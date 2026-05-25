Kaupunkilaiset ideoivat arjen kestävyyttä: pian voi hakea yhteisöavustusta paikallisiin kokeiluihin ja ratkaisuihin

27.5.2026 13:19:37 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote

Urban Prosumers -hanke kutsuu Tampereen seudun yhteisöt ja asukkaat mukaan kehittämään arjen ratkaisuja kestävyyshaasteisiin. Hanke jakaa yhteisöavustusta yhteisöjen ja asukkaiden itsensä toteuttamiin paikallisiin kokeiluihin ja ratkaisuihin, jotka liittyvät ilmastokestävään liikkumiseen, energiaan ja ruokaan. 

Ideoitavat ratkaisut hyödyttävät ihmisiä ja yhteisöjä Tampereen seudulla. Yhteisöavustusta voidaan myöntää toimintaan, josta syntyy esimerkiksi liikkumiseen, energiaan ja ruokaan liittyviä ilmastokestäviä toimintatapoja, palveluita tai malleja. Ne voivat kohdistua myös teknologisiin innovaatioihin, jotka edistävät ihmisten mahdollisuuksia sekä tuottaa että käyttää kestäviä ratkaisuja arjessaan.

– Kaupunkilaisten ratkaisut kestävyyshaasteisiin -yhteisöavustus hyödyttää kaikkia, sillä sen avulla avustuksen saavat yhteisöt voivat itse kehittää ilmastokestävyyttä edistäviä konkreettisia toimintoja, joista hyötyvät myös muut kaupunkilaiset, kertoo Urban Prosumers -hankkeen Riina Lundman Tampereen yliopistosta. 

– Samalla saadaan tärkeää tietoa asukasosallistumisesta, yhteiskehittämisestä ja ilmastotyöstä kaupunkilaisten kanssa, hän jatkaa.

Avustusten rahoitusmuotona on Euroopan komission FSTP-rahoitus eli taloudellinen tuki kolmansille osapuolille. Kyseessä on rahoitusmekanismi, jossa Urban Prosumers -hanke jakaa osan omasta EU-rahoituksestaan edelleen pienemmille toimijoille avustushaun kautta.

Yhteisöavustusta voi hakea heinäkuun alusta aina syyskuun loppuun. Päätökset avustuksista tehdään joulukuussa 2026. Avustuksen saavat yhteisöhankkeet tulee toteuttaa ajalla 1.2.–30.9.2027.  Yksittäisen yhteisöavustuksen määrä on 5 000–60 000 euroa, ja kaikkiaan jaossa on 180 000 euroa.

Tule mukaan hakuinfoihin

Urban Prosumers -hanke järjestää torstaina 11. kesäkuuta kello 17–18 hakuinfon, jossa kerrotaan lisää yhteisöavustuksen hakemisesta, hakukelpoisuudesta ja arviointikriteereistä.

Tarjolla on myös apua hankeideoiden kirkastamiseen. Ensimmäinen sparraustilaisuus järjestetään perjantaina 12. kesäkuuta klo 14.30–17.00 osoitteessa Puutarhakatu 11 (Pantin talo, Ekokumppanit). Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Tulevista tilaisuuksista tiedotetaan lisää myöhemmin nettisivuilla.

Urban Prosumers -hanke on rahoitettu Euroopan Unionin Horizon Europe -ohjelmasta, ja siinä ovat mukana Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Ekokumppanit ja MDI.

Yhteyshenkilöt

Pauliina Lehtonen, hankkeen johtaja
pauliina.lehtonen@tuni.fi

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.

