Tervetuloa maatalous- ja aluetoimittajien Etko-päivään Farmariin Kalajoelle keskiviikkona 24.6.2026
27.5.2026 13:22:22 EEST | ProAgria Tapahtumat Oy | Kutsu
Tutustumme päivän aikana rakentuvaan Farmariin, innovaatioihin ja maito- ja perunatilaan.
Muista ilmoittautua viimeistään 10.6.2026 tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/2E3273AC63FE5762
Etko-päivän ohjelma:
6.20 Lähtö Helsingistä junalla IC 21
10.30 Saapuminen Kokkolan rautatieasemalle
10.40 Yhteiskuljetus rautatieasemalta lähtee Farmariin Kalajoelle, paikalla yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila, kehityspäällikkö Jouni Ingalsuo ja toimitusjohtaja Ritva-Liisa Nisula ProAgriasta
12.00 Lounas Farmarissa, kun saavutaan sinne
12.30 Tutustuminen rakentuvaan Farmarin näyttelyalueeseen
Paikalla näyttelyjohtaja Henri Honkala, näyttelypäällikkö Kirsi Ylitalo ja viestintäpäällikkö Miia Lenkkeri-Tamminen
13.30 Lähtö Alavieskaan
14.00 Alavieskan Linnakalliossa osallistumme AttractISS- ja modernAKIS-hankkeiden yhteistyönä toteutettavaan MasterClass-tilaisuuteen, jossa on päivän aikana pohdittu innovaatioyhteistyötä ja -ekosysteemiä, miten tuottaa parhaiten lisäarvoa viljelijöille. Osallistumme päivän päättävään arviointikeskusteluun, jossa on myös viljelijöitä mukana.
15.00 Kahvi
15.20 Lähdemme Alavieskasta maakuntaan. Alustavasti kohteina ovat:
- Maitotila: Manninen Virpi ja Juha
- Perunatila: Penttilän Perunasiskot
18.45 Palaamme Kalajoelle
Jokainen vastaa matkakuluista ja niiden varauksista itse. ProAgria Tapahtumat Oy maksaa kuljetukset, ruoat ja kahvit paikanpäällä.
Tervetuloa mukaan mielenkiitoiseen toimittajien Etko-päivään!
Yhteyshenkilöt
Suvi AnttilaFarmari 2026 ohjelmasta vastaavaProAgria Keskusten LiittoPuh:040 560 8551suvi.anttila@proagria.fi
Jouni IngalsuokehityspäällikköProAgria Keski-PohjanmaaPuh:040 552 5781
Ritva-Liisa Nisulajohtaja, ProAgria Keski-PohjanmaaPuh:040 584 9550ritva-liisa.nisula@proagria.fi
ProAgria Tapahtumat Oy:n ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat Farmari-maatalousnäyttely, KoneAgria sekä Jyväskylässä järjestettävät Wemmi-sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja.
