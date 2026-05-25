Pirkanmaan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön rekisterinkäyttöoikeuden sosiaalihuollon asiakastietoihin
27.5.2026 10:26:56 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja palvelusetelituottajien asiakastiedot alkavat tallentua suoraan Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasrekisteriin syyskuun alkuun mennessä. Ammattilaiset voivat tarkastella sosiaalihuollon tietoja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa Kanta-palvelujen kautta. Tiedot tulevat vaiheittain näkyviin myös asiakkaille OmaKantaan.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä velvoittaa sosiaalihuollon palvelunantajat tallentamaan asiakastiedot Kanta-palveluihin viimeistään 1.9.2026 alkaen. Pirha on jo siirtynyt käyttämään Kanta-yhteensopivaa asiakastietojärjestelmää, mikä mahdollistaa rekisterinkäyttöoikeuden myöntämisen sosiaalihuollon palvelun- ja palvelusetelituottajille. Palveluntuottaja voi kirjata asiakastiedot omaan järjestelmäänsä, josta ne tallentuvat reaaliaikaisesti rakenteisessa muodossa suoraan hyvinvointialueen asiakasrekisteriin Kanta-palvelujen kautta.
Aiemmin yksityiset palveluntuottajat ovat käyttäneet hyvinvointialueen asiakastietojärjestelmää oman järjestelmänsä rinnalla tai toimittaneet asiakastietoja erikseen esimerkiksi kirjattuna kirjeenä tai turvasähköpostilla, josta ne on siirretty manuaalisesti Pirhan asiakasrekisteriin. Rekisterinkäyttöoikeus mahdollistaa palvelujen toteutumisen aiempaa paremman seurannan sekä tukee palvelujen kehittämistä ja ostopalvelujen valvontaa. Kun tieto ei siirry viiveellä, myös palvelujen toteutus sujuvoituu.
Käyttöönotto ei tapahdu vain nappia painamalla
Rekisterinkäyttöoikeus edellyttää palveluntuottajalta omaa Kanta-yhteensopivaa asiakastietojärjestelmää. Pirhan palveluntuottajilla on ollut mahdollisuus aloittaa asiakastietojen tallentaminen Kantaan rekisterinkäyttöoikeudella helmikuusta 2026 alkaen kaikissa palveluissa iäkkäiden palveluja lukuun ottamatta. Toukokuussa 2026 mahdollisuus laajeni myös iäkkäiden palveluihin.
Rekisterinkäyttöoikeuden käyttöönotto on edellyttänyt Pirhalta laajaa valmistelua:
ostopalvelusopimusten ja palvelusetelisääntökirjojen tarkastamista, tiedonkeruuta, testausta, uusien toimintamallien luomista ja jalkauttamista sekä palveluntuottajien koulutusta.
– Rekisterinkäyttöoikeuden käyttöönotto vaatii paljon työtä myös palveluntuottajilta. Ennen käyttöoikeuden avaamista heidän on liityttävä sosiaalihuollon asiakastietovarantoon ja varmistettava järjestelmänsä tekninen valmius käyttöönottokokeella, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmähankkeen ostopalveluiden kokonaisuudesta vastaava toiminnallinen projektipäällikkö Mari Kovanen toteaa.
Rekisterinkäyttöoikeuden käyttöönotto on edennyt hyvin: 12.5.2026 mennessä jo 76 % Pirhan sosiaalihuollon ostopalvelu- ja palvelusetelituottajista toimii rekisterinkäyttöoikeudella Kanta-palveluissa.
Kanta-palveluja kehitetään yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa
Kela ylläpitää Kanta-palveluja, jotka toimivat teknisenä yhteytenä hyvinvointialueen ja palveluntuottajien välillä.
– Kanta-palveluja kehitetään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Niiden palaute ohjaa kehitystä ja tekee palveluista entistä toimivampia. Tavoitteena on, että esimerkiksi rekisterinkäyttöoikeustoiminnallisuuteen liittyvät kehittämisehdotukset jalostuvat alueiden palautteesta ratkaisuiksi, jotka jatkossa parantavat tiedonhallintaa ja sujuvoittavat arjen työtä, kertoo Kanta-palvelujen liiketoiminnan asiantuntija Jaana Nissilä Kelasta.
Kanta-palveluihin kertyvää tietoa voidaan hyödyntää myös palvelujen kehittämiseen ja tutkimukseen. Tutkimuskäytössä tietoja ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön. Kun myös yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien tiedot tallentuvat jatkossa kattavasti ja rakenteisessa muodossa rekisteriin, ne ovat aiempaa paremmin käytettävissä koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukentän kehittämiseen valtakunnallisesti.
Tietojen tallentaminen Kantaan myös poistaa tarpeen toimittaa asiakastietoja erikseen THL:n tilastointia varten. Tiedot siirtyvät Kannan kautta suoraan THL:n seurantarekisteriin, mikä vähentää hallinnollista työtä hyvinvointialueilla.
Rekisterinkäyttöoikeus lyhyesti
- Yksityinen sosiaalihuollon palveluntuottaja kirjaa asiakastiedot omaan Kanta-yhteensopivaan järjestelmäänsä, josta ne tallentuvat suoraan hyvinvointialueen asiakasrekisteriin Kanta-palvelujen kautta.
- Tieto on molempien osapuolten käytettävissä heti kirjaamisen jälkeen.
- Tietoja voi katsella vain työtehtävän edellyttämässä laajuudessa. Käyttöoikeuksista säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023).
- Kaikkien sosiaalihuollon palveluntuottajien on liityttävä Kanta-palveluihin viimeistään 1.9.2026.
Lisätiedot:
Rekisterinkäyttöoikeus, Pirkanmaan hyvinvointialue:
Mari Kovanen, projektipäällikkö ostopalvelut, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmähanke, etunimi.sukunimi@pirha.fi
Rekisterinkäyttöoikeus, Kela:
Jaana Nissilä, Kanta-palvelujen liiketoiminnan asiantuntija, Kela, etunimi.sukunimi@kela.fi
