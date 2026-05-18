KSBR sopi kahden akkuenergiavaraston rakentamisesta
27.5.2026 10:20:40 EEST | KSBR, Keski-Suomen Betonirakenne Oy | Tiedote
KSBR (Keski-Suomen Betonirakenne Oy) ja Wood & Company ovat allekirjoittaneet sopimuksen akkuenergiavarastojen rakentamisesta Laukaaseen ja Äänekoskelle.
Uusiutuvaan energiaan erikoistunut Winda Energy on hankkeen kehittäjä ja rakennuttaja. KSBR toimii molempien kohteiden pääurakoitsijana ja vastaa kaikista infra- ja sähkötöistä sekä sähköasemien ja päämuuntajien toimituksista.
Laukaan akkuenergiavarasto on kooltaan 45 megawattia/90 megawattituntia. Äänekoskelle nousee 30 megawatin/60 megawattitunnin kokoluokan energiavarasto. Toimitukset sisältävät akkukontit, muuntamot sekä sähköasemat.
Suunnittelutyöt ovat käynnistyneet välittömästi ja maanrakennustyöt alueilla alkavat alkukesän aikana. Sähköistysten vuoro on kevättalvella 2027.
– Meidän osaltamme viimeistelytyöt ovat tehtyinä alkukesällä 2027, KSBR:n projektipäällikkö Janne Somero laskee.
– Olemme tehneet yhteistyötä Windan kanssa jo vuosien ajan ja toteuttaneet heille useita hankkeita. On hienoa päästä jatkamaan yhteistyötä heidän ammattitaitoisen organisaationsa kanssa, KSBR:n energia- ja infra-alan toimialajohtaja Janne Kananen toteaa.
Neljä akkuenergiavarastohanketta käynnissä
KSBR:lla on tuoreimman sopimuksen jälkeen työn alla neljä akkuenergiavarastohanketta. Laukaan ja Äänekosken lisäksi varastot valmistuvat Kauhavalle ja Soiniin.
– Suomessa uusiutuvan energian määrä sähkön kokonaistuotannosta on merkittävä. Taajuusreserviä tarvitaan tasapainottamaan sähköverkkoamme. Kysyntä on kasvanut, ja akkuvarastohankkeita tehdään tällä hetkellä todella vilkkaasti, Janne Kananen kertoo.
Paikallinen asiantuntemus arvossaan
KSBR toteuttaa akkuenergiavarastohankkeet pääosin omalla maanrakennuskapasiteetilla ja henkilöstöllä, mikä mahdollistaa töiden käynnistämisen rivakasti.
– Yhteistyö kokeneen KSBR:n tiimin kanssa hankkeen valmisteluvaiheessa oli erittäin toimivaa ja saimme projektit nopealla aikataululla käyntiin, Windan tekninen johtaja Iko Järnberg kiittää.
Tilaajan mukaan paikallinen asiantuntemus on ratkaisevan tärkeää hankkeiden onnistuneelle toteutukselle.
– Tunnemme Laukaan ja Äänekosken alueet hyvin. Lisäksi meidät tunnetaan luotettavana toimijana tiukoissakin aikatauluissa, Janne Kananen arvioi sopimukseen johtaneita kriteerejä.
Janne KananenEnergia- ja infratoimialan toimialajohtajaPuh:+358 40 631 8181
Janne SomeroProjektipäällikköPuh:+358 44 517 7892
KSBR lyhyesti
KSBR on rakentamisen kokonaistoimittaja neljällä toimialalla: infra-, energia- ja teollisuusrakentamisessa sekä rakentamisen toimialalla esimerkiksi datakeskusten ja pysäköintilaitosten toteutuksissa. KSBR:llä on toimipisteet Vantaalla, Oulussa, Pihtiputaalla, Lappeenrannassa ja Nivalassa. Tytäryhtiö KSBR Sverige toimii Ruotsissa.
