Merkittävä tuki kohdennetulle nuorisotyölle – yli 28 miljoonaa euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja ohjata hänet tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Nuorten työpajatoiminnassa nuorta autetaan pääsemään kiinni koulutukseen, työelämään tai muuhun hänelle tarpeelliseen palveluun. Avustettavilla toiminnoilla autetaan ja tuetaan lähes 32 000 nuorta vuosittain.

Lupa- ja valvontavirasto myönsi huhtikuussa 2026 yhteensä yli 28 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan. Avustusta myönnettiin yhteensä 233 etsivän nuorisotyön toimijalle ja 213 nuorten työpajalle. Myönnetyt avustukset kohdistetaan etsivien nuorisotyöntekijöiden palkkauskuluihin, nuorten työpajatoiminnan valmentajien palkkauskuluihin sekä muihin nuorten työpajatoiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Avustusten tavoite on vahvistaa nuorten elämänhallintataitoja ja vähentää syrjäytymistä

Avustusten tavoitteena on vahvistaa nuorten elämänhallintataitoja ja vähentää heidän syrjäytymistään sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrää.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva 15–28-vuotias nuori ja auttaa hänet tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Nuorten työpajatoiminnan tarkoituksena taas on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan. Nuori valmentautuu tekemällä työtä tai työtoimintaa omien edellytystensä mukaan.

Etsivä nuorisotyö tavoittaa vuodessa lähes 20 000 nuorta, jotka ovat avun ja tuen tarpeessa. Nuorten työpajatoimintaan osallistuu vuodessa yli 12 000 nuorta. Toiminta auttaa nuoria löytämään uutta suuntaa elämälleen.

“Leikkaukset yhteiskunnan erilaisiin tukipalveluihin ja etuuksiin osuvat usein jo ennestään haavoittuvassa asemassa oleviin nuoriin, mikä lisää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Myös heidän uskonsa parempaan tulevaisuuteen on merkittävästi heikentynyt. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta ovat edelleen loistava työkalu tämän kohderyhmän tavoittamiseen, mahdollistaen heille uusia suuntia edetä elämässään”, toteaa nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku Lupa- ja valvontavirastosta.

Myönnetyt avustukset hankekohtaisesti

Lupa- ja valvontaviraston keväällä 2026 myöntämät avustukset:

Tilastoja aiheesta

Etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tilastoja: nuorisotilastot.fi.

Lupa- ja valvontaviraston nuorisotoimen avustukset: lvvavustukset.fi

Lisätiedot

Etsivään nuorisotyöhön liittyvät kysymykset

Kirsi Kohonen, nuorisotoimen ylitarkastaja

Niclas Risku, nuorisotoimen ylitarkastaja

Nuorten työpajatoimintaan liittyvät kysymykset

Laura Oksanen, nuorisotoimen ylitarkastaja

Tiina Mattila, ylitarkastaja

