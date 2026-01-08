KUTSU MEDIALLE: Nordic Symposium on Building Physics Tampereella 8.-10.6.2026 - Ilmastonmuutos haastaa rakennusten kestävyyden kansainvälisessä rakennusfysiikan konferenssissä
28.5.2026 09:00:00 EEST | KIINKO | Kutsu
Miten suomalaiset rakennukset kestävät lisääntyvät sateet, kosteusrasituksen ja helleaallot? Tampereella 8.–10.6.2026 järjestettävä kansainvälinen NSB 2026 -konferenssi kokoaa rakennusfysiikan tutkijat, viranomaiset ja rakennusalan ammattilaiset pohtimaan, miten rakennuksia tulisi suunnitella, korjata ja ylläpitää muuttuvassa ilmastossa. Konferenssin pääteemana on ilmastonmuutos rakennusfysiikassa, ja ohjelmassa kuullaan alan kansainvälisten huippuasiantuntijoiden näkemyksiä muun muassa kosteusturvallisuudesta, vähähiilisistä materiaaleista, ilmanlaadusta ja rakennusten pitkäaikaiskestävyydestä. Konferenssin järjestävät Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmä ja Kiinko.
Erityisteemana ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos on noussut yhdeksi keskeisimmistä rakennetun ympäristön haasteista. Vuoden 2026 konferenssi painottuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sopeutumiseen.
Pohjoismaissa kohtaamme entistä voimakkaampia sääilmiöitä, kuten viistosateita ja pitkittyneitä kosteusjaksoja, jotka aiheuttavat lisääntyvää rasitusta rakenteille. Samaan aikaan Keski-Euroopassa lämpörasitus nousee merkittäväksi uhaksi rakennusten kestävyydelle.
“Nämä muutokset edellyttävät meiltä uudenlaista suunnittelua, joka huomioi muuttuvat olosuhteet, mutta samalla tukee yhteisiä tavoitteitamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tarvitsemme monialaista yhteistyötä ja tutkittua tietoa, jotta voimme rakentaa tulevaisuuden ympäristöä turvallisesti ja vastuullisesti.", sanoo professori Juha Vinha Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmästä.
Tervetuloa seuraamaan kiinnostavia puheenvuoroja alan huippuasiantuntijoilta. Konferenssin keynote-puhujina ovat muun muassa kansainväliset rakennusfysiikan, ympäristöfysiikan ja aerodynamiikan asiantuntijat, kuten professori Bert Blocken, akatemiaprofessori Markku Kulmala, professori Angela Sasic Kalagasidis ja professori Thibaut Colinart.
Poimintoja ohjelmasta
Maanantaina 8.6. klo 9.00
Miten kaupungit ja rakennukset voidaan suunnitella kestävämmiksi ilmaston muuttuessa?
Konferenssin avaa professori Bert Blocken, joka tarkastelee, miten virtauslaskentaa voidaan hyödyntää kestävien rakennusten ja kaupunkien suunnittelussa. Puheenvuorossa käsitellään muun muassa rakennusten ja kaupunkialueiden ilmanlaatua, kaupunkien lämpöstressin hillintää sekä ilmavälitteisten tautien leviämisen hallintaa suurissa tiloissa.
Tiistaina 9.6. klo: 8.30
Biopohjaiset materiaalit ja kosteustekninen toimivuus rakentamisen tulevaisuudessa
Professori Thibaut Colinart tarkastelee rakennusmateriaalien lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä. Hänen asiantuntemuksensa liittyy erityisesti biopohjaisiin ja vähähiilisiin materiaaleihin sekä siihen, miten materiaalivalinnat vaikuttavat rakennusten pitkäaikaiskestävyyteen ja sisäolosuhteisiin. NSB:n julkisissa uutisissa Colinart on nostettu yhdeksi keynote-puhujista.
Tiistaina 9.6. klo 12.30
Ilmastonmuutos, ilmanlaatu ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen kytkeytyvät toisiinsa
Akatemiaprofessori Markku Kulmala tarkastelee puheenvuorossaan globaaleja ympäristöhaasteita ja sitä, miksi ilmastonmuutosta, ilmanlaatua, biodiversiteettikatoa ja resurssiniukkuutta ei voida ratkaista erillisinä kysymyksinä. Kulmalan tutkimus nojaa pitkäaikaisiin mittaussarjoihin ja ilmakehän, ekosysteemien ja ilmaston vuorovaikutusten ymmärtämiseen.
Keskiviikkona 10.6. klo 9.00
Miten rakennusfysiikka auttaa ennakoimaan rakennusten toimintaa muuttuvassa ilmastossa?
Professori Angela Sasic Kalagasidis tuo ohjelmaan näkökulman rakennusfysiikan mallinnukseen sekä lämmön ja kosteuden siirtymiseen rakennuksissa ja niiden ympäristössä. Aihe on keskeinen, kun rakennusten toimivuutta, kestävyyttä ja sisäolosuhteita arvioidaan ilmaston muuttuessa.
NSB on järjestetty kolmen vuoden välein vuodesta 1987 alkaen, ja se on yksi maailman pitkäikäisimmistä rakennusfysiikkaan keskittyvistä konferensseista. Vuoden 2026 konferenssiin on saatu yli 300 esitelmäehdotusta 25 eri maasta, ja tieteellisessä toimikunnassa on 129 asiantuntijaa eri taustoista.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Median ennakkoilmoittautuminen: jenny.reinikainen@kiinko.fi
Koko ohjelma ja lisätiedot: https://nsb2026.org/
Paikka: Tampere-talo, Tampere
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha VinhaTampereen yliopisto, Rakennusfysiikan tutkimusryhmäPuh:040 849 0296juha.vinha@tuni.fi
Jenny ReinikainenMyynti- ja markkinointipäällikköPuh:050 434 4500jenny.reinikainen@kiinko.fi
Linkit
NSB 2026
Nordic Symposium on Building Physics on Tampereella 8.–10.6.2026 järjestettävä kansainvälinen rakennusfysiikan konferenssi, joka kokoaa yhteen rakennusfysiikan tutkijat, asiantuntijat, viranomaiset ja rakentamisalan ammattilaiset Suomesta ja muualta maailmasta. Konferenssin pääteemana on ilmastonmuutos rakennusfysiikassa. Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmän ja Kiinkon järjestämä konferenssi tarjoaa ajankohtaista tutkimustietoa, kansainvälisiä keynote-puheenvuoroja ja käytännön näkökulmia siihen, miten rakennuksia voidaan suunnitella, ylläpitää ja kehittää kestäviksi muuttuvassa ilmastossa.
Kiinko
Kiinko on kiinteistö- ja rakentamisalan johtava kouluttaja ja viimeisintä tietoa tarjoava koulutuskumppani. Kiinkon muodostavat yhdessä Kiinteistöalan Koulutuskeskus ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö. Tehtävänämme on tukea kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten ja ammattilaisten menestymistä. Kuljemme rinnalla työuran ensiaskelista asti ja autamme vahvistamaan henkilökohtaista asiantuntijuutta - aina huippujohtoon asti. Viemme eteenpäin koko kiinteistö- ja rakentamisalan osaamista pitkäjänteisesti ja parhaiden asiantuntijoiden voimin lähes 50 vuoden kokemuksella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KIINKO
KUTSU MEDIALLE: Rakennuttaminen 2026 Tampereella 15.-16.1.2026 – markkinakatsaus ja rakennuttamisen ajankohtaiset8.1.2026 08:30:00 EET | Kutsu
Mikä rakennuttamisessa puhuttaa vuonna 2026? Rakennuttamisen ohjelma käsittelee markkinakatsauksen ja rakennuttamisen ajankohtaiskatsauksen lisäksi mm. asiaa datakeskushankkeista, kiertotaloudesta ja vähähiilisestä rakennuttamisesta, kyberturvallisuudesta rakennushankkeissa sekä tahtituotannosta ja tietojohtamisesta. Kovia aiheita täydentää myös Rakennuttamisen ikisuosikkina juridiikan ajankohtaisosio, jossa on tällä kertaa aiheena kilpailuttaminen. Myös rakentamislain mukanaan tuomia muutoksia pohditaan, johtamisen eri näkökulmista keskustellaan ja hankkeiden tuottavuutta boostataan digitaalisuudella.
Tauno Taajamaa Kiinkon uudeksi toimitusjohtajaksi9.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinkon uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu FM, EMBA Tauno Taajamaa. Hän tulee toimimaan myös Kiinteistöalan Koulutussäätiön toimitusjohtajana ja rehtorina. Taajamaa aloittaa tehtävässään tammikuun 2026 alussa Kiinkon nykyisen toimitusjohtajan Jarno Tuimalan siirtyessä uuden työnantajan palvelukseen.
Siltojen kunnon analysointimenetelmää kehittävä Heikki Lilja Consulting Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahalla7.11.2025 07:43:54 EET | Tiedote
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö on myöntänyt vuoden 2025 25 000 euron apurahan Heikki Lilja Consulting Oy:lle. Yritys kehittää siltojen käyttäytymisen analysointimenetelmää, jossa hyödynnetään tarkkaa kolmiulotteista mittausta ja muita monitorointimenetelmiä raskaiden kuormitusten aikana. Ratkaisu tuo kustannustehokkuutta ja ennustettavuutta siltojen kunnossapitoon.
Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto on myönnetty DELTABEAM-rakenteen kuivumisen tehostamiselle28.10.2025 18:10:49 EET | Tiedote
Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnolla halutaan korostaa rakennusaikaisen kosteudenhallinnan ja rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden keskeistä roolia turvallisen, terveellisen ja pitkäikäisen rakennuksen toteutuksessa.
KUTSU MEDIALLE: Kiinteistöalan Vuosiseminaari 6.-7.11.2025 Tampereella27.10.2025 09:13:46 EET | Kutsu
Kiinteistöalan Vuosiseminaari kokoaa jälleen kiinteistö- ja rakentamisalan keskustelemaan ajankohtaisista teemoista, uusista ratkaisuista ja yhteistyön merkityksestä kiinteistöalan tulevaisuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme