantien varteen ehdotetaan myös uutta pyörätietä ja jalkakäytävää.

Alueen pysäköinti- ja saattoliikenteelle on paikkoja puiston pohjoisosassa sekä Velodromin eteläpuolella, minkä lisäksi selvitetään mahdollisuutta hyödyntää Messukeskuksen pysäköintitiloja esimerkiksi tapahtumien aikaan. Pyöräpysäköintiä suunnitellaan eri puolille aluetta.

Toimiva tapahtumapuisto

Alueella on jatkossa mahdollista järjestää kaikenlaisia tapahtumia kirpputoreista suuriin kaupunkifestivaaleihin. Myös liikuntatapahtumien ja otteluiden järjestelyt helpottuvat, kun ne voivat hyödyntää kenttien ulkopuolisia tapahtuma-alueita ja parempaa infrastruktuuria.

Jotta alueella olisi mahdollista järjestää suurtapahtumia, on tapahtumakäyttöön suunnitelluilla alueilla oltava suuria ihmisjoukkoja ja raskaita lavarakenteita kestävä maapohja, minkä vuoksi iso osa tapahtumakäyttöön tulevista alueista tehdään kovemmista pintamateriaaleista kuten kiveyksistä, kivituhkasta tai asfaltista. Festivaalityyppisten tapahtumien osalta alueen musiikkilavojen suunnittelussa on otettu huomioon musiikin leviämissuunnat, jotta meluvaikutukset ympäristöön olisivat mahdollisimman vähäiset. Suunnittelussa on huomioitu myös ihmisten turvallinen liikkuminen tapahtuma-alueella ja hätäpoistumisreitit.