Kolmasosa toimihenkilöistä uskoo työnsä korvautuvan tekoälyllä kymmenen vuoden kuluessa
28.5.2026 08:00:00 EEST | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote
Osuus on kasvussa, käy ilmi Ammattiliitto Pron vuosittaisesta jäsenkyselystä. Suurinta huolta tekoälyn vaikutuksista omaan työhön koetaan rahoitus- ja vakuutusalalla.
Jopa 32 prosenttia toimihenkilöistä arvioi, että heidän nykyiset työtehtävänsä ovat korvattavissa tekoälyllä viimeistään kymmenen vuoden kuluessa.
Huoli tekoälyn vaikutuksista työllisyyteen on kasvanut. Viisi vuotta sitten vain 21,7 prosenttia Pron jäsenistä arvioi työnsä korvautuvan tekoälyllä kymmenen vuoden sisällä.
Rahoitusala kärjessä
Toimihenkilöt ovat pessimistisimpiä rahoitusalalla, jossa jopa 45 prosenttia vastaajista arvioi tekoälyn korvaavan heidän nykyisiä työtehtäviään viimeistään kymmenen vuoden kuluessa.
– Rahoitusalan teknologinen kehitys etenee nopeasti. Henkilöstölle muutos näyttäytyy sekä mahdollisuuksina että huolina. Alan toimihenkilöitä mietityttävät työn tulevaisuus ja se, miten oma osaaminen pysyy kehityksen tahdissa, Ammattiliitto Pron rahoitusalan sopimusalavastaava Jari Kaitosuo sanoo.
Myös vakuutusalalla ja ICT-alalla merkittävä osuus toimihenkilöistä arvioi, että omat työtehtävät ovat korvattavissa viimeistään kymmenen vuoden kuluessa. Vakuutusalalla osuus on 43 prosenttia ja ICT-alalla 40 prosenttia.
Nopeinta kasvua on ollut elintarvikealalla, jossa osuus on noussut vuodessa 22 prosentista 30 prosenttiin.
– Lisääntyvään turvattomuuteen tulisi vastata panostamalla henkilöstön tekoälyosaamisen kehittämiseen, vahvistamalla ennakoivaa vuoropuhelua työpaikoilla sekä lisäämällä avoimuutta siitä, millaista osaamista jatkossa tarvitaan, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo.
Rakennusalan toimihenkilöt ovat vähiten pessimistisiä (19 %), mutta sielläkin osuus on kasvanut nopeasti vuoden 2022 tasosta (11,5 %).
Yli 60-vuotiaat ja naiset pessimistisimpiä
Pron kyselyn mukaan suurin koettu korvautumisriski kohdistuu assistentti- ja asiantuntijatehtäviin (34 %). Esihenkilötyössä vain 18 prosenttia esihenkilöistä kokee työnsä olevan uhattuna.
Erityisesti yli 60-vuotiaat toimihenkilöt arvioivat tekoälyn vaikutukset suuriksi. Heistä jopa 36 prosenttia arvioi, että heidän nykyiset työtehtävänsä voivat kadota kymmenen vuoden kuluessa. Naisista 35,5 prosenttia arvioi työnsä korvautuvan tekoälyllä, miehistä 27 prosenttia.
Osaamisen kehittäminen on hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden yhteinen ja jatkuva vastuu. Työpaikoilla tarvitaan ajoissa avointa keskustelua vaikutuksista, riittävää ja jatkuvaa koulutusta sekä selkeitä pelisääntöjä.
– Tekoäly on väline – ei päämäärä. Hyvä työelämä ei synny algoritmeilla, vaan yhteisellä sopimisella, luottamuksella ja vastuullisella päätöksenteolla. Tekoäly ei saa olla peruste työntekijöiden syrjäyttämiselle. Kaikille on annettava mahdollisuus oppia, kehittyä ja pysyä mukana muutoksessa, Simola sanoo.
Pro – työelämän joukkovoima ja yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu jo 110 000 jäsentä, ja neuvottelemme 180 virka- ja työehtosopimusta.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien työehtoja, toimeentuloa ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi pidämme huolta jäsentemme hyvinvoinnista niin työssä kuin vapaalla.
Uskomme, että inhimillinen työelämä on ihmisoikeus. Ennakoimme kansainvälisiä työelämän kehityskulkuja ja ilmiöitä, ja kehitämme uusia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, tasa-arvoista yhteiskuntaa – tai sanalla sanoen: työelämäniloa.
