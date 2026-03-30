SuomiAreenan Tyttöjen illassa aktivoidaan miehet mukaan väkivallan vastaiseen työhön

26.5.2026 15:11:08 EEST | SuomiAreena | Tiedote

SuomiAreenan yhtenä pääpuhujana nähdään naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa vastaan maailmanlaajuisesti työtä tehnyt ranskalainen David Pelicot. Hänen kanssaan lavalla keskustelee tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb. Keskiviikon huipentava ohjelma nähdään Raatihuoneenpuiston lavalla 24.6. klo 18–19.

David Pelicot ja Suzanne Innes-Stubb puhuvat SuomiAreenan ja UN Women Suomen Tyttöjen illassa. David Pelicot'n kuva: UN Women, Susanne Innes-Stubbin kuva: Jarno Kovamäki / Tasavallan presidentin kanslia.

Keskustelukokonaisuus on osa SuomiAreenan ja YK:n tasa-arvojärjestö UN Women Suomen yhdessä toteuttamaa Tyttöjen iltaa, joka käsittelee monipuolisesti tasa-arvon ja inklusiivisuuden merkitystä yhteiskuntaluottamukselle ja -kehitykselle. Tapahtumalla SuomiAreena haluaa nostaa esille tärkeän, mutta viime vuosina muun muassa talous-, turvallisuus- ja kriisikeskustelujen jalkoihin jääneen teeman.

“Suomessakin naisiin kohdistuva väkivalta on huolestuttava ongelma. On kaikkien meidän tehtävä rakentaa turvallisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa ja taistella aktiivisesti väkivaltaa vastaan”, Suzanne Innes-Stubb painottaa.

David Pelicot on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi työstään naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa vastaan sen jälkeen, kun hänen äitiinsä Gisèle Pelicot’hon kohdistuneet joukkoraiskaukset sekä niistä annetut tuomiot nousivat laajaan kansainväliseen julkisuuteen. Tämän jälkeen David Pelicot on ottanut näkyvän roolin keskustelussa, jossa korostetaan miesten vastuuta ja osallistumista naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa.

”Useimmat miehet paheksuvat ja tuomitsevat väkivallan, mutta silti moni pysyy passiivisena. Se mahdollistaa arkipäiväisen seksismin ja väkivallan jatkumisen. Miesten on viimein otettava aktiivinen rooli väkivallan vastustamisessa”, David Pelicot korostaa.

Suzanne Innes-Stubb on aiemmin työurallaan vastannut mm. ihmisoikeuskysymyksistä sekä häirinnän ja syrjinnän vastaisesta työstä ja on myös tasavallan presidentin puolisona halunnut kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan yhteiskunnallisena ratkaistavana ongelmana. Innes-Stubb toimii myös naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen YK:n Oranssit päivät -kampanjan virallisena suojelijana Suomessa. Kampanjaa Suomessa luotsaa UN Women Suomi.

Iltapäivällä alkavassa Tyttöjen ilta -kokonaisuudessa rikotaan tietoisesti asetelmaa, jossa tasa-arvosta puhuvat vain naiset. Siksi tasa-arvosta keskustellaan myös miesten kesken – All Male Panelissa*.

“Haluamme Tyttöjen illassa käydä keskustelua kaikille turvallisemman ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisesta - sekä meidän jokaisen roolista ja vastuusta tässä työssä. Olemme äärimmäisen otettuja, että saamme huipentaa ohjelman David Pelicot’n ja Suzanne Innes-Stubbin näkemyksiin yhteisestä vastuustamme naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi”, UN Women Suomen toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas kertoo.

Tyttöjen illan lavasisällöt julkaistaan osana SuomiAreenan ohjelmajulkistusta 29.5. Ohjelmakokonaisuuden SuomiAreenan ja UN Women Suomen kanssa mahdollistaa Louhento Säätiö, joka tukee osallisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia edistävää työtä. Säätiö toimii erityisesti hankkeissa, jotka madaltavat osallistumisen esteitä, rakentavat yhteisöllisyyttä ja luovat edellytyksiä turvallisemmalle ja saavutettavammalle osallistumiselle.

SuomiAreena järjestetään tänä vuonna 23.–26.6.2026 Porissa, ja tapahtuman pääteemana on luottamus. Tapahtuma on avoin kaikille.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Antti Lehtinen, 050 5727 991, antti.lehtinen@suomiareena.fi
Toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas, 050 3414 706, jaana.hirsikangas@unwomen.fi

*All Male Panel on politiikan tutkija Saara Särmän luoma, maailmanlaajuiseksi paisunut ilmiö pelkästään miehiä sisältäneistä keskustelutilaisuuksista.

