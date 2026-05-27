Merkittävä tuki kohdennetulle nuorisotyölle – yli 28 miljoonaa euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

28.5.2026 08:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt yhteensä yli 28 miljoonan euron valtionavustuksen etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan. Avustusta myönnettiin yhteensä 233 etsivän nuorisotyön toimijalle ja 213 nuorten työpajalle.

Kuvituskuva. Kaksi henkilöä keskustelevat istuen sohvalla, toinen heistä on nuorempi ja pukeutunut huppariin.
Nuorten työpajatoiminnassa nuorta autetaan pääsemään kiinni koulutukseen, työelämään tai muuhun hänelle tarpeelliseen palveluun. Kuva: cottonbro studio/Pexels

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja ohjata hänet tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Nuorten työpajatoiminnassa nuorta autetaan pääsemään kiinni koulutukseen, työelämään tai muuhun hänelle tarpeelliseen palveluun. Avustettavilla toiminnoilla autetaan ja tuetaan lähes 32 000 nuorta vuosittain.

Lupa- ja valvontavirasto myönsi huhtikuussa 2026 yhteensä yli 28 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan. Avustusta myönnettiin yhteensä 233 etsivän nuorisotyön toimijalle ja 213 nuorten työpajalle. Myönnetyt avustukset kohdistetaan etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkauskuluihin, nuorten työpajatoiminnan valmentajien palkkauskuluihin sekä muihin nuorten työpajatoiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Avustusten tavoite on vahvistaa nuorten elämänhallintataitoja ja vähentää syrjäytymistä

Avustusten tavoitteena on vahvistaa nuorten elämänhallintataitoja ja vähentää heidän syrjäytymistään sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrää.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva 15–28-vuotias nuori ja auttaa hänet tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Nuorten työpajatoiminnan tarkoituksena taas on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan. Nuori valmentautuu tekemällä työtä tai työtoimintaa omien edellytystensä mukaan.

Etsivä nuorisotyö tavoittaa vuodessa lähes 20 000 nuorta, jotka ovat avun ja tuen tarpeessa. Nuorten työpajatoimintaan osallistuu vuodessa yli 12 000 nuorta. Toiminta auttaa nuoria löytämään uutta suuntaa elämälleen. 

“Leikkaukset yhteiskunnan erilaisiin tukipalveluihin ja etuuksiin osuvat usein jo ennestään haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin, mikä lisää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Myös heidän uskonsa parempaan tulevaisuuteen on merkittävästi heikentynyt. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta ovat edelleen loistava työkalu tämän kohderyhmän tavoittamiseen, mahdollistaen heille uusia suuntia edetä elämässään”, toteaa nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku Lupa- ja valvontavirastosta. 

Myönnetyt avustukset hankekohtaisesti 

Lupa- ja valvontaviraston keväällä 2026 myöntämät avustukset: 

Lisätiedot

Etsivään nuorisotyöhön liittyvät kysymykset

Kirsi Kohonen, nuorisotoimen ylitarkastaja
Niclas Risku, nuorisotoimen ylitarkastaja

Nuorten työpajatoimintaan liittyvät kysymykset

Laura Oksanen, nuorisotoimen ylitarkastaja
Tiina Mattila, ylitarkastaja

Lupa- ja valvontaviraston henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lvv.fi, p. 0295 254 000 (vaihde).

nuoriso nuorisotyö työpajatoiminta etsivä nuorisotyö valtionavustukset

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Ikäihmisten palveluissa puutteena etenkin henkilöstön vähyys ja heikko kielitaito27.5.2026 07:45:00 EEST | Tiedote

Lupa- ja valvontavirasto on valvonut ikäihmisten palveluita tehostetusti kevään aikana. Valvontaviranomiset ovat tehneet muun muassa ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin. Alustavien havaintojen perusteella yksiköiden henkilöstömitoitusta on kategorisesti laskettu minimiin ja henkilöstön kielitaidossa on puutteita. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamiseen ja rajoitustoimiin liittyvissä toimintakäytännöissä on puutteita.

Tehovalvonnassa seuraamusmaksu kuudelle panttilainauslaitokselle25.5.2026 11:30:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirasto aloitti panttilainauslaitosten rahanpesulain mukaiset tarkastukset vuonna 2021. Vuosina 2024–2025 alalle kohdistettiin tehovalvontaa, jonka aikana aluehallintovirasto teki tarkastuksia yhdeksään panttilainauslaitokseen. Tehovalvonnan päättyessä on tarkastettu 12 panttilainauslaitosta, joista kuudelle määrättiin seuraamusmaksu rahanpesulain velvoitteiden laiminlyönnistä.

