Syksyn 2026 koronarokotussuositukset on julkaistu – rokotusta suositellaan lähes samoille riskiryhmille kuin viime syksynä
27.5.2026 00:15:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
THL suosittelee, että rokotukset toteutetaan hyvinvointialueilla viimeistään influenssarokotusten yhteydessä syksyllä 2026.
Koronarokotusten tehosteannoksia tarjotaan vakavan koronataudin kohonneessa riskissä oleville jälleen ensi syksynä.
”Koronavirus muuntuu jatkuvasti, eikä se noudata samanlaista selkeää vuodenaikaisvaihtelua kuin monet muut hengitystievirukset. On todennäköistä, että myös vuoden 2026 aikana ilmaantuu uusia variantteja, jotka kykenevät kiertämään aiemmin muodostunutta immuniteettia ja aiheuttamaan tartuntoja väestössä. Koronarokotteen tehosteannoksilla ehkäistään vakavia tautitapauksia niiden riskissä olevilla”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.
Rokotuksia suositellaan ensi syksynä:
- kaikille 80 vuotta täyttäneille
- vakavasti immuunipuutteisille
- iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville.
Lisäksi rokotuksia voidaan tarjota:
- kaikille 75–79-vuotiaille
- niille yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia
- muille erityisestä syystä yksilöllisen harkinnan ja lääketieteellisen riskinarvion perusteella.
Suositukset perustuvat Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) ja THL:n yhteisiin arvioihin, jotka pohjautuvat menneen hengitystieinfektiokauden tietoon koronan ilmaantuvuudesta, sen aiheuttamasta sairaalahoidon tautitaakasta sekä rokotusten vaikuttavuudesta, kattavuudesta ja rokotteiden haitoista.
THL suosittelee, että rokotukset aloitetaan viimeistään samaan aikaan influenssarokotusten kanssa syksyllä 2026. Tulevalla kaudella käytetään pääasiassa varianttiräätälöityjä Comirnaty-mRNA-rokotteita. Lisäksi Suomeen on hankittu pieni määrä proteiinipohjaisia Bimervax-rokotteita.
Hyvinvointialueet tiedottavat rokotusten alkamisesta alueellisesti. Jos covid-19:n ilmaantuvuuden tai hyvinvointialueen oman toiminnan kannalta on tarvetta porrastaa rokotuksia, ne on perusteltua aloittaa vanhimmista ikäryhmistä.
Koronarokotuskattavuudessa lievää laskua viime kaudella – influenssarokotuskattavuudessa nousua
Menneellä kaudella 2025–2026 noin 11 prosenttia koko väestöstä sai koronarokotuksen. Yli 80-vuotiaista rokotuksen sai noin 62 prosenttia. Vuotta aiemmin yli 80-vuotiaiden rokotuskattavuus oli noin 64 prosenttia.
Syyskuun 2025 ja huhtikuun 2026 välisenä aikana noin 680:lla erikoissairaanhoidossa olleella aikuisella todettiin koronavirustartunta.
“On tärkeää, että koronarokotuksia tarjotaan ensimmäisenä yli 80-vuotiaille. Iäkkäimmillä vakavan, sairaalahoitoisen koronataudin ja siitä johtuvan kuoleman riski on suurin”, Nohynek sanoo.
Influenssarokotuskattavuus sen sijaan nousi kaudella 2025–2026 rokotusten kohderyhmissä edelliseen kauteen verrattuna. Suurinta kasvu oli alle 7-vuotiailla lapsilla, joista 38 prosenttia sai rokotteen. Raskaana olevien influenssarokotuskattavuus oli 66,5 prosenttia ja yli 80-vuotiaiden noin 67 prosenttia.
Influenssarokotuksen osalta suositukset ovat ennallaan ja sitä tarjotaan jälleen ensi syksynä mm. alle 7-vuotiaille, 65 vuotta täyttäneille, raskaana oleville sekä sairauden ja lääkityksen vuoksi riskiryhmään kuuluville.
Lisätiedot
Työpaperi: Kuka tarvitsee koronarokotuksen syksyllä 2026? Suositus ja sen epidemiologinen tausta
Influenssarokotuskattavuus (THL)
Tutkimuksesta tiiviisti: Raskaana olevien hinkuyskä- ja influenssarokotuskattavuudet
Hanna Nohynek
ylilääkäri
THL
p. 029 524 8246
etunimi.sukunimi@thl.fi
Mia Kontio
johtava asiantuntija
THL
p. 029 524 8365
etunimi.sukunimi@thl.fi
Avainsanat
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL viikolla 22/202621.5.2026 15:03:44 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 21.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 27.5. THL julkaisee syksyn 2026 koronarokotussuositukset. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 to 28.5. THL:n turvakotipalveluja koskeva tilasto julkaistaan. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632 Uutiset ti 26.5. Hoidon jatkuvuuden digitaalisten ratkaisujen selvitys ja päätösten tueksi julkaisu. Lisätiedot: hilkka.miettinen(at)thl.fi, puh. 029 524 7348 pe 29.5. Sosioekonomiset erot mielenterveydessä alkavat jo lapsuudessa – perheiden elinoloj
Alle 3-vuotiaiden huostaanotot ovat lisääntyneet – lastensuojelun tilastoissa ei kuitenkaan muita merkittäviä muutoksia19.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Huostassa olleiden 0–2-vuotiaiden määrä kasvoi 9 prosenttia vuonna 2025. Huostassa oli kaikkiaan 292 alle 3-vuotiasta lasta vuonna 2025. Avohuollossa olleiden alle 3-vuotiaiden määrä kasvoi 10 prosenttia.
THL viikolla 21/202613.5.2026 15:03:19 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka viikko. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat keskiviikon 13.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ti 19.5. Lastensuojelutilasto julkaistaan klo 10. Tilastoon sisältyy tiedot lastensuojeluilmoituksista, lastensuojelun asiakkaista ja sijoituksista kodin ulkopuolelle. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632 Uutiset ti 19.5. Uutta tietoa lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien ja ADHD-lääkkeiden käytön yleisyydestä. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 ke 20.5. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat saatavuutta, mutta läsnäkäynnit eivät merkittävä
THL: sote-rahoitusmalli vaatii jatkokehittämistä - kannusteita, demografista mallia ja alueiden verotusoikeutta tulisi selvittää tarkemmin11.5.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueiden rahoitusmalli vaatii jatkokehittämistä, ja työssä tulisi selvittää muiden muassa nykymallin kannusteita, demografista mallia sekä alueiden verotusoikeutta, katsoo THL. Laitos on julkaissut oman ehdotuksensa rahoitusmallin jatkokehittämiseksi tulevina vuosina.
Hantaviruksen aiheuttama riski Euroopan väestölle erittäin pieni8.5.2026 21:00:16 EEST | Tiedote
Hantaviruksen aiheuttaman taudin laajempi leviäminen Euroopassa on epätodennäköistä ja riski kansalaisille erittäin pieni, kertoo Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) julkaisema riskinarvio. Kaksi suomalaismatkailijaa altistui mahdollisesti hantavirukselle lentokoneessa Johannesburgissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme