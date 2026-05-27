Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työmarkkinoilla ei merkkejä paremmasta
27.5.2026 08:49:02 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan tuoreimmista Tilastokeskuksen luvuista näkee, että työllisyyskehitys jatkui vaisuna. ”Kuluttajaluottamuksessa nähtiin kohtalaisen laaja-alaista kohenemista suhteessa edellisen kuukauden äärimmäisen synkkiin tunnelmiin, mutta lukemat ovat edelleen heikkoja”, sanoo Appelqvist.
Tilastokeskus julkisti tänään sekä työmarkkinadataa huhtikuulta että kuluttajaluottamuslukemat toukokuulta.
”Viime aikoina on saatu myönteisiä uutisia Suomen taloudesta alkuvuoden osalta, mutta toistaiseksi se ei ole nostanut työllisyyttä tai auttanut työttömyysongelman kanssa. Työmarkkinoiden näkökulmasta tarvitaan pidempi yhtäjaksoinen kasvujakso”, arvioi Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa oli työttömänä 336 000 henkeä. Lukema on 48 000 suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Työttömyysasteen trendi nytkähti hieman ylöspäin ja päätyi 10,6 prosenttiin. Työttömyyden nousua selitti tosin osaltaan myös työvoiman määrän myönteinen kehitys.
”Näkymä työmarkkinoilla on ristiriitainen. Tuoreet tiedot kulutuksen kehittymisestä alkuvuoden osalta viittaavat siihen, että työvoiman kysyntä saattaa kasvaa jatkossa työvoimavaltaisilla palvelualoilla jopa ennakoitua paremmin. Toisaalta Lähi-idän kriisin pitkittyminen ja heikko kesätyövoiman kysyntä kasvattavat uhkaa työmarkkinoiden elpymisen lykkääntymisestä. Näyttää siltä, että parhaassakin tapauksessa myönteisiä uutisia täytyy odottaa syksyyn”, sanoo Appelqvist.
Työllisten määrä oli huhtikuussa 31 000 matalampi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi 20–64-vuotiaille oli 75,3 prosenttia eli hieman alhaisempi kuin edellisenä kuukautena. Erityisesti yksityisen sektorin työllisyys kehittyi Appelqvistin mukaan huhtikuussa heikosti.
Uusia avoimia työpaikkoja tuli huhtikuussa haettavaksi 37 000 eli 5 700 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli huhtikuussa edelleen lähes 140 000. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli noin 42 prosenttia eli poikkeuksellisen korkea.
”Myönteistä on, että pitkäaikaistyöttömyyden kasvu näyttäisi pysähtyneen. Tilanne on silti tukala, eikä nopeaa paranemista ole lupa odottaa, koska työvoiman kysyntä on vaisua. Tyypillisesti pitkäaikaistyöttömyys painottuu lähemmäs eläkeikää, mutta tällä kertaa on nähty selvää nousua myös nuorempien ikäryhmien pitkäaikaistyöttömyydessä, mikä on erityisen huolestuttavaa myöhemmän urakehityksen näkökulmasta”, toteaa Appelqvist.
Yhteyshenkilöt
Jukka AppelqvistPääekonomistiPuh:044 263 1051jukka.appelqvist@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamari: Koulujen kesälomia siirrettävä - myös kansallinen oppimisen seurantamalli Suomeen27.5.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Keskuskauppakamari kannattaa opetusministeri Anders Adlercreutzin esitystä kesälomien alun myöhentämisestä sekä keston lyhentämisestä. Samalla perheiden arkea on helpotettava kehittämällä lasten iltapäiväkerhotoimintaa. Oppimistulosten vahvistamiseksi Keskuskauppakamari esittää Suomeen kansallista oppimisen seurantamallia sekä kännykkäkiellon ulottamista koko koulupäivään myös toisella asteella.
Keskuskauppakamari: Suomi ei voi pysähtyä kriisissä – viranomaisohjeisiin tarvitaan selkeä toimintamalli26.5.2026 18:16:16 EEST | Tiedote
Keskuskauppakamari vaatii, että Suomeen luodaan selkeä malli, jolla yhteiskunnan kriittiset toiminnot jatkuvat myös poikkeustilanteissa. Pelkkä yleisluonteinen ohjeistus ei riitä, jos se käytännössä pysäyttää arjen.
Kiinteistöalan LKV-kokeessa ennätysmäärä osallistujia sitten vuoden 2021 – luottamus talouteen mahdollisesti parantumassa12.5.2026 06:57:00 EEST | Tiedote
Laillistetun kiinteistönvälittäjän kokeeseen (LKV) osallistuvien määrä on pitkästä aikaa nousussa. Viikonloppuna järjestettyihin kokeisiin osallistui 246 kokelaista, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2021. Tämä kertoo Keskuskauppakamarin legal counsel Erika Leinon mukaan talouden luottamuksen parantumisesta sekä siitä, että alan toimijat odottavat markkinan vilkastumista.
Keskuskauppakamari: Koulutusjärjestelmä uudistettava tekoälyaikaan – rahoitus sidottava oppimisen laatuun ja työllistymiseen11.5.2026 15:24:33 EEST | Tiedote
Keskuskauppakamarin mukaan koulutusjärjestelmää on uudistuttava vastaamaan työelämää, jossa tekoäly on pysyvä osa arkea ja jossa inhimillinen arvonluonti korostuu. Koulutuksen tulee vahvistaa erityisesti ajattelua, soveltamiskykyä ja teknologian kriittistä hyödyntämistä. Keskuskauppakamari esittää, että korkeakoulujen rahoituksen tulee palkita nykyistä vahvemmin laadukkaasta oppimista ja työllistymistä.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Teollisuus epävarmaan kevääseen vahvoista asemista8.5.2026 08:43:45 EEST | Tiedote
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan teollisuudessa maaliskuu sujui varsin mainiosti sekä uusien tilausten että erityisesti tuotannon osalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme