Sairaala-apteekin yhteydenotot OmaPohteeseen

27.5.2026 09:23:01 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Sairaala-apteekin yhteydenottokanava OmaPohteessa on otettu käyttöön tiistaina 19. toukokuuta. Asiakas, jolle tehdään sähköinen sairaala-apteekkiresepti, ohjataan jatkossa puhelun sijaan OmaPohteen yhteydenottopyyntöihin.  

OmaPohde palvelee nyt myös sairaala-apteekin asiakkaita.
Asiakkaan tulee tunnistautua OmaPohteeseen ja lähettää yhteydenotto valitsemalla yhteydenottopyynnöistä Sairaala-apteekin yhteydenotto. Voit asioida OmaPohteessa pohde.fi -verkkosivujen kautta tai OmaPohde -mobiilisovelluksella. Yhteydenottopyyntö käsitellään mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana arkipäivänä. 

Mikäli vahva tunnistautuminen ei ole mahdollista, asiakas voi olla poikkeuksellisesti sairaala-apteekkiin yhteydessä myös puhelimitse. 

Lisäksi sairaala-apteekki ottaa käyttöön sähköisen apteekkireseptin, joilla määrätään muun muassa tartuntatautien hoitoon käytettäviä lääkkeitä. Sähköiset reseptit ovat jatkossa nähtävillä OmaKanta-palvelusta, mikä lisää lääkitysturvallisuutta ja yhtenäistää reseptien käsittelyä. 

OYSin apteekista luovutetaan lääkkeitä potilaille, joita hoidetaan tartuntatautilain mukaan määrättävillä lääkkeillä ja jotka ovat potilaalle maksuttomia. Tällaisia tartuntatauteja ovat esimerkiksi  tuberkuloosi ja HIV-​infektio. 

Lääkkeet toimitetaan hoitavan lääkärin antaman lääkemääräyksen perusteella potilaalle joko postitse, noutoautomaattiin (OYS F-talo) tai häntä hoitavaan yksikköön. Hoitava lääkäri toimittaa lääkemääräyksen suoraan sairaala-​apteekkiin. Sairaala-apteekki toimittaa lääkkeitä hyvinvointialueen yksiköiden lisäksi suoraan potilaille vain, jos lääke on potilaalle maksuton tartuntatautilääke tai muusta poikkeuksellisesta syystä lääke on toimitettava potilaalle sairaala-apteekin kautta. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Avoin tilaisuus sosiaali-​ ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksesta 2.6.27.5.2026 08:19:41 EEST | Tiedote

Pohjois-​Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus lähettää sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen lausuntokierrokselle ensi viikolla. Pohde järjestää tiistaina 2.6. kello 17 avoimen tilaisuuden suunnitelmaluonnoksesta ja siihen liittyvästä palaute- ja lausuntokierroksesta. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita asukkaat, sidosryhmät ja median edustajat.

