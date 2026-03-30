SuomiAreenan Tyttöjen illassa aktivoidaan miehet mukaan väkivallan vastaiseen työhön
26.5.2026 15:11:08 EEST | SuomiAreena | Tiedote
SuomiAreenan yhtenä pääpuhujana nähdään naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa vastaan maailmanlaajuisesti työtä tehnyt ranskalainen David Pelicot. Hänen kanssaan lavalla keskustelee tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb. Keskiviikon huipentava ohjelma nähdään Raatihuoneenpuiston lavalla 24.6. klo 18–19.
Keskustelukokonaisuus on osa SuomiAreenan ja YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen yhdessä toteuttamaa Tyttöjen iltaa, joka käsittelee monipuolisesti tasa-arvon ja inklusiivisuuden merkitystä yhteiskuntaluottamukselle ja -kehitykselle. Tapahtumalla SuomiAreena haluaa nostaa esille tärkeän, mutta viime vuosina muun muassa talous-, turvallisuus- ja kriisikeskustelujen jalkoihin jääneen teeman.
“Suomessakin naisiin kohdistuva väkivalta on huolestuttava ongelma. On kaikkien meidän tehtävä rakentaa turvallisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa ja taistella aktiivisesti väkivaltaa vastaan”, Suzanne Innes-Stubb painottaa.
David Pelicot on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi työstään naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa vastaan sen jälkeen, kun hänen äitiinsä Gisèle Pelicot’hon kohdistuneet joukkoraiskaukset sekä niistä annetut tuomiot nousivat laajaan kansainväliseen julkisuuteen. Tämän jälkeen David Pelicot on ottanut näkyvän roolin keskustelussa, jossa korostetaan miesten vastuuta ja osallistumista naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa.
”Useimmat miehet paheksuvat ja tuomitsevat väkivallan, mutta silti moni pysyy passiivisena. Se mahdollistaa arkipäiväisen seksismin ja väkivallan jatkumisen. Miesten on viimein otettava aktiivinen rooli väkivallan vastustamisessa”, David Pelicot korostaa.
Suzanne Innes-Stubb on aiemmin työurallaan vastannut mm. ihmisoikeuskysymyksistä sekä häirinnän ja syrjinnän vastaisesta työstä ja on myös tasavallan presidentin puolisona halunnut kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan yhteiskunnallisena ratkaistavana ongelmana. Innes-Stubb toimii myös naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen YK:n Oranssit päivät -kampanjan virallisena suojelijana Suomessa. Kampanjaa Suomessa luotsaa UN Women Suomi.
Iltapäivällä alkavassa Tyttöjen ilta -kokonaisuudessa rikotaan tietoisesti asetelmaa, jossa tasa-arvosta puhuvat vain naiset. Siksi tasa-arvosta keskustellaan myös miesten kesken – All Male Panelissa*.
“Haluamme Tyttöjen illassa käydä keskustelua kaikille turvallisemman ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisesta - sekä meidän jokaisen roolista ja vastuusta tässä työssä. Olemme äärimmäisen otettuja, että saamme huipentaa ohjelman David Pelicot’n ja Suzanne Innes-Stubbin näkemyksiin yhteisestä vastuustamme naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi”, UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas kertoo.
Tyttöjen illan lavasisällöt julkaistaan osana SuomiAreenan ohjelmajulkistusta 29.5. Ohjelmakokonaisuuden SuomiAreenan ja UN Women Suomen kanssa mahdollistaa Louhento Säätiö, joka tukee osallisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia edistävää työtä. Säätiö toimii erityisesti hankkeissa, jotka madaltavat osallistumisen esteitä, rakentavat yhteisöllisyyttä ja luovat edellytyksiä turvallisemmalle ja saavutettavammalle osallistumiselle.
SuomiAreena järjestetään tänä vuonna 23.–26.6.2026 Porissa, ja tapahtuman pääteemana on luottamus. Tapahtuma on avoin kaikille.
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Antti Lehtinen, 050 5727 991, antti.lehtinen@suomiareena.fi
Toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, 050 3414 706, jaana.hirsikangas@unwomen.fi
*All Male Panel on politiikan tutkija Saara Särmän luoma, maailmanlaajuiseksi paisunut ilmiö pelkästään miehiä sisältäneistä keskustelutilaisuuksista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti LehtinenToimitusjohtajaSuomiAreena OyPuh:0505727991antti.lehtinen@suomiareena.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
SuomiAreena, Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, järjestetään Porissa kesäisin. SuomiAreenan järjestää SuomiAreena Oy – yhtiön taustalla vaikuttavat MTV Oy ja Porin kaupunki. suomiareena.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SuomiAreena
Justin Trudeau SuomiAreenan pääpuhujaksi30.3.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Kanadan entinen pääministeri Rt. Hon. Justin Trudeau vierailee kesäkuussa Suomessa. SuomiAreenan pääpuhujana Porissa hän puhuu muun muassa luottamuksesta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa, kansainvälisen politiikan uusimmista käänteistä sekä pohjoisten maiden yhteistyöstä.
