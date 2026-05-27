Kamppailu-urheilun jättitapahtuma Immu Fight Night valtaa Helsingin jäähallin syyskuussa
29.5.2026 10:00:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Immu Ilmén tuo maamme kovatasoisimman kamppailu-urheiluillan Helsingin jäähalliin syyskuussa. Immu Fight Night järjestetään lauantaina 12.9.2026. Lipunmyynti alkaa Lippupisteessä perjantaina 12. kesäkuuta.
Immu Fight Night on Suomen suurin ja kovatasoisin kamppailu-urheiluilta, jossa yhdistyvät huipputason ottelut, viihde ja areenan räjäyttävä tunnelma. Häkkiin nousee joukko kotimaisia ja kansainvälisiä kamppailu-urheilun tähtiä, jotka tarjoavat yleisölle unohtumattoman illan täynnä vauhtia, tunnetta ja kovia kohtaamisia. Illan otteluparit julkistetaan myöhemmin.
Immu Fight Nightin tuottaa Nelonen Media Live. Kamppailu-urheilun jättitapahtuma nähdään myös suorana lähetyksenä Ruudussa. Tapahtuman lipunmyynti alkaa Lippupisteessa perjantaina 12. kesäkuuta.
– Siistiä tuoda Immu Fight Night Nordikselle vahvempana kuin koskaan! Kyhään tästä Suomen kovatasoisimman kamppailu-urheilutapahtuman, onhan minulla pelikaverina Suomen isoimmat mediamuskelit, Immu Ilmén sanoo.
Nelonen Median johtaja Ville Toivonen uskoo tapahtuman kiinnostavan laajaa yleisöä. Samalla Nelonen Media vastaa kamppailu-urheilusisältöjen kasvavaan kysyntään.
– Immun Fight Club oli valtava menestys Ruudussa maaliskuussa. On hienoa päästä toteuttamaan jälleen suuri kamppailu-urheilutapahtuma. Immu Fight Night yhdistää huipputason ottelut ja ainutlaatuisen live-elämyksen. Uskomme tapahtuman kiinnostavan laajasti sekä kamppailu-urheilun seuraajia että suurten viihdetapahtumien ystäviäkin. Kamppailu-urheilun suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina, ja haluamme vastata tähän kysyntään sekä Ruudun että tapahtumatuotannon puolella. Immu Fight Night on erinomainen lisä Ruudun monipuoliseen ja vaikuttavaan urheilutarjontaan, Toivonen hehkuttaa.
Nelonen Media Liven johtaja Marja Kokko iloitsee uudesta aluevaltauksesta ja lipunmyynnin käynnistymisestä.
– Immu Fight Nightia on tekemässä joukko tapahtuma-alan huippuammattilaisia. On innostavaa päästä rakentamaan Nelonen Media Liven ensimmäistä kamppailu-urheilutapahtumaa, ja lipunmyynnin käynnistyminen on meille tärkeä hetki. Uskomme Immu Fight Nightin herättävän suurta kiinnostusta. Yhteistyö Ruudun kanssa mahdollistaa sen, että voimme tuoda elämyksen koko Suomen nähtäväksi, Kokko sanoo.
Immu Fight Night
Helsingin jäähalli
La 12.9.2026
Lipunmyynti alkaa 12.6. osoitteessa lippu.fi
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja Eppu Normaalin jäähyväiskonsertit.
