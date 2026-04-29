MEDIAKUTSU: Betonista dataan: näin kuntatekniikka muuttuu – kansainvälinen kongressi kokoaa alan huiput Helsinkiin

Kunnallistekniikan merkitys kasvaa globaalisti. Perinteinen infrastruktuurin rakentaminen muuttuu: datasta tulee päätöksenteon ydin, vihreä infrastruktuuri nousee keskeiseksi investointikohteeksi ja kaupunkeja kehitetään yhä enemmän palvelualustoina.

Helsingissä järjestettävillä globaaleilla kuntatekniikan päivillä, IFME 2026, on mahdollista kuulla yli 50 puheenvuoroa ja konkreettisia esimerkkejä näistä muutoksista.

"IFME 2026 -konferenssissa ei puhuta vain tekniikasta, vaan ratkotaan aikamme suurimpia haasteita ilmastonmuutokseen varautumisesta kaupunkien turvallisuuteen ja omaisuuden parempaan hallintaan. Medialle tämä on ainutlaatuinen tilaisuus varmistaa, että nämä jokaisen asukkaan arkea ja verovaroja koskevat ratkaisut eivät jää pelkästään asiantuntijoiden kabinetteihin”, Suomen kuntatekniikan yhdistys STKY:n toiminnanjohtaja ja kansainvälisen kuntatekniikkajärjestö IFME:n puheenjohtaja, Ville Alatyppö kertoo.

Tutustu koko ohjelmaan täällä sekä alla oleviin keynote-puheenvuoroihin:

David Sim, Softer (Tanska)

Otsikko: Soft Urban Future / Pehmeä kaupunkikehitys tulevaisuudessa

Aika: Tiistai 9.6.2026 klo 9.30

Tausta: Sim on kansainvälisesti tunnettu kaupunkisuunnittelun asiantuntija, joka on perehtynyt mm. kestävään kaupunkikehitykseen.

Miksi kuunnella?

Sim avaa, miten “pehmeämpi” kaupunkisuunnittelu voi parantaa kaupunkien viihtyisyyttä, toimivuutta ja kestävyyttä – konkreettisilla, arkeen vaikuttavilla ratkaisuilla.

Jarmo Suominen, Shanghai International Institute of Design and Innovation (Suomi)

Otsikko: Livability from Ecosystems – the City as a Service Platform / Kaupungin elinvoima ekosysteemeistä – kaupunki kehittyy palvelualustaksi

Aika: Tiistai 9.6.2026 klo 16.30

Tausta: Suominen toimii kansainvälisen kaupunkikehittämisen ja design-ajattelun johtotehtävissä.

Miksi kuunnella?

Suominen tuo esiin, miten kaupungit voivat toimia palvelualustoina ja hyödyntää ekosysteemiajattelua elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn rakentamisessa.

David Jenkins, CEO, IPWEA (Australia)

Otsikko: Valuing Green Infrastructure – taking a Traditional Asset Management Approach / Vihreän infrastruktuurin arvon tunnistaminen osana perinteistä omaisuudenhallintaa

Aika: Keskiviikko 10.6.2026 klo 8.30

Tausta: Jenkins on kunnallistekniikan ja omaisuudenhallinnan kansainvälinen asiantuntija.

Miksi kuunnella?

Jenkins tarkastelee vihreän infrastruktuurin arvoa ja roolia osana pitkäjänteistä, taloudellisesti kestävää kaupunkikehitystä.

Ranja Hautamäki, Aalto-yliopisto (Suomi)

Otsikko: Urban green spaces tackling climate change / Kaupunkien viheralueet ilmastonmuutoksen ratkaisijana

Aika: Keskiviikko 10.6.2026 klo 15.10

Tausta: Hautamäki on maisema-arkkitehtuurin professori ja kaupunkiympäristöjen asiantuntija.

Miksi kuunnella?

Hautamäki avaa, miten vihreä infrastruktuuri ja kaupunkitilat voivat tukea ilmastonmuutoksen hillintää ja parantaa kaupunkien hyvinvointia.

Ohjelman keskeiset teemat:

Leadership in Transition / Johtajuus murroksessa

vihreä siirtymä, osaamisen kehittäminen ja yhteistyö infra-alalla





vihreä siirtymä, osaamisen kehittäminen ja yhteistyö infra-alalla Smart Cities & Digital Transformation / Älykaupungit & kaupunkien digitalisaatio

tekoäly, data ja digitaaliset ratkaisut kaupunkien kehittämisessä





Resilience & Climate Adaptation / Kaupunkien resilienssi ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

kaupunkien kyky vastata ilmastonmuutokseen ja kriiseihin





kaupunkien kyky vastata ilmastonmuutokseen ja kriiseihin Sustainable Infrastructure & Decarbonization / Kestävä infrastruktuuri ja vähähiilisyys

vähähiilinen rakennettu ympäristö ja kestävät infraratkaisut

Eikö englanti innosta – lue tämä!

Esitykset ovat englanniksi, mutta tapahtumassa on käytössä reaaliaikainen puheen käännösohjelma. Kyseessä on tekoälypohjainen työkalu, joka tuottaa reaaliajassa yhteenvetoja jokaisesta sessiosta. Saat sen maksutta käyttöösi omaan puhelimeesi tai tablettiin!

Mitä? IFME 2026 – Future Livable Cities

Milloin? 9.–11.6.2026 sekä oheistapahtumat ja ekskursiot 8.–16.6.2026

Missä? Helsinki

Järjestäjät? IFME, FAME, Suomen kuntatekniikan yhdistys STKY sekä RIL

Taustaa: Suomen kuntatekniikan yhdistys STKY juhlii vuonna 2026 satavuotista taivaltaan.

Tule kuuntelemaan puheenvuoroja tai varaa haastattelu!