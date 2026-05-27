Sairaala-apteekin yhteydenotot OmaPohteeseen
27.5.2026 09:23:01 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Sairaala-apteekin yhteydenottokanava OmaPohteessa on otettu käyttöön tiistaina 19. toukokuuta. Asiakas, jolle tehdään sähköinen sairaala-apteekkiresepti, ohjataan jatkossa puhelun sijaan OmaPohteen yhteydenottopyyntöihin.
Asiakkaan tulee tunnistautua OmaPohteeseen ja lähettää yhteydenotto valitsemalla yhteydenottopyynnöistä Sairaala-apteekin yhteydenotto. Voit asioida OmaPohteessa pohde.fi -verkkosivujen kautta tai OmaPohde -mobiilisovelluksella. Yhteydenottopyyntö käsitellään mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana arkipäivänä.
Mikäli vahva tunnistautuminen ei ole mahdollista, asiakas voi olla poikkeuksellisesti sairaala-apteekkiin yhteydessä myös puhelimitse.
Lisäksi sairaala-apteekki ottaa käyttöön sähköisen apteekkireseptin, joilla määrätään muun muassa tartuntatautien hoitoon käytettäviä lääkkeitä. Sähköiset reseptit ovat jatkossa nähtävillä OmaKanta-palvelusta, mikä lisää lääkitysturvallisuutta ja yhtenäistää reseptien käsittelyä.
OYSin apteekista luovutetaan lääkkeitä potilaille, joita hoidetaan tartuntatautilain mukaan määrättävillä lääkkeillä ja jotka ovat potilaalle maksuttomia. Tällaisia tartuntatauteja ovat esimerkiksi tuberkuloosi ja HIV-infektio.
Lääkkeet toimitetaan hoitavan lääkärin antaman lääkemääräyksen perusteella potilaalle joko postitse, noutoautomaattiin (OYS F-talo) tai häntä hoitavaan yksikköön. Hoitava lääkäri toimittaa lääkemääräyksen suoraan sairaala-apteekkiin. Sairaala-apteekki toimittaa lääkkeitä hyvinvointialueen yksiköiden lisäksi suoraan potilaille vain, jos lääke on potilaalle maksuton tartuntatautilääke tai muusta poikkeuksellisesta syystä lääke on toimitettava potilaalle sairaala-apteekin kautta.