Kyselytutkimus: 80 % suomalaisista kokee yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen – luotamme eniten Puolustusvoimiin ja Pohjoismaihin24.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Neljä viidestä (80 %) suomalaisesta arvioi yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen viime vuosina. Eniten luottamusta lisäävät Puolustusvoimat (67 %), presidentti (52 %) ja poliisi (51 %). Tiedot käyvät ilmi SuomiAreenan ja Pohjoismaisen ministerineuvoston teettämästä tuoreesta kyselystä, jonka on toteuttanut Verian. Pohjoismaihin luotetaan erityisen paljon: Kahdeksan kymmenestä kokee Pohjoismaisen yhteistyön lisäävän luottamusta yhteiskunnassa (80 %). Lisäksi noin seitsemän kymmenestä (67 %) arvioi Pohjoismaiden lisäävän luottamusta, ja niitä myös pidetään maailman parhaana paikkana asua (84 %). "Kriisit, kuten Ukrainan sota, pandemia, heikko taloustilanne ja epävarmuus yhdistettynä kärjistyneeseen keskustelukulttuuriin näkyvät varmasti kyselyn tuloksissa. Kärkeen nousevat tahot, jotka tuovat suomalaisille varmuutta: tutut, turvallisuutta tuottavat instituutiot ja lähimmät naapurimme lännessä", sanoo SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen. Vain neljä prosenttia suomalaisista uskoo Yh
SuomiAreena ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko yhteistyöhön – Keski-Porin kirkon pihamaalle nousee SuomiAreena-lava20.3.2026 07:03:04 EET | Tiedote
Porissa kesäkuun viimeisellä viikolla järjestettävään SuomiAreena-tapahtumaan rakennetaan uusi keskustelulava, joka sijoittuu Keski-Porin kirkon puistoon, Kokemäenjoen rannalle. Lava on osa Porin seurakuntien ja SuomiAreenan yhteistyötä ja tulee kantamaan nimeä Kirkkolava. ”SuomiAreena panostaa tänä vuonna entisestään tapahtuman ja tapahtuma-alueen kehittämiseen. Keskeinen rooli on Porin Etelärannan alueella, jolle kirkon puisto on erittäin kaunis ja luonteva jatke. Kirkkolava tulee tarjoamaan kerrassaan upeat puitteet yhteiskunnalliselle lavaohjelmalle”, iloitsee SuomiAreena Oy:n toimitusjohtaja Antti Lehtinen. Lava tulee sijoittumaan Keski-Porin kirkon puiston luoteiskulmaan. Kirkkolavalla järjestetään SuomiAreenan virallista ohjelmaa koko festivaaliviikon ajan. ”Kirkko Porissa arvostaa ja tukee SuomiAreena-tapahtumaa. Kirkko haluaa sekä osallistua että olla kehittämässä suomalaista yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoamassa sille arvoisensa puitteet. Maailma, ja Suomi sen mukana,
Haku vuoden 2026 SuomiAreenaan on nyt auki – teemana luottamus24.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
SuomiAreenan vuoden 2026 teema on luottamus. Festivaalin 20-vuotisjuhlavuotena SuomiAreena kutsuu kansalaiset, päättäjät, yritykset ja järjestöt rakentamaan luottamusta tulevaan. SuomiAreena järjestetään 23.–26.6.2026.
SuomiAreenan kävijämäärät nousussa – KAJ veti Raatihuoneenpuistoon kaikkien aikojen ennätysyleisön2.7.2025 13:30:00 EEST | Tiedote
Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali SuomiAreena järjestettiin Porissa 24.–27.6.2025. Tapahtuma kokosi Poriin jälleen laajan yleisön. Yli 230 tilaisuutta ja yli 800 puhujaa takasivat monipuolisen sisällön ja vilkkaan keskustelun viikon ajan. KAJ-yhtyeen konsertti keräsi todennäköisesti SuomiAreenan kaikkien aikojen yleisöennätyksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme