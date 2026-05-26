Sairaanhoitokustannusten tilitykset voi nyt toimittaa Kelaan Kumppanien asiointipalvelussa
27.5.2026 09:46:20 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Vakuutusyhtiöt voivat toukokuusta alkaen toimittaa sairaanhoitokustannusten tilitystiedot Kumppanien asiointipalvelussa. Asiointipalvelussa voi toimittaa tiedot sekä Suomessa että ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista.
Kumppanien asiointipalvelu laajenee toukokuussa vakuutusyhtiöiden käyttöön. Jatkossa palvelussa voi toimittaa Suomessa ja ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten tilitystiedot. Vakuutusyhtiöt ovat tähän asti toimittaneet tilitystiedot suojatulla sähköpostilla tai postitse.
Mitä tilitystietoja asiointipalvelussa voi toimittaa?
Asiointipalvelussa voi lähettää seuraavat tilitykset liitteineen:
- Tilitys, Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset (SV132)
- Tilitys, ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset (SV 133)
- Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista kustannuksista, työnantaja/sosiaalihuolto/muu (SV131)
- Tilitys, 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu (SV132V)
- Tilitys matkakustannuksista, suorakorvausmenettely, ensihoito ja kiireetön sairaankuljetus (SV130)
- Tilitys Ahvenanmaa, valtakirja- ja suorakorvaussopimusmenettely (SV130)
- Tilitys yöpymisrahan maksamiseksi, valtakirjamenettely majoituspalveluntuottajat (SV130)
Vakuutusyhtiöt käyttävät Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista tilityslomaketta SV 131.
Asiointipalvelussa voi myös toimittaa asiakkaan asiakirjoja
Kumppanien asiointipalvelussa voi myös toimittaa sairaanhoitokorvauksiin liittyviä asiakkaan asiakirjoja ja lisäselvityksiä. Jotta asiakirjat ohjautuvat Kelassa asiakkaan tietoihin, asiointipalvelussa täytyy valita kyseiseen tarkoitukseen oleva toiminto ja asiakirjat täytyy kohdistaa asiakkaan henkilötunnukselle.
Näin kirjaudut ja käytät Kumppanien asiointipalvelua
Tutustu ohjeisiin ja kirjaudu palveluun sivulla Kumppanien asiointipalvelu.
Tarvitset kirjautumiseen
- Suomi.fi-tunnistusvälineen, kuten varmennekortin, mobiilivarmenteen tai henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset.
- Suomi.fi-valtuuden: Asiakkaita koskevien tietojen toimittaminen (suomi.fi). Saat valtuuden oman organisaatiosi valtuuttajalta. Lue asiointivaltuuksien antamisesta kumppaneiden asiointipalveluihin.
Lähetä tilitys yhtenä tiedostona. Tilitys sisältää yleensä useita hakemuksia, eli maksukertoja. Yhdessä tilityksessä saa olla enintään 200 henkilön hakemukset liitteineen. Kerralla voit lähettää yhteensä enintään 20 tiedostoa.
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
