Eurojackpotin 120 miljoonan euron voitto jakoon - Potti osui Tšekkiin
26.5.2026 22:32:08 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnassa (kierros 22/2026) löytyi yksi ainoa täysosuma. Pelin maksimipotti 120 miljoonaa euroa matkasi Tšekkiin.
Illan Eurojackpot-arvonnan oikea rivi on 5, 11, 23, 33 ja 42. Tähtinumerot 10 ja 12.
Toisen voittoluokan 5+1 -tuloksia löytyi viisi kappaletta. Riveillä voitti 4 024 351 euroa. Voitoista yksi matkasi Norjaan ja neljä Saksaan.
Suomesta löytyi tänään korkeimmillaan 4+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 297 euroa.
Perjantaina Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.
Jokeri-pelin tiistain voittorivi on 9 6 1 5 2 5 6. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Milli-pelin tiistain oikea rivi on 2, 15, 16, 20, 26 ja 28. Lisänumero 7. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Singapore 82. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.
Eurojackpotin suurimmat voitot
120 M€, Tšekki, kierros 22/2026 tiistaiarvonta
120 M€, Saksa, kierros 39/2025 tiistaiarvonta
120 M€, Saksa, kierros 19/2025 perjantaiarvonta
120 M€ Norja, kierros 3/2024 tiistaiarvonta
120 M€ Saksa, kierros 25/2023 perjantaiarvonta
120 M€ Saksa, kierros 45/2022 tiistaiarvonta
120 M€ Tanska, kierros 29/2022 perjantaiarvonta
117,2 M€ Saksa, kierros 31/2023 perjantaiarvonta
110,2 M€ Saksa, kierros 20/2022 perjantaiarvonta
107,5 M€ Saksa, kierros 5/2023 tiistaiarvonta
91,9 M€ Suomi, Siilinjärvi, 34/2019 perjantaiarvonta
