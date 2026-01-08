KUTSU MEDIALLE: Nordic Symposium on Building Physics Tampereella 8.-10.6.2026 - Ilmastonmuutos haastaa rakennusten kestävyyden kansainvälisessä rakennusfysiikan konferenssissä

Erityisteemana ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on noussut yhdeksi keskeisimmistä rakennetun ympäristön haasteista. Vuoden 2026 konferenssi painottuu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja sopeutumiseen.

Pohjoismaissa kohtaamme entistä voimakkaampia sääilmiöitä, kuten viistosateita ja pitkittyneitä kosteusjaksoja, jotka aiheuttavat lisääntyvää rasitusta rakenteille. Samaan aikaan Keski-Euroopassa lämpörasitus nousee merkittäväksi uhaksi rakennusten kestävyydelle.

“Nämä muutokset edellyttävät meiltä uudenlaista suunnittelua, joka huomioi muuttuvat olosuhteet, mutta samalla tukee yhteisiä tavoitteitamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tarvitsemme monialaista yhteistyötä ja tutkittua tietoa, jotta voimme rakentaa tulevaisuuden ympäristöä turvallisesti ja vastuullisesti.", sanoo professori Juha Vinha Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmästä.

Tervetuloa seuraamaan kiinnostavia puheenvuoroja alan huippuasiantuntijoilta. Konferenssin keynote-puhujina ovat muun muassa kansainväliset rakennusfysiikan, ympäristöfysiikan ja aerodynamiikan asiantuntijat, kuten professori Bert Blocken, akatemiaprofessori Markku Kulmala, professori Angela Sasic Kalagasidis ja professori Thibaut Colinart.

Poimintoja ohjelmasta

Maanantaina 8.6. klo 9.00

Miten kaupungit ja rakennukset voidaan suunnitella kestävämmiksi ilmaston muuttuessa?

Konferenssin avaa professori Bert Blocken, joka tarkastelee, miten virtauslaskentaa voidaan hyödyntää kestävien rakennusten ja kaupunkien suunnittelussa. Puheenvuorossa käsitellään muun muassa rakennusten ja kaupunkialueiden ilmanlaatua, kaupunkien lämpöstressin hillintää sekä ilmavälitteisten tautien leviämisen hallintaa suurissa tiloissa.

Tiistaina 9.6. klo: 8.30

Biopohjaiset materiaalit ja kosteustekninen toimivuus rakentamisen tulevaisuudessa

Professori Thibaut Colinart tarkastelee rakennusmateriaalien lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä. Hänen asiantuntemuksensa liittyy erityisesti biopohjaisiin ja vähähiilisiin materiaaleihin sekä siihen, miten materiaalivalinnat vaikuttavat rakennusten pitkäaikaiskestävyyteen ja sisäolosuhteisiin. NSB:n julkisissa uutisissa Colinart on nostettu yhdeksi keynote-puhujista.

Tiistaina 9.6. klo 12.30

Ilmastonmuutos, ilmanlaatu ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen kytkeytyvät toisiinsa

Akatemiaprofessori Markku Kulmala tarkastelee puheenvuorossaan globaaleja ympäristöhaasteita ja sitä, miksi ilmastonmuutosta, ilmanlaatua, biodiversiteettikatoa ja resurssiniukkuutta ei voida ratkaista erillisinä kysymyksinä. Kulmalan tutkimus nojaa pitkäaikaisiin mittaussarjoihin ja ilmakehän, ekosysteemien ja ilmaston vuorovaikutusten ymmärtämiseen.

Keskiviikkona 10.6. klo 9.00

Miten rakennusfysiikka auttaa ennakoimaan rakennusten toimintaa muuttuvassa ilmastossa?

Professori Angela Sasic Kalagasidis tuo ohjelmaan näkökulman rakennusfysiikan mallinnukseen sekä lämmön ja kosteuden siirtymiseen rakennuksissa ja niiden ympäristössä. Aihe on keskeinen, kun rakennusten toimivuutta, kestävyyttä ja sisäolosuhteita arvioidaan ilmaston muuttuessa.

NSB on järjestetty kolmen vuoden välein vuodesta 1987 alkaen, ja se on yksi maailman pitkäikäisimmistä rakennusfysiikkaan keskittyvistä konferensseista. Vuoden 2026 konferenssiin on saatu yli 300 esitelmäehdotusta 25 eri maasta, ja tieteellisessä toimikunnassa on 129 asiantuntijaa eri taustoista.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Median ennakkoilmoittautuminen: jenny.reinikainen@kiinko.fi

Koko ohjelma ja lisätiedot: https://nsb2026.org/

Paikka: Tampere-talo, Tampere