Oma Häme siirtää toimintonsa pois Virastokeskus Veturista Riihimäellä

Kanta-Hämeen hyvinvointiraportti: nuorten raittius lisääntyy, mutta ylipaino ja mielenterveyshaasteet huolestuttavat yhä 25.5.2026 16:22:44 EEST | Tiedote

Kanta-Hämeessä näkyy samanaikaisesti sekä myönteisiä että huolestuttavia muutoksia asukkaiden hyvinvoinnissa. Tuore hyvinvointiraportti kertoo, että nuorten kokemus omasta terveydentilasta ja tyttöjen tyytyväisyys elämään on parantunut, raittiiden nuorten määrä on kasvanut. Samaan aikaan alueen nuorten hyvinvointia heikentävät edelleen ylipaino ja mielenterveyshaasteet. Oma Häme on julkaissut uuden hyvinvointiraportin, joka kokoaa yhteen tietoa kantahämäläisten hyvinvoinnista, terveydestä ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehdystä työstä vuonna 2025. Raportti toimii sekä alueellisena tilannekuvana että suunnannäyttäjänä tuleville vuosille. Aluehallitus hyväksyi osaltaan hyvinvointiraportin kokouksessaan maanantaina 25. toukokuuta. Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointiraporttia vielä kesäkuussa. Kanta-Hämeessä merkittävä ylipainohaaste Hyvinvointityötä tehdään Kanta-Hämeessä erityisesti neljän tavoitteen ympärillä: osallisuuden, yhdenvertaisuuden, turvallisen arjen ja yhteistyön vahvistamise