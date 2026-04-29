MEDIAKUTSU: Betonista dataan: näin kuntatekniikka muuttuu – kansainvälinen kongressi kokoaa alan huiput Helsinkiin
28.5.2026 12:15:00 EEST | RIL ry | Tiedote
Kaupungeissa siirrytään betonista dataan ja projekteista palveluihin. Kansainvälinen kuntatekniikan tapahtuma, IFME 2026, esittelee yli 50 puheenvuoron voimin, miten vihreä infrastruktuuri, digitalisaatio ja uudet yhteistyömallit muuttavat kuntatekniikkaa
Kunnallistekniikan merkitys kasvaa globaalisti. Perinteinen infrastruktuurin rakentaminen muuttuu: datasta tulee päätöksenteon ydin, vihreä infrastruktuuri nousee keskeiseksi investointikohteeksi ja kaupunkeja kehitetään yhä enemmän palvelualustoina.
Helsingissä järjestettävillä globaaleilla kuntatekniikan päivillä, IFME 2026, on mahdollista kuulla yli 50 puheenvuoroa ja konkreettisia esimerkkejä näistä muutoksista.
"IFME 2026 -konferenssissa ei puhuta vain tekniikasta, vaan ratkotaan aikamme suurimpia haasteita ilmastonmuutokseen varautumisesta kaupunkien turvallisuuteen ja omaisuuden parempaan hallintaan. Medialle tämä on ainutlaatuinen tilaisuus varmistaa, että nämä jokaisen asukkaan arkea ja verovaroja koskevat ratkaisut eivät jää pelkästään asiantuntijoiden kabinetteihin”, Suomen kuntatekniikan yhdistys STKY:n toiminnanjohtaja ja kansainvälisen kuntatekniikkajärjestö IFME:n puheenjohtaja, Ville Alatyppö kertoo.
Tutustu koko ohjelmaan täällä sekä alla oleviin keynote-puheenvuoroihin:
David Sim, Softer (Tanska)
Otsikko: Soft Urban Future / Pehmeä kaupunkikehitys tulevaisuudessa
Aika: Tiistai 9.6.2026 klo 9.30
Tausta: Sim on kansainvälisesti tunnettu kaupunkisuunnittelun asiantuntija, joka on perehtynyt mm. kestävään kaupunkikehitykseen.
Miksi kuunnella?
Sim avaa, miten “pehmeämpi” kaupunkisuunnittelu voi parantaa kaupunkien viihtyisyyttä, toimivuutta ja kestävyyttä – konkreettisilla, arkeen vaikuttavilla ratkaisuilla.
Jarmo Suominen, Shanghai International Institute of Design and Innovation (Suomi)
Otsikko: Livability from Ecosystems – the City as a Service Platform / Kaupungin elinvoima ekosysteemeistä – kaupunki kehittyy palvelualustaksi
Aika: Tiistai 9.6.2026 klo 16.30
Tausta: Suominen toimii kansainvälisen kaupunkikehittämisen ja design-ajattelun johtotehtävissä.
Miksi kuunnella?
Suominen tuo esiin, miten kaupungit voivat toimia palvelualustoina ja hyödyntää ekosysteemiajattelua elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn rakentamisessa.
David Jenkins, CEO, IPWEA (Australia)
Otsikko: Valuing Green Infrastructure – taking a Traditional Asset Management Approach / Vihreän infrastruktuurin arvon tunnistaminen osana perinteistä omaisuudenhallintaa
Aika: Keskiviikko 10.6.2026 klo 8.30
Tausta: Jenkins on kunnallistekniikan ja omaisuudenhallinnan kansainvälinen asiantuntija.
Miksi kuunnella?
Jenkins tarkastelee vihreän infrastruktuurin arvoa ja roolia osana pitkäjänteistä, taloudellisesti kestävää kaupunkikehitystä.
Ranja Hautamäki, Aalto-yliopisto (Suomi)
Otsikko: Urban green spaces tackling climate change / Kaupunkien viheralueet ilmastonmuutoksen ratkaisijana
Aika: Keskiviikko 10.6.2026 klo 15.10
Tausta: Hautamäki on maisema-arkkitehtuurin professori ja kaupunkiympäristöjen asiantuntija.
Miksi kuunnella?
Hautamäki avaa, miten vihreä infrastruktuuri ja kaupunkitilat voivat tukea ilmastonmuutoksen hillintää ja parantaa kaupunkien hyvinvointia.
Ohjelman keskeiset teemat:
- Leadership in Transition / Johtajuus murroksessa
vihreä siirtymä, osaamisen kehittäminen ja yhteistyö infra-alalla
- Smart Cities & Digital Transformation / Älykaupungit & kaupunkien digitalisaatio
tekoäly, data ja digitaaliset ratkaisut kaupunkien kehittämisessä
- Resilience & Climate Adaptation / Kaupunkien resilienssi ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
kaupunkien kyky vastata ilmastonmuutokseen ja kriiseihin
- Sustainable Infrastructure & Decarbonization / Kestävä infrastruktuuri ja vähähiilisyys
vähähiilinen rakennettu ympäristö ja kestävät infraratkaisut
Eikö englanti innosta – lue tämä!
Esitykset ovat englanniksi, mutta tapahtumassa on käytössä reaaliaikainen puheen käännösohjelma. Kyseessä on tekoälypohjainen työkalu, joka tuottaa reaaliajassa yhteenvetoja jokaisesta sessiosta. Saat sen maksutta käyttöösi omaan puhelimeesi tai tablettiin!
Mitä? IFME 2026 – Future Livable Cities
Milloin? 9.–11.6.2026 sekä oheistapahtumat ja ekskursiot 8.–16.6.2026
Missä? Helsinki
Järjestäjät? IFME, FAME, Suomen kuntatekniikan yhdistys STKY sekä RIL
Taustaa: Suomen kuntatekniikan yhdistys STKY juhlii vuonna 2026 satavuotista taivaltaan.
Tule kuuntelemaan puheenvuoroja tai varaa haastattelu!
…ja tutustu koko ohjelmaan osoitteessa: ifme2026.fi
Ilmoittaudu median edustajana mukaan täällä!
Henriikka HellströmJohtaja, viestintä ja jäsenyysRILPuh:040 554 8857henriikka.hellstrom@ril.fi
Jenni AholaAsiantuntija, viestintä ja jäsenyysRILPuh:040 834 2705jenni.ahola@ril.fi
