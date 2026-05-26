Veikkaus Oy

Eurojackpotin 120 miljoonan euron voitto jakoon - Potti osui Tšekkiin

26.5.2026 22:32:08 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin tiistain arvonnassa (kierros 22/2026) löytyi yksi ainoa täysosuma. Pelin maksimipotti 120 miljoonaa euroa matkasi Tšekkiin.

Illan Eurojackpot-arvonnan oikea rivi on 5, 11, 23, 33 ja 42. Tähtinumerot 10 ja 12.

Tiistai-illan arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma. Huima 120 miljoonan euron päävoitto matkasi Tšekkiin.

Toisen voittoluokan 5+1 -tuloksia löytyi viisi kappaletta. Riveillä voitti 4 024 351 euroa. Voitoista yksi matkasi Norjaan ja neljä Saksaan.

Suomesta löytyi tänään korkeimmillaan 4+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 297 euroa.

Perjantaina Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.

Jokeri-pelin tiistain voittorivi on 9 6 1 5 2 5 6. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Milli-pelin tiistain oikea rivi on 2, 15, 16, 20, 26 ja 28. Lisänumero 7. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Singapore 82. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.

Eurojackpotin suurimmat voitot

120 M€, Tšekki, kierros 22/2026 tiistaiarvonta
120 M€, Saksa, kierros 39/2025 tiistaiarvonta
120 M€, Saksa, kierros 19/2025 perjantaiarvonta
120 M€ Norja, kierros 3/2024 tiistaiarvonta
120 M€ Saksa, kierros 25/2023 perjantaiarvonta
120 M€ Saksa, kierros 45/2022 tiistaiarvonta
120 M€ Tanska, kierros 29/2022 perjantaiarvonta
117,2 M€ Saksa, kierros 31/2023 perjantaiarvonta
110,2 M€ Saksa, kierros 20/2022 perjantaiarvonta
107,5 M€ Saksa, kierros 5/2023 tiistaiarvonta
91,9 M€ Suomi, Siilinjärvi, 34/2019 perjantaiarvonta

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye