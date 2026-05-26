Taiteilija-apurahat myönnettiin 22 taiteilijalle
26.5.2026 18:54:35 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti toukokuun kokouksessaan muun muassa kulttuuriavustuksista ja taiteilija-apurahoista.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää tapahtuma- ja projektiavustuksia 11 taholle yhteensä 49 300 euroa. Avustusta myönnetään asukkaiden osallisuutta lisääviin taide- tai kulttuuritapahtumiin, kaupunginosatapahtumiin tai projekteihin Espoossa. Lisäksi kehittämisavustuksia myönnettiin kolmelle taholle yhteensä 44 000 euroa.
Kolmen kuukauden taiteilija-apuraha myönnettiin 22 hakijalle, jotka edustavat 11 eri taiteenalaa. Kunkin hakijan henkilökohtainen tukisumma on 6 747,06 euroa, joten yhteensä apurahaa myönnettiin 148 435,32 euroa. Myöntöprosentti suhteessa hakemusten määrään on 20 %.
Lisäksi lautakunta antoi lausunnot muun muassa Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan hankesuunnitelmaan sekä nuorisotilojen jäsenkorttia koskevaan valtuustoaloitteeseen sekä selostusosan kirjanvaihtolaatikoiden käyttöönottoa koskevaan valtuustoaloitteeseen.
Muut asiat
Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.
Lautakunnan kokoonpano: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Espoon kaupunki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Alaviiri | puheenjohtaja | p. 050 533 5428
Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | p. 043 825 5074
Tero Luukkonen I nuorisopalvelupäällikkö I p. 0468773216
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Planerna för Esbobornas hus uppdaterades – Fullmäktigegården kan användas som hittills26.5.2026 08:25:30 EEST | Pressmeddelande
I går, på måndag, fick stadsstyrelsen en utredning av Esbobornas hus som planeras i Esbo centrum. Utredningen gavs av stadsmiljödirektör Olli Isotalo och projektledaren Mikko Kivinen. Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för Esbobornas hus i december 2021, men det har gjorts ändringar i utkastet. Därför måste den uppdaterade behovsutredningen föreläggas stadsstyrelsen för godkännande.
Espoolaistentalon suunnitelmia on päivitetty – Valtuustotalo voi säilyä sen rinnalla nykyisessä käytössään26.5.2026 08:25:30 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus sai eilen maanantaina kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalolta ja projektinjohtaja Mikko Kiviseltä selostuksen Espoon keskukseen suunnitellusta Espoolaistentalosta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Espoolaistentalon tarveselvityksen joulukuussa 2021, mutta suunnitelmiin on tehty muutoksia, joten päivitetty tarveselvitys täytyy tuoda kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Espoo House plan has been updated – City Council Hall can remain in its current use26.5.2026 08:25:30 EEST | Press release
On Monday, the City Board received a report from Deputy Mayor for Urban Environment Olli Isotalo and Project Director Mikko Kivinen regarding the Espoo House planned for Espoon keskus. The City Board approved the needs assessment for the Espoo House in December 2021. However, changes have since been made to the draft, so an updated needs assessment must be submitted to the City Board for approval.
Kaupunginhallitus: Talouden raamit sekä veroprosentit hyväksyttiin neuvottelutuloksen mukaisesti25.5.2026 19:17:33 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus hyväksyi taloussuunnitelman kehyksen talouden tasapainotusta koskevan sopimuksen mukaisesti. Asia etenee vielä valtuuston käsittelyyn 8.6.2026.
Tävlingen Årets gatuarbete 2026 pågår22.5.2026 11:06:39 EEST | Pressmeddelande
Tävlingen Årets gatuarbete 2026 har inletts i Esbo. Målet med tävlingen är att minska olägenheter som gatuarbeten orsakar för invånarna samt att lyfta fram och belöna byggarbetsplatser som genomför goda och innovativa lösningar för att minimera olägenheterna. Tävlingen ordnas nu i Esbo för andra gången.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme