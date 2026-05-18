Lastensuojelun Keskusliiton kevätkokous 2026: Kansalaisjärjestöt tuottavat toivoa ja hyvinvointia

Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräisessä kevätkokouksessa 26.5.2026 keskusliiton jäsenyhteisöt ilmaisivat huolensa siitä, että järjestökentän heikentyessä lapsia, nuoria ja perheitä jää ilman tarvitsemaansa tukea silloin, kun he sitä tarvitsivat ja kun se olisi vaikuttavinta. Kansalaisjärjestöjen alas ajaminen tarkoittaisi myös sitä, että valtiontalouden kustannukset tulevat pitkällä aikavälillä kasvamaan.

Järjestöjen tarjoama matalan kynnyksen tuki vähentää tehokkaasti julkisten palveluiden kuormitusta. SOSTE:n (2023) laskelmien mukaan yksi sote-järjestöille kohdennettu euro vähentää julkisen sektorin kustannuksia yli 1,4 eurolla. Lastensuojelun Keskusliiton selvityksen (2025) perusteella puolestaan ennakoiva tuki voi maksaa jopa 40–60 % vähemmän kuin ongelmien korjaaminen jälkikäteen.

– Kansalaisjärjestöt kannattaa valjastaa tuottamaan hyvinvointia, muistutti Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Pentti Lemmetyinen. – Me olemme jalkautuneet sinne missä ihmiset ovat, lähiöihin ja kyliin. Me tiedämme, että kukaan ihminen ei valitse syrjäytymistä, sairautta, köyhyyttä, rikollisuutta, väkivaltaa tai lohdutonta yksinäisyyttä. Me näemme, että yksilöiden syyllistämisen sijaan meidän pitää tarttua yhteiskuntamme rakenteellisiin virheisiin. Yhdessä.

Valtioneuvoston kansalaisjärjestöstrategian 2023–2027 mukaan aktiivinen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta kansalaisjärjestöineen on keskeinen osa toimivaa demokraattista yhteiskuntaa. Silti kuluvalla hallituskaudella sote-järjestöjen avustukset laskevat reilusta 380 miljoonasta eurosta 190 miljoonaan euroon. Lastensuojelun Keskusliiton jäsenjärjestöt kantavat huolta asiakasryhmiensä, eli lasten, nuorten ja perheiden palveluista sekä heidän puolestaan vaikuttamisesta.

– Näyttää pahasti siltä, että hyvinvointiyhteiskuntaa oltaisiin ajamassa alas. Sanotaan, että meillä ei ole rahaa myötätuntoon, empatiaan eikä solidaarisuuteen, sanoi Pentti Lemmetyinen. – Se ei voi eikä saa olla totta. Aivan varmaa on, että jos emme yhteiskuntana pidä huolta lapsistamme ja nuoristamme ja tarjoa heille osallisuutta ja toivon näköaloja, olemme tuhon tiellä. Yhtä varmaa on, että jos annamme Suomeen muualta muuttaneiden ihmisten syrjäytyä ja vastustamme uusien tulemista, olemme umpikujassa. Kuihtuvassa ja riisutussa maassa ei enää asu maailman onnellisin kansa.

Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 26.5.2026 Radisson Blu Seasidessä Helsingissä. Kokoukseen osallistui 37 keskusliiton jäsenyhteisöjen edustajaa. Kevätkokouksessa käsiteltiin Lastensuojelun Keskusliiton tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vuosikertomus 2025 sekä kuultiin terveiset sosiaali- ja terveysministeriöstä. Lisäksi äänestettiin keskusliiton vaalivaliokunnasta.

