Taiteilija-apurahat myönnettiin 22 taiteilijalle

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää tapahtuma- ja projektiavustuksia 11 taholle yhteensä 49 300 euroa. Avustusta myönnetään asukkaiden osallisuutta lisääviin taide- tai kulttuuritapahtumiin, kaupunginosatapahtumiin tai projekteihin Espoossa. Lisäksi kehittämisavustuksia myönnettiin kolmelle taholle yhteensä 44 000 euroa.

Kolmen kuukauden taiteilija-apuraha myönnettiin 22 hakijalle, jotka edustavat 11 eri taiteenalaa. Kunkin hakijan henkilökohtainen tukisumma on 6 747,06 euroa, joten yhteensä apurahaa myönnettiin 148 435,32 euroa. Myöntöprosentti suhteessa hakemusten määrään on 20 %.

Lisäksi lautakunta antoi lausunnot muun muassa Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan hankesuunnitelmaan sekä nuorisotilojen jäsenkorttia koskevaan valtuustoaloitteeseen sekä selostusosan kirjanvaihtolaatikoiden käyttöönottoa koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

