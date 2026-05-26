Kokoomuksen Valkonen: Ilman kakun leipojia ei ole kakkua jaettavaksi, vaikka kuinka puhuttaisiin reiluudesta

Kokoomuksen ryhmäpuhe - Valtioneuvoston selonteko liiallisen alijäämän korjaamisesta 26.5.2026. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.



Arvoisa puhemies,

Joka aamu, kun vien parivuotiaan poikamme päiväkotiin, olen ylpeä Suomesta – siitä tärkeästä työstä, mitä päiväkodeissa tehdään. Siitä, että täällä jokainen lapsi taustasta riippumatta saa eväät hyvään elämään.

Kun hain äitini sairaalasta selkäleikkauksen jälkeen ja hän totesi, ettei enää satu, olin ylpeä Suomesta. Olin ylpeä lääkäreistä ja sairaanhoitajistamme. Siitä, että meillä on toimivat terveys- ja sosiaalipalvelut kaikille.

Suomesta saa olla ylpeä. Tämä on maailman parhaita maita. Hyvinvointi ei kuitenkaan perustu toiveisiin, vaan työhön, yrittämiseen ja kasvuun. Ilman kakun leipojia ei ole kakkua jaettavaksi, vaikka kuinka puhuttaisiin reiluudesta.

Terve talous on hyvinvoinnin perusta – ja valitettavasti Suomen julkinen talous ei ole pariin vuosikymmeneen ollut terveellä pohjalla.

Julkinen sektorimme on maailman kehittyneiden maiden suurin, eli kallein. Tällä hetkellä julkinen sektori käyttää yli 160 miljardia euroa joka vuosi ja summa kasvaa. Tästä yli 13 miljardia on valtion ottamaa velkaa.

Julkisen talouden ongelmat eivät ole syntyneet tämän vaalikauden aikana, vaan ne ovat seurausta pidemmästä kehityksestä – liian hitaasta kasvusta ja siitä, että menot ovat vuosien ajan kasvaneet tuloja nopeammin.

Orpon hallitus on sopeuttanut julkista taloutta suoraan yli 6,5 miljardilla eurolla, ja tehnyt vaalikaudella noin 10 miljardin euron päätökset, jotka hillitsevät velkasuhteen kehitystä. Ilman näitä velkaantuminen olisi paljon nopeampaa. Tämä hallitus on tehnyt paljon, mutta on selvää, että tulevillakin hallituksilla riittää urakkaa.

Suomella on varaa 150 miljardin julkiseen sektoriin, mutta ei yli 170 miljardin. 150 miljardiin mahtuu hyvin eläkkeet, palvelut, sosiaaliturva, koulutus ja turvallisuus. Edessä oleva sopeutus ei tarkoita hyvinvointiyhteiskunnan romuttamista, vaan pelastamista. Ensi vaalikauden alustava sopeutusarvio eli 8-11 miljardia tarkoittaa noin 5-7 prosenttia julkisista menoista. Urakka on suuri ja vaikea - mutta mahdollinen.

Arvoisa puhemies,

Koska edessä on niin suuri urakka, viime lokakuussa aikaan saatu velkajarrusopimus on historiallisen tärkeä. Meillä on vihdoin yhdessä sovittu menettely siitä, miten hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus turvataan pitkälle tulevaisuuteen. Vielä kerran kiitän kaikkia vastuullisia puolueita sopimuksen syntymisestä.

Velkajarrusopimus ei tarkoita, että puolueiden pitäisi olla kaikesta samaa mieltä. Se tarkoittaa, että tosiasiat tunnustetaan yhdessä.

Arvoisa puhemies,

Vaikka tässä salissa puhutaan paljon julkisesta taloudesta, on tärkeä muistaa, että valtion talous ei ole Suomen talous. Suomi voi kukoistaa, vaikka valtion taloutta laitetaan kuntoon. Yritykset voivat työllistää, palkat nousta ja elintaso parantua - ja tämä onkin ainoa kestävä tie.

Maailman epävarmuudesta huolimatta juuri nyt taloudessa on myönteisiä merkkejä. Teollisuuden tilaukset ja tuotanto kasvavat. Kauppa nousee kuopasta. Ihmiset kuluttavat taas. Suomeen investoidaan ja startupit keräävät historiallisia rahoitussummia, viime vuonna lähes 2 miljardia euroa.

Orpon hallituksen tekemät kymmenet eri talousuudistukset ovat parantaneet yritysten toimintaympäristöä. Kasvu syntyy ainoastaan suomalaisten työstä ja ainoastaan yrityksissä, jotka menestyvät.

Pahinta poliitikoilta olisi jatkuva synkkyyden lietsominen. Riitelyllä ja pelottelulla Suomi ei nouse.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus on valmis edelleen uudistamaan Suomen taloutta. Kokoomus on yhtenäisesti sitoutunut velkajarruun. Toivottavasti Suomi urakoi itsensä ulos EU:n tarkkailuluokalta mahdollisimman nopeasti – ei Brysselin sääntöjen, vaan suomalaisten tulevaisuuden takia. Ja kun toivottavasti joskus muutaman vuosikymmenen päästä minun poikani hakee omaa lastaan päiväkodista, voi hän olla todella ylpeä Suomesta – kuten mekin saamme olla!