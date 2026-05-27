Vaasan kaupunki ilmakuvaa alueita drooneilla
27.5.2026 10:19:02 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki tekee drooni-lentoja kevään, kesän ja syksyn aikana eri puolilla kaupunkia. Ilmasta kerättyä aineistoa käytetään kartoitukseen ja rakennusten lämpövuotojen tunnistamiseen.
Vaasan kaupungilla on käytössään kaksi droonia, joista suurempaa käytetään kartoituskuvauksiin ja pienempää rakennusten lämpökuvauksiin. Kuvausten avulla saadaan ajantasaista ja tarkkaa tietoa, jota käytetään apuna kaupungin suunnittelussa.
– Kuvaukset kohdistuvat pääasiassa rakennetuille alueille. Kuviin tallentuu myös ihmisiä ja pihoja, mutta yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa kuvista. Aineistoa ei luovuteta hankkeiden ulkopuolisille tahoille, Vaasan kaupungin paikkatietoasiantuntija Jakob Wallin kertoo.
Vaasan kaupunki on tehnyt lentokuvauksia jo pitkään, mutta viime vuosina määrä on moninkertaistunut. Lennot toteuttaa kaupungin henkilöstö, jolla on tarvittavat luvat ja koulutukset. Käytössä olevat droonit ovat uusimpien säännösten mukaisia, joten lennot sujuvat turvallisesti.
Droonin voi havaita arkipäivisin
Kartoituskuvauksia tehdään yleensä arkipäivisin kello 8–16, ja yksittäinen lento kestää noin 1,5 tuntia. Lämpökuvaukset alkavat vasta syksyllä ja painottuvat ilta-aikaan, sillä ilman täytyy olla viileää, jotta lämpövuodot näkyvät kuvissa.
Kartoituskuvauksia tehdään pääasiassa Sundomissa ja Vähässäkyrössä, kun taas lämpökuvaukset painottuvat keskustaan.
– Drooni voi näkyä ja kuulua myös asukkaiden kotipihoille. Ääni on selkeästi havaittavissa, mutta se kuuluu yleensä vain hetken aikaa. Drooni liikkuu nopeasti paikasta toiseen, eikä se viivy pitkään yhden pihan tai alueen yllä, Wallin kertoo.
Kaupungin drooni on helppo tunnistaa
Kaupunki ilmoittaa kaikista lennoista etukäteen Flyk-palvelussa, jossa kerrotaan lennon toteuttaja ja tarkoitus. Lisäksi drooneissa on tunnistustoiminto, jonka avulla ne voi tunnistaa erillisellä mobiilisovelluksella, kuten OpenDroneID:llä.
Jakob WallinPaikkatietoasiantuntijaPuh:0405841353jakob.wallin@vaasa.fi
Vasa stad flygfotograferar områden med drönare27.5.2026 10:19:36 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad utför drönarflygningar under våren, sommaren och hösten över olika delar av staden. Datamaterial som samlats in från luften används för kartläggning och för identifiering av värmeläckor i byggnader.
