Taiteilija-apurahat myönnettiin 22 taiteilijalle

26.5.2026 18:54:35 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti toukokuun kokouksessaan muun muassa kulttuuriavustuksista ja taiteilija-apurahoista.

Julkinen taideteos Nelli-koira istuu penkillä ja sen vieressä kaksi pientä lasta.
Kerttu Horila, Espoon Nelli, 2022. Saudarkrokurin puistossa 2023. EMMA-kokoelma © Ari Karttunen / EMMA

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää tapahtuma- ja projektiavustuksia 11 taholle yhteensä 49 300 euroa. Avustusta myönnetään asukkaiden osallisuutta lisääviin taide- tai kulttuuritapahtumiin, kaupunginosatapahtumiin tai projekteihin Espoossa. Lisäksi kehittämisavustuksia myönnettiin kolmelle taholle yhteensä 44 000 euroa.

Kolmen kuukauden taiteilija-apuraha myönnettiin 22 hakijalle, jotka edustavat 11 eri taiteenalaa. Kunkin hakijan henkilökohtainen tukisumma on 6 747,06 euroa, joten yhteensä apurahaa myönnettiin 148 435,32 euroa. Myöntöprosentti suhteessa hakemusten määrään on 20 %.

Lisäksi lautakunta antoi lausunnot muun muassa Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan hankesuunnitelmaan sekä nuorisotilojen jäsenkorttia koskevaan valtuustoaloitteeseen sekä selostusosan kirjanvaihtolaatikoiden käyttöönottoa koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan  mukaisesti.

Lautakunnan kokoonpano: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Kaisa Alaviiri | puheenjohtaja | p. 050 533 5428
Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | p. 043 825 5074
Tero Luukkonen I nuorisopalvelupäällikkö I p. 0468773216

Kerttu Horila, Espoon Nelli, 2022. Saudarkrokurin puistossa 2023. EMMA-kokoelma © Ari Karttunen / EMMA
Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Planerna för Esbobornas hus uppdaterades – Fullmäktigegården kan användas som hittills26.5.2026 08:25:30 EEST | Pressmeddelande

I går, på måndag, fick stadsstyrelsen en utredning av Esbobornas hus som planeras i Esbo centrum. Utredningen gavs av stadsmiljödirektör Olli Isotalo och projektledaren Mikko Kivinen. Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för Esbobornas hus i december 2021, men det har gjorts ändringar i utkastet. Därför måste den uppdaterade behovsutredningen föreläggas stadsstyrelsen för godkännande.

Espoolaistentalon suunnitelmia on päivitetty – Valtuustotalo voi säilyä sen rinnalla nykyisessä käytössään26.5.2026 08:25:30 EEST | Tiedote

Kaupunginhallitus sai eilen maanantaina kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalolta ja projektinjohtaja Mikko Kiviseltä selostuksen Espoon keskukseen suunnitellusta Espoolaistentalosta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Espoolaistentalon tarveselvityksen joulukuussa 2021, mutta suunnitelmiin on tehty muutoksia, joten päivitetty tarveselvitys täytyy tuoda kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Espoo House plan has been updated – City Council Hall can remain in its current use26.5.2026 08:25:30 EEST | Press release

On Monday, the City Board received a report from Deputy Mayor for Urban Environment Olli Isotalo and Project Director Mikko Kivinen regarding the Espoo House planned for Espoon keskus. The City Board approved the needs assessment for the Espoo House in December 2021. However, changes have since been made to the draft, so an updated needs assessment must be submitted to the City Board for approval.

