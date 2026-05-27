Merkittävä tuki kohdennetulle nuorisotyölle – yli 28 miljoonaa euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn
28.5.2026 08:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt yhteensä yli 28 miljoonan euron valtionavustuksen etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan. Avustusta myönnettiin yhteensä 233 etsivän nuorisotyön toimijalle ja 213 nuorten työpajalle.
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja ohjata hänet tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Nuorten työpajatoiminnassa nuorta autetaan pääsemään kiinni koulutukseen, työelämään tai muuhun hänelle tarpeelliseen palveluun. Avustettavilla toiminnoilla autetaan ja tuetaan lähes 32 000 nuorta vuosittain.
Lupa- ja valvontavirasto myönsi huhtikuussa 2026 yhteensä yli 28 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan. Avustusta myönnettiin yhteensä 233 etsivän nuorisotyön toimijalle ja 213 nuorten työpajalle. Myönnetyt avustukset kohdistetaan etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkauskuluihin, nuorten työpajatoiminnan valmentajien palkkauskuluihin sekä muihin nuorten työpajatoiminnasta aiheutuviin kuluihin.
Avustusten tavoite on vahvistaa nuorten elämänhallintataitoja ja vähentää syrjäytymistä
Avustusten tavoitteena on vahvistaa nuorten elämänhallintataitoja ja vähentää heidän syrjäytymistään sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrää.
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva 15–28-vuotias nuori ja auttaa hänet tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Nuorten työpajatoiminnan tarkoituksena taas on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan. Nuori valmentautuu tekemällä työtä tai työtoimintaa omien edellytystensä mukaan.
Etsivä nuorisotyö tavoittaa vuodessa lähes 20 000 nuorta, jotka ovat avun ja tuen tarpeessa. Nuorten työpajatoimintaan osallistuu vuodessa yli 12 000 nuorta. Toiminta auttaa nuoria löytämään uutta suuntaa elämälleen.
“Leikkaukset yhteiskunnan erilaisiin tukipalveluihin ja etuuksiin osuvat usein jo ennestään haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin, mikä lisää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Myös heidän uskonsa parempaan tulevaisuuteen on merkittävästi heikentynyt. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta ovat edelleen loistava työkalu tämän kohderyhmän tavoittamiseen, mahdollistaen heille uusia suuntia edetä elämässään”, toteaa nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku Lupa- ja valvontavirastosta.
Myönnetyt avustukset hankekohtaisesti
Lupa- ja valvontaviraston keväällä 2026 myöntämät avustukset:
- Etsivä nuorisotyö: myönnetyt avustukset
- Nuorten työpajatoiminta: myönnetyt avustukset
Tilastoja aiheesta
- Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tilastoja: nuorisotilastot.fi.
- Lupa- ja valvontaviraston nuorisotoimen avustukset: lvvavustukset.fi
Lisätiedot
Etsivään nuorisotyöhön liittyvät kysymykset
Kirsi Kohonen, nuorisotoimen ylitarkastaja
Niclas Risku, nuorisotoimen ylitarkastaja
Nuorten työpajatoimintaan liittyvät kysymykset
Laura Oksanen, nuorisotoimen ylitarkastaja
Tiina Mattila, ylitarkastaja
Lupa- ja valvontaviraston henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvv.fi, p. 0295 254 000 (vaihde).
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
