KSBR sopi kahden akkuenergiavaraston rakentamisesta

Uusiutuvaan energiaan erikoistunut Winda Energy on hankkeen kehittäjä ja rakennuttaja. KSBR toimii molempien kohteiden pääurakoitsijana ja vastaa kaikista infra- ja sähkötöistä sekä sähköasemien ja päämuuntajien toimituksista.

Laukaan akkuenergiavarasto on kooltaan 45 megawattia/90 megawattituntia. Äänekoskelle nousee 30 megawatin/60 megawattitunnin kokoluokan energiavarasto. Toimitukset sisältävät akkukontit, muuntamot sekä sähköasemat.

Suunnittelutyöt ovat käynnistyneet välittömästi ja maanrakennustyöt alueilla alkavat alkukesän aikana. Sähköistysten vuoro on kevättalvella 2027.

– Meidän osaltamme viimeistelytyöt ovat tehtyinä alkukesällä 2027, KSBR:n projektipäällikkö Janne Somero laskee.

– Olemme tehneet yhteistyötä Windan kanssa jo vuosien ajan ja toteuttaneet heille useita hankkeita. On hienoa päästä jatkamaan yhteistyötä heidän ammattitaitoisen organisaationsa kanssa, KSBR:n energia- ja infra-alan toimialajohtaja Janne Kananen toteaa.

Neljä akkuenergiavarastohanketta käynnissä

KSBR:lla on tuoreimman sopimuksen jälkeen työn alla neljä akkuenergiavarastohanketta. Laukaan ja Äänekosken lisäksi varastot valmistuvat Kauhavalle ja Soiniin.

– Suomessa uusiutuvan energian määrä sähkön kokonaistuotannosta on merkittävä. Taajuusreserviä tarvitaan tasapainottamaan sähköverkkoamme. Kysyntä on kasvanut, ja akkuvarastohankkeita tehdään tällä hetkellä todella vilkkaasti, Janne Kananen kertoo.

Paikallinen asiantuntemus arvossaan

KSBR toteuttaa akkuenergiavarastohankkeet pääosin omalla maanrakennuskapasiteetilla ja henkilöstöllä, mikä mahdollistaa töiden käynnistämisen rivakasti.

– Yhteistyö kokeneen KSBR:n tiimin kanssa hankkeen valmisteluvaiheessa oli erittäin toimivaa ja saimme projektit nopealla aikataululla käyntiin, Windan tekninen johtaja Iko Järnberg kiittää.

Tilaajan mukaan paikallinen asiantuntemus on ratkaisevan tärkeää hankkeiden onnistuneelle toteutukselle.

– Tunnemme Laukaan ja Äänekosken alueet hyvin. Lisäksi meidät tunnetaan luotettavana toimijana tiukoissakin aikatauluissa, Janne Kananen arvioi sopimukseen johtaneita kriteerejä.