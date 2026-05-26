Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 26.5.2026

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 26.5.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa toimialan osallisuussuunnitelmaa vuosille 2026–2029, Tapulikaupunki–Puistolan nuorisotalon tarveselvitystä sekä annettiin hankesuunnitelmalausunnot Pukinmäen nuorisotalon ja kirjaston väistötiloista sekä Kontulan Aapelinkulmasta.

  tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

Lautakunta hyväksyi muun muassa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uuden osallisuussuunnitelman vuosille 2026–2029 sekä merkitsi tiedoksi edellisen suunnitelmakauden loppuraportin. Suunnitelmassa linjataan, miten helsinkiläisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia vahvistetaan kulttuurin, liikunnan, nuorison ja kirjastopalvelujen toiminnassa tulevina vuosina.

Nuorten palvelujen osalta lautakunta käsitteli Tapulikaupunki–Puistolan nuorisotalon tarveselvitystä sekä antoi hankesuunnitelmalausunnon Pukinmäen nuorisotalon ja kirjaston väistötiloista. Lautakunta lisäsi päätökseen, että kirjaston ja nuorisotilan yhteisten väistötilojen muunneltavuudessa ja konseptoinnissa tulee huomioida eri käyttäjäryhmät. Lisäksi sisätilojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota akustiikka- ja valaistusratkaisuihin käyttäjien viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Päätöksillä edistetään alueiden nuorten palvelujen jatkuvuutta ja tilojen kehittämistä.

Lautakunta antoi myös lausunnon Kontulan Aapelinkulman hankesuunnitelmasta. Lautakunta painotti, että Aapelinkulman kalustamisessa tulee huomioida mahdollisuus järjestää alueella toimivien yhdistysten kokouksia myös avoimien aukioloaikojen puitteissa. Lisäksi lautakunta korosti yhteistyön merkitystä eri toimijoiden, kuten kolmannen sektorin järjestöjen ja Helsingin kaupungin vapaaehtoisten kanssa, jotta toiminnasta muodostuu mahdollisimman monipuolista. Lautakunta piti tärkeänä myös riittävän ja tarpeenmukaisen henkilöstöresurssin varmistamista Aapelinkulmassa toiminnan sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi niin henkilökunnan kuin asiakkaiden näkökulmasta.

