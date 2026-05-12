Keskuskauppakamari: Suomi ei voi pysähtyä kriisissä – viranomaisohjeisiin tarvitaan selkeä toimintamalli

Tuore drooniuhkatilanne osoitti, että epäselvä ohjeistus voi johtaa tilanteeseen, jossa yritykset joutuvat pysäyttämään toimintaa varmuuden vuoksi ilman riittävää tietoa todellisesta riskistä.

”Turvallisuus on aina etusijalla, mutta yhteiskuntaa ei voida sammuttaa varmuuden vuoksi. Tarvitsemme mallin, jossa sekä turvallisuus että toiminnan jatkuvuus voidaan varmistaa samanaikaisesti”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Keskuskauppakamarin mukaan viranomaisten viestinnän kehittäminen on askel oikeaan suuntaan, mutta ratkaisevaa on ohjeiden käytännön sovellettavuus.

”Yritykset eivät voi tehdä riskinarviointia sokkona. Ohjeiden pitää auttaa tekemään päätöksiä, ei estää niitä. Vaarana on, että epäselvä ohjeistus johtaa ylireagointiin ja koko talouden tarpeettomaan pysähtymiseen”, Romakkaniemi sanoo.

On täysin mahdollista, että drooneja eksyy Suomeen uudestaan ihan lähitulevaisuudessakin. Tämän takia ohjeistus tarvitaan pikaisesti.

Romakkaniemen mukaan ei-kriittisillä aloilla toimivat yritykset voivat toki itsenäisestikin pyrkiä ennaltaehkäisemään tilanteen, jossa töiden tekeminen katkeaa viranomaisten antamaan kehotukseen välttämään ulkona liikkumista.

“Esimerkiksi asiantuntijatyössä olevat työntekijät voivat kuljettaa työpuhelintaan ja –konettaan mukanaan kotiin. Vaikka työpaikalle ei pääsisikään, töitä voi tehdä kotoa käsin. Näinhän toki moni jo toimiikin, joten mitään uutta tämä ohjeistus ei työntekijöille varsinaisesti toisi”, Romakkaniemi sanoo.