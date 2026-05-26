Oma Häme siirtää toimintonsa pois Virastokeskus Veturista Riihimäellä
26.5.2026 16:48:12 EEST | Oma Häme | Uutinen
Oma Häme siirtää Virastokeskus Veturissa toimineet palvelunsa väistötiloihin Riihimäellä rakennukseen asetetun käyttökiellon vuoksi. Riihimäen kaupunki on ilmoittanut, että rakennus on käyttökiellossa toistaiseksi.
Suurin osa Oma Hämeen toiminnoista siirtyy Riihimäen sairaalan tiloihin (Kontiontie 77), myös asiakasposti siirretään sinne. Veturissa aiemmin hoidetut asiakastapaamiset hoidetaan tarpeen mukaan eri tiloissa. Oma Hämeen työntekijät ovat suoraan yhteydessä asiakkaisiin ja kertovat muutoksista. Veturissa ei ole ollut palveluja, joissa asiakkaat kävisivät ilman ajanvarausta. Oma Häme etsii lisäksi pysyvämpiä väistötiloja palveluilleen.
Perjantaina 8. toukokuuta asetettu käyttökielto perustuu mittauksiin, joissa rakennuksen vierustalla havaittiin maan painumista ja perustuksissa liikettä. Rakennuksen omistaa KOY Riihimäen Yritystalo, ja Oma Häme toimii tiloissa vuokralaisena. Veturi sijaitsee osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.
Veturissa on toiminut muun muassa vammaissosiaalityön ja aikuissosiaalityön palveluja, perheoikeudelliset palvelut sekä kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluja.
Lisätiedot medialle:
kiinteistöpäällikkö Liisa Haakana
p. 040 557 9805
liisa.haakana@omahame.fi
