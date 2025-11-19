Vaikea lama-ajan lapsuus 80-luvun lähiössä jätti jäljen – tunteiden käsittely alkoi vasta aikuisena terapian avulla
8.6.2026 08:45:00 EEST | Viisas Elämä Oy | Tiedote
Bloggaaja Sami Minkkisen esikoisteos Katso isi kun mä hyppään on omakohtainen, rehellinen ja kaunistelematon kasvutarina suomalaisesta miehestä, joka pyrkii terapian avulla katkaisemaan sukupolvelta toiselle siirtyvän trauman ketjun ja opettelee olemaan läsnä oleva ja tunteva isä. Kirja ilmestyy 11. elokuuta.
Katso isi kun mä hyppään kuvaa kirjailijan omaa matkaa alkoholin, käsittelemättömien traumojen ja tunneilmaisun puutteen sävyttämästä lapsuudesta kohti avoimuutta, haavoittuvuutta ja syvempää itseymmärrystä – uudenlaista miehisyyttä ja isyyttä. Samalla teos tarkastelee, miten terapia voi auttaa kohtaamaan menneisyyden, purkamaan ylisukupolvisia toimintamalleja ja rakentamaan elämää uudelta pohjalta.
Minkkisen teos kutsuu lukijan tarkastelemaan omaa tarinaansa osana laajempaa yhteiskunnallista ja ylisukupolvista kokemusta – erityisesti silloin, kun lapsuus ei ole ollut turvallinen tai eheä. Kirja tarjoaa lohtua ja toivoa näyttämällä, että elämän suuntaa on mahdollista muuttaa myötätunnon, itseymmärryksen ja menneisyyden kohtaamisen kautta – niin itseä kuin omia vanhempiaan kohtaan.
Teos puhuttelee kaikkia, jotka haluavat ymmärtää ja nähdä yhteiskuntamme rakenteita ja ajanjaksoja, jotka edelleen vaikuttavat elämässämme. Kirja toimii vertaistukena lama-ajan sukupolvelle sekä kaikille, jotka pohtivat terapian aloittamista tai ovat jo ottaneet ensiaskeleensa terapeuttisella matkallaan.
Sami Minkkinen on Tampereella asuva kahden tyttären isä ja kokenut bloggaaja, joka tunnetaan kirjoituksistaan Havaintoja parisuhteesta ja Havaintoja yhteiskunnasta. Hänen tekstinsä ovat innostaneet monia omiin pohdintoihin ihmissuhteista ja yhteiskunnasta. Yhteistyö seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin kanssa teoksessa Pannaan menemään (Kosmos, 2017) osoittaa hänen kykynsä käsitellä avoimesti myös vaikeita ja intiimejä aiheita.
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