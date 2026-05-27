Kamppailu-urheilun jättitapahtuma Immu Fight Night valtaa Helsingin jäähallin syyskuussa

Immu Fight Night on Suomen suurin ja kovatasoisin kamppailu-urheiluilta, jossa yhdistyvät huipputason ottelut, viihde ja areenan räjäyttävä tunnelma. Häkkiin nousee joukko kotimaisia ja kansainvälisiä kamppailu-urheilun tähtiä, jotka tarjoavat yleisölle unohtumattoman illan täynnä vauhtia, tunnetta ja kovia kohtaamisia. Illan otteluparit julkistetaan myöhemmin.

Immu Fight Nightin tuottaa Nelonen Media Live. Kamppailu-urheilun jättitapahtuma nähdään myös suorana lähetyksenä Ruudussa. Tapahtuman lipunmyynti alkaa Lippupisteessa perjantaina 12. kesäkuuta.

– Siistiä tuoda Immu Fight Night Nordikselle vahvempana kuin koskaan! Kyhään tästä Suomen kovatasoisimman kamppailu-urheilutapahtuman, onhan minulla pelikaverina Suomen isoimmat mediamuskelit, Immu Ilmén sanoo.

Nelonen Median johtaja Ville Toivonen uskoo tapahtuman kiinnostavan laajaa yleisöä. Samalla Nelonen Media vastaa kamppailu-urheilusisältöjen kasvavaan kysyntään.

– Immun Fight Club oli valtava menestys Ruudussa maaliskuussa. On hienoa päästä toteuttamaan jälleen suuri kamppailu-urheilutapahtuma. Immu Fight Night yhdistää huipputason ottelut ja ainutlaatuisen live-elämyksen. Uskomme tapahtuman kiinnostavan laajasti sekä kamppailu-urheilun seuraajia että suurten viihdetapahtumien ystäviäkin. Kamppailu-urheilun suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina, ja haluamme vastata tähän kysyntään sekä Ruudun että tapahtumatuotannon puolella. Immu Fight Night on erinomainen lisä Ruudun monipuoliseen ja vaikuttavaan urheilutarjontaan, Toivonen hehkuttaa.

Nelonen Media Liven johtaja Marja Kokko iloitsee uudesta aluevaltauksesta ja lipunmyynnin käynnistymisestä.

– Immu Fight Nightia on tekemässä joukko tapahtuma-alan huippuammattilaisia. On innostavaa päästä rakentamaan Nelonen Media Liven ensimmäistä kamppailu-urheilutapahtumaa, ja lipunmyynnin käynnistyminen on meille tärkeä hetki. Uskomme Immu Fight Nightin herättävän suurta kiinnostusta. Yhteistyö Ruudun kanssa mahdollistaa sen, että voimme tuoda elämyksen koko Suomen nähtäväksi, Kokko sanoo.

Immu Fight Night

Helsingin jäähalli

La 12.9.2026

Lipunmyynti alkaa 12.6. osoitteessa lippu.fi