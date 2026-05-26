Osuuskauppa Hämeenmaa

Hämeenmaan robokuljetukset laajenevat kesän aikana

3.6.2026 14:02:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

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Ruokarobotit ovat toimittaneet tilauksia kuudesta Hämeenmaan S-marketista jo vuoden ajan. Palvelu laajenee kolmeen myymälään kesäkuussa, ja myös muita laajennuksia on suunnitteilla.

Kuljetusrobon kyytiin mahtuu jopa kaksi kassillista ruokaostoksia.
Kuljetusrobon kyytiin mahtuu jopa kaksi kassillista ruokaostoksia. Anssi Vuohelainen

Kuljetusrobotit aloittavat kesäkuussa kuljetukset S-market Vääksystä, S-market Parolasta ja S-market Tervakoskelta. Loppukesästä mukaan tulee lisää myymälöitä, joiden osalta suunnittelu on vielä kesken.

Ensimmäisen vuoden aikana 23 000 toimitusta

Robotit ovat ottaneet oman paikkansa osana ruoan verkkokaupan palvelutarjontaa.

”Mahtavaa, että robotit tulevat nyt yhä useamman asiakkaan saataville. Niitä on kovasti toivottu. Nykyiset robottimme ovat huristelleet vuodessa 23 000 toimitusta ja ovat erityisen suosittuja Hämeenlinnassa ja Heinolassa”, kertoo projektipäällikkö Tero Vehko.

Robokuljetukset ovat tällä hetkellä saatavilla S-market Ahtialasta ja S-market Ankkurista Lahdessa, S-market Heinoskasta Heinolassa, S-market Hirsimäestä Riihimäellä, S-market Jukolasta Hämeenlinnassa ja S-market Forssasta.

Kyytiin mahtuu kaksi ruokakassillista

Robokuljetuksista ovat innostuneet erityisesti nuoret aikuiset ja lapsiperheet. Tilaukset jakautuvat tasaisesti viikonpäivien kesken, ja lauantai korostuu hieman aktiivisimpana toimituspäivänä.

”Asiakkaamme ovat tykästyneet robotteihin, ja ne saavat lähes pelkästään positiivista palautetta. Ne koetaan sympaattisina puurtajina, jotka tuovat helpotusta arjen kiireisiin”, Vehko kertoo.

Robotti voi toimittaa ostokset kotiin tai työpaikalle, mutta myös esimerkiksi eväät uimarannalle tai puistoon. Sähköllä kulkevien robottien toimintasäde on noin kolme kilometriä, ja niiden kyytiin mahtuu kaksi kassia ostoksia. Ensimmäisen vuoden aikana robotilaus oli asiakkaan luona keskimäärin noin 40 minuutissa.

S-ryhmän kumppanina robokuljetuksissa on Starship Technologies.

Viiden kärjessä korostuu tietty tuoteryhmä

Hämeenmaan robottien kyydissä kulkee useimmiten maitoa. Viisi robokuljetuksilla eniten tilattua tuotetta ovat: 

  • Kevytmaito
  • Laktoositon kevytmaitojuoma
  • Ruokakerma
  • Banaani
  • Rasvaton maito

Avainsanat

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Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

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