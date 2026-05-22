Sujuvuutta kaupunkilaisten arkeen – Vuoden katutyömaa -kilpailussa etsitään parhaita työmaita
26.5.2026 16:01:21 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Vuoden katutyömaa -kilpailu jalkauttaa moniammatillisen raadin jälleen helsinkiläisille työmaille. Raati arvioi työmaiden asennetta ja ratkaisuja kaupunkilaisille aiheutuvan haitan vähentämiseksi.
Vuoden katutyömaa -kilpailun tavoitteena on vähentää katutyömaista aiheutuvaa haittaa kaupunkilaisille ja palkita hyvistä käytännöistä haittojen vähentämiseksi. Kilpailun voittajia on vuosien varrella yhdistänyt kaksi asiaa: innovatiiviset ratkaisut ja aito halu vähentää työmaasta aiheutuvaa haittaa kaupunkilaisille. Helsingistä kuusi vuotta sitten alkunsa saanut kilpailukonsepti toteutetaan tänä vuonna toista kertaa Espoossa ja ensimmäisen kerran Turussa.
Asiantuntijoista koostuva monialainen raati etsii onnistuneita ratkaisuja ja pyrkii tuuppaamaan työmaita positiiviselle uralle. Tänä vuonna arviointiraatiin kuuluvat INFRA, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli, Invalidiliitto, Näkövammaisten liitto, Helsingin seudun kauppakamari, HSL, Pyöräliitto, Helsingin Satama sekä kilpailun tilaaja Helsingin kaupunki. Raadin työtä koordinoi Ramboll Finland.
Moni raadin jäsenistä on ollut mukana alusta lähtien.
– Kilpailu on tehokas keino vaikuttaa arjen sujuvuuteen sekä mahdollisuus oppia haittojen hallintaa myös uusista näkökulmista. Parhaimmillaan raadin työ on yhteistyötä paitsi raadin jäsenten kesken, myös raadin ja työmaaurakoitsijoiden välillä, kertoo raadissa kuudetta vuotta toimiva Tiina Pasuri Helsingin seudun kauppakamarista.
Kilpailu asettaa aidosti kaupunkilaisen keskiöön
– Helsingille on tärkeää, että työmaa huomioi alueen käyttäjät, kulkijat ja asukkaat työmaajärjestelyissään. Työmaan vaikutusalueella on usein myös yrityksiä, palveluita ja muita toimijoita, joiden toimintaedellytysten takaaminen on olennainen osa haittojen hallintaa, korostaa yksikön päällikkö Liisa Taskila Helsingin kaupungilta.
Kilpailua viedään eteenpäin nostamalla esiin onnistumisia. Edellisinä kilpailukesinä on nähty oivaltavia esimerkkejä muun muassa turvallisen liikkumisen varmistamisesta, viestinnän rohkeista tavoista, kurkistusaukoista työmaa-aidoissa ja kulkijoiden reittien elävöittämisestä taiteella. Kilpailun vaikuttavuus on noteerattu myös kansainvälisesti. Se on Suomen ehdokas kansainvälisessä IFME Awards -kilpailussa.
– Kilpailulla haetaan kulttuurinmuutosta, joka tapahtuu askel kerrallaan. Muutoksessa asenne ratkaisee ja siihen pyrimme kilpailun kautta vaikuttamaan. Raadin asiantuntemuksen ja positiivisella kulmalla annetun palautteen avulla työmaat saavat hyviä vinkkejä muutosten toteuttamiseksi, joiden käyttöönottoa seuraamme koko kilpailun ajan, tiivistää projektinjohtaja Mikko Suikki Helsingin kaupungilta.
Kilpailun voittajan valitsee raati. Voittaja julkistetaan 1. lokakuuta Maarakennuspäivillä Finlandia-talolla.
Viime vuonna voittajaksi valittiin Jätkäsaaren kannaksen silta ja Jätkäsaarenlaituri, kunniamaininnan hyvästä asenteesta sai Tieluiskan projektitiimi.
