Aluehallitus hyväksyi kuntien kanssa solmittavan yhteistyösopimuksen

Maanantaina koolla ollut aluehallitus hyväksyi osaltaan Kanta-Hämeen kuntien, Hämeen liiton ja hyvinvointialueen strategisen yhteistyösopimuksen sekä esittää sen hyväksymistä myös alueen kunnille ja Hämeen liitolle. Sopimuksen tavoitteena on vahvistaa alueen toimijoiden yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden, osallisuuden ja elinvoiman edistämisessä. Yhteistyötä tehdään muun muassa hyvinvointia tukevan asumisen, turvallisuuden, varautumisen ja yhteisen tietojohtamisen teemoissa.

Sopimuksella tuetaan ennaltaehkäisevää työtä, yhteistä tilannekuvaa ja osaavan työvoiman saatavuutta. Sopimus tulee voimaan kaikkien osapuolten hyväksynnän jälkeen.

Aluehallitus hyväksyi myös vuoden 2026 ensimmäisen muutoskäyttösuunnitelman, joka päivittää talousarvion vastaamaan aluevaltuuston hyväksymää muutostalousarviota. Aluevaltuusto hyväksyi viime viikolla muutostalousarvion, minkä käyttösuunnitelman aluehallitus nyt hyväksyi. Muutokset liittyvät erityisesti organisaatiorakenteen uudistuksiin sekä määrärahojen siirtoihin toimialojen välillä.

Muutoskäyttösuunnitelmaan sisältyy lisäksi teknisiä määrärahasiirtoja sekä 1,7 miljoonan euron lisäys hyvinvointialueen valtionrahoitukseen. Muutoksilla ei ole vaikutusta vuoden 2026 tilikauden yli- tai alijäämään. Tavoitteena on varmistaa organisaation toiminnan sujuvuus ja talouden ajantasainen kohdentuminen muuttuneessa toimintaympäristössä.

Perustietotekniikan palveluihin kilpailutus

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös perustietotekniikan palveluiden kilpailutusta. Hankinta koskee hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden ja tietojärjestelmien perusinfrastruktuuria, kuten työasemapalveluita, käyttöpalveluita ja tukipalveluita. Hankinnan tavoitteena on parantaa palveluiden laatua, kustannusten ennakoitavuutta ja ICT-palveluiden ohjattavuutta sekä vähentää perustietotekniikkaan liittyviä häiriöitä henkilöstön arjessa.

Kilpailutus toteutetaan neuvottelumenettelyllä, jonka tavoitteena on varmistaa kustannustehokas, toimintavarma ja turvallinen palvelukokonaisuus nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Lopullinen hankintapäätös on tarkoitus tehdä syksyllä 2026.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan Kanta-Hämeen hyvinvointiraportin vuodelta 2025 sekä siihen liittyvät muut raportit. Aluevaltuusto käsittelee raporttia vielä kesäkuussa. Hyvinvointiraporttiin on koottu tietoa kantahämäläisten hyvinvoinnista, terveydestä ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehdystä työstä vuonna 2025. Raportti toimii sekä alueellisena tilannekuvana että suunnannäyttäjänä tuleville vuosille. Raportista on kerrottu laajasti tässä erillisessä tiedotteessa: Kanta-Hämeen hyvinvointiraportti: nuorten raittius lisääntyy, mutta ylipaino ja mielenterveyshaasteet huolestuttavat yhä

Muut asiat päätettiin esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 8. kesäkuuta.

Aluehallituksen 25.5.2026 kokouksen esityslista

Aluehallitus hyväksyi lausunnon sosiaalihuoltolain uudistuksesta

Lisäksi aluehallitus käsitteli kahta lausuntoa, joita sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt hyvinvointialueilta lakimuutoksista. Toinen koskee sosiaalihuoltolain uudistusta, jossa suunnitellaan muutoksia muun muassa palvelutarpeen arviointiin ja kirjaamiseen. Esityksessä ehdotetaan myös korotettavaksi ympärivuorokautisen palveluasumisen, pitkäaikaisen laitoshoidon ja säännöllisen kotona annettavan palvelun asiakasmaksuja. Lisäksi kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki ehdotetaan kumottavaksi.

Aluehallituksen hyväksymässä lausunnossa Oma Häme kertoo pitävänsä uudistuksen tavoitteita pääosin oikeansuuntaisina, sillä ne vahvistavat sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ydintehtäviä sekä painottavat asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja rinnalla kulkevaa tukea. Samalla nähdäään, että uudistuksen toimeenpanoon liittyy merkittäviä riskejä, koska resurssit ja rahoitus vähenevät samalla, kun asiakastyön vaatimukset kasvavat.

Kanta-Hämeen lausunnossa korostetaan erityisesti lapsiperheiden palveluiden, hyvinvoinnin edistämisen sekä sosiaalityön asiantuntijaroolin vahvistamisen tärkeyttä. Hyvinvointialue pitää kannatettavana myös kirjaamisvelvoitteiden keventämistä ja mahdollisuutta kohdentaa enemmän työaikaa suoraan asiakastyöhön. Kanta-Häme painottaa, että hyvinvointialueilla pitäisi olla mahdollisuus järjestää palvelut alueellisten tarpeiden mukaisesti - sosiaalihuollon palveluiden tulee jatkossakin perustua asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja oikea-aikaisen tuen varmistamiseen. Aluehallitus teki lausuntoon lisäyksen, jonka mukaan mahdolliset asiakasmaksukorotukset eivät saa vähentää hyvinvointialueiden rahoitusta.

Aluehallitus hyväksyi lausunnon apteekkitoiminnan uudistuksesta

Toinen sosiaali- ja terveysministeriölle laadittu lausunto koskee apteekkitoiminnan lainsäädäntöuudistusta. Aluehallituksen hyväksymässä lausunnossa Oma Häme korostaa kattavan apteekkiverkoston ja riittävien aukioloaikojen merkitystä erityisesti kiirevastaanottojen ja yhteispäivystysten läheisyydessä. Hyvinvointialue pitää tärkeänä, että itsehoitolääkkeiden myynti säilyy apteekeissa, joissa asiakkaat saavat lääkeneuvontaa ja ohjausta turvalliseen lääkehoitoon.

Oma Häme kannattaa apteekkien ja hyvinvointialueiden yhteistyön vahvistamista. Keskeisenä kehittämiskohteena nähdään tiedonkulun parantaminen ja apteekkien mahdollisuus saada ajantasaista tietoa potilaan lääkehoidosta turvallisen lääkeohjauksen varmistamiseksi.