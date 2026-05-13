ProAgria Tapahtumat Oy

Tervetuloa maatalous- ja aluetoimittajien Etko-päivään Farmariin Kalajoelle keskiviikkona 24.6.2026

27.5.2026 13:22:22 EEST | ProAgria Tapahtumat Oy | Kutsu

Tutustumme päivän aikana rakentuvaan Farmariin, innovaatioihin ja maito- ja perunatilaan.

Muista ilmoittautua viimeistään 10.6.2026 tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/2E3273AC63FE5762

Etko-päivän ohjelma:

6.20 Lähtö Helsingistä junalla IC 21

10.30 Saapuminen Kokkolan rautatieasemalle

10.40 Yhteiskuljetus rautatieasemalta lähtee Farmariin Kalajoelle, paikalla yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila, kehityspäällikkö Jouni Ingalsuo ja toimitusjohtaja Ritva-Liisa Nisula ProAgriasta

12.00 Lounas Farmarissa, kun saavutaan sinne

12.30 Tutustuminen rakentuvaan Farmarin näyttelyalueeseen

Paikalla näyttelyjohtaja Henri Honkala, näyttelypäällikkö Kirsi Ylitalo ja viestintäpäällikkö Miia Lenkkeri-Tamminen

13.30 Lähtö Alavieskaan

14.00 Alavieskan Linnakalliossa osallistumme AttractISS- ja modernAKIS-hankkeiden yhteistyönä toteutettavaan MasterClass-tilaisuuteen, jossa on päivän aikana pohdittu innovaatioyhteistyötä ja -ekosysteemiä, miten tuottaa parhaiten lisäarvoa viljelijöille. Osallistumme päivän päättävään arviointikeskusteluun, jossa on myös viljelijöitä mukana.

15.00 Kahvi

15.20 Lähdemme Alavieskasta maakuntaan. Alustavasti kohteina ovat:

  • Maitotila: Manninen Virpi ja Juha
  • Perunatila: Penttilän Perunasiskot

18.45 Palaamme Kalajoelle

Jokainen vastaa matkakuluista ja niiden varauksista itse. ProAgria Tapahtumat Oy maksaa kuljetukset, ruoat ja kahvit paikanpäällä.

Tervetuloa mukaan mielenkiitoiseen toimittajien Etko-päivään!

Yhteyshenkilöt

Jouni IngalsuokehityspäällikköProAgria Keski-Pohjanmaa

Puh:040 552 5781

ProAgria Tapahtumat Oy:n ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat Farmari-maatalousnäyttely, KoneAgria sekä Jyväskylässä järjestettävät Wemmi-sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja.

