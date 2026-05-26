Oma Häme

Oma Häme siirtää toimintonsa pois Virastokeskus Veturista Riihimäellä

26.5.2026 16:48:12 EEST | Oma Häme | Uutinen

Jaa
Valkoinen sydämenmuotoinen symboli turkoosilla taustalla.

Oma Häme siirtää Virastokeskus Veturissa toimineet palvelunsa väistötiloihin Riihimäellä rakennukseen asetetun käyttökiellon vuoksi. Riihimäen kaupunki on ilmoittanut, että rakennus on käyttökiellossa toistaiseksi.

Suurin osa Oma Hämeen toiminnoista siirtyy Riihimäen sairaalan tiloihin (Kontiontie 77), myös asiakasposti siirretään sinne. Veturissa aiemmin hoidetut asiakastapaamiset hoidetaan tarpeen mukaan eri tiloissa. Oma Hämeen työntekijät ovat suoraan yhteydessä asiakkaisiin ja kertovat muutoksista. Veturissa ei ole ollut palveluja, joissa asiakkaat kävisivät ilman ajanvarausta. Oma Häme etsii lisäksi pysyvämpiä väistötiloja palveluilleen. 

Perjantaina 8. toukokuuta asetettu käyttökielto perustuu mittauksiin, joissa rakennuksen vierustalla havaittiin maan painumista ja perustuksissa liikettä. Rakennuksen omistaa KOY Riihimäen Yritystalo, ja Oma Häme toimii tiloissa vuokralaisena. Veturi sijaitsee osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

Veturissa on toiminut muun muassa vammaissosiaalityön ja aikuissosiaalityön palveluja, perheoikeudelliset palvelut sekä kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluja. 

Lisätiedot medialle:

kiinteistöpäällikkö Liisa Haakana
p. 040 557 9805
liisa.haakana@omahame.fi

Avainsanat

väistötilatrakennuskäyttökieltoriihimäkisosiaalipalvelut

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oma Häme

Kanta-Hämeen hyvinvointiraportti: nuorten raittius lisääntyy, mutta ylipaino ja mielenterveyshaasteet huolestuttavat yhä25.5.2026 16:22:44 EEST | Tiedote

Kanta-Hämeessä näkyy samanaikaisesti sekä myönteisiä että huolestuttavia muutoksia asukkaiden hyvinvoinnissa. Tuore hyvinvointiraportti kertoo, että nuorten kokemus omasta terveydentilasta ja tyttöjen tyytyväisyys elämään on parantunut, raittiiden nuorten määrä on kasvanut. Samaan aikaan alueen nuorten hyvinvointia heikentävät edelleen ylipaino ja mielenterveyshaasteet. Oma Häme on julkaissut uuden hyvinvointiraportin, joka kokoaa yhteen tietoa kantahämäläisten hyvinvoinnista, terveydestä ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehdystä työstä vuonna 2025. Raportti toimii sekä alueellisena tilannekuvana että suunnannäyttäjänä tuleville vuosille. Aluehallitus hyväksyi osaltaan hyvinvointiraportin kokouksessaan maanantaina 25. toukokuuta. Aluevaltuusto käsittelee hyvinvointiraporttia vielä kesäkuussa. Kanta-Hämeessä merkittävä ylipainohaaste Hyvinvointityötä tehdään Kanta-Hämeessä erityisesti neljän tavoitteen ympärillä: osallisuuden, yhdenvertaisuuden, turvallisen arjen ja yhteistyön vahvistamise

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye