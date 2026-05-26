Vielä ehtii mukaan: ilmoittautuminen ateria- ja kauppakassipalveluiden toimittajaksi on yhä auki
26.5.2026 16:06:03 EEST | Oma Häme | Uutinen
Oma Häme kerää nettisivuilleen listaa eri palveluntuottajista asiakkaiden ja heidän läheistensä tueksi.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue etsii edelleen palveluntuottajia sekä kotiin annettavien aterioiden että kauppakassipalvelun toimittajaksi ikäihmisille.
Keräämme nettisivuillemme listaa eri palveluntuottajista, jotta voimme antaa asiakkaille ja heidän läheisilleen laajasti tietoa eri vaihtoehdoista. Mikäli asiakas haluaa säännöllisesti kotiin toimitettuja valmiita aterioita tai apua kaupassakäyntiin, hän voi hankkia palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta.
Jos olet ateriapalveluntuottaja, voit ilmoittautua mukaan tästä: Ilmoittaudu kotiin annettavien aterioiden toimittajaksi: Webropolilla luotu kysely
Kauppapalvelun toimittajaksi voi puolestaan ilmoittautua täällä: Ilmoittaudu kauppakassi-palvelun toimittajaksi: Webropolilla luotu kysely
Oma Häme toteuttaa tarvittaessa tilapäistä ateriapalvelua kriittisessä tilanteessa oleville asiakkaille kuten sairaalasta kotiutumisen yhteydessä.
Asiakkaat voivat kysyä lisätietoja säännöllisestä ja tilapäisestä ateriapalvelusta sekä kauppapalvelun järjestämisestä Ikäihmisten Ensilinjasta:
p. 03 629 6620 arkisin kello 9-15
ensilinja.ikaihmiset(at)omahame.fi
Lisää palveluista ja palveluntuottajaluettelo:
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Aluehallitus hyväksyi kuntien kanssa solmittavan yhteistyösopimuksen26.5.2026 15:24:22 EEST | Uutinen
Kokouksessa käsiteltiin myös ministeriölle lähetettäviä lausuntoja lakiuudistuksista.
Palveluverkkomuutosten ensimmäinen vaihe takana Hämeenlinnassa – Forssan tilasuunnittelu on hyvässä vauhdissa26.5.2026 09:23:54 EEST | Tiedote
Tietoa muutoksista ja niiden vaikutuksista sote-palveluihin on koottu verkkosivuille.
Kanta-Hämeen hyvinvointiraportti: nuorten raittius lisääntyy, mutta ylipaino ja mielenterveyshaasteet huolestuttavat yhä25.5.2026 16:22:44 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeessä näkyy samanaikaisesti sekä myönteisiä että huolestuttavia muutoksia asukkaiden hyvinvoinnissa. Tuore hyvinvointiraportti kertoo, että nuorten kokemus omasta terveydentilasta ja tyttöjen tyytyväisyys elämään on parantunut, raittiiden nuorten määrä on kasvanut. Samaan aikaan alueen nuorten hyvinvointia heikentävät edelleen ylipaino ja mielenterveyshaasteet. Oma Häme on julkaissut uuden hyvinvointiraportin, joka kokoaa yhteen tietoa kantahämäläisten hyvinvoinnista, terveydestä ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehdystä työstä vuonna 2025. Raportti toimii sekä alueellisena tilannekuvana että suunnannäyttäjänä tuleville vuosille. Aluehallitus hyväksyi osaltaan hyvinvointiraportin kokouksessaan maanantaina 25. toukokuuta. Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointiraporttia vielä kesäkuussa. Kanta-Hämeessä merkittävä ylipainohaaste Hyvinvointityötä tehdään Kanta-Hämeessä erityisesti neljän tavoitteen ympärillä: osallisuuden, yhdenvertaisuuden, turvallisen arjen ja yhteistyön vahvistamise
Kesä vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin - tiedot poikkeusaukioloajoista on koottu verkkoon25.5.2026 12:35:30 EEST | Uutinen
Suurin osa suluista ajoittuu juhannukselta heinäkuun lopulle.
Kolme hyvinvointialuetta kehittää muuttovalmennusta osana TIE-hanketta – tavoitteena turvallisempi siirtymä omaan kotiin22.5.2026 14:55:59 EEST | Tiedote
Kolme hyvinvointialuetta kehittää muuttovalmennusta osana TIE-hanketta. Tavoitteena on tukea vammaisia henkilöitä matkalla kohti omaa kotia ja itsenäisempää elämää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme