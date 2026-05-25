Pikkuhuuhkajat nimetty kesäkuun otteluihin
27.5.2026 13:20:29 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Ottelut Ruotsia vastaan 4.6. klo 18 Suomen aikaa ja Norjaa vastaan 8.6. klo 19 Suomen aikaa näytetään suorana Yle Areenassa.
Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2004 ja myöh.synt.) aloitti vuoden 2026 voittamalla EM-karsintaotteluissa San Marinon vieraissa lukemin 0–8 ja Kyproksen kotona lukemin 0–3.
Karsinnat kohti kesällä 2027 pelattavia U21-EM-kisoja jatkuvat syyskuussa Tampereella ottelulla Espanjaa vastaan – mutta kovia pelejä pelataan myös kesäkuussa, kun vieraaksi mennään naapurimaihin Ruotsiin ja Norjaan. Pelit pelataan Etelä-Ruotsin Kalmarissa 4.6. ja Oslon liepeillä sijaitsevassa Mossissa 8.6.
Päävalmentaja Mika Lehkosuo on nimennyt joukkueensa otteluihin, joita hän odottaakin jo innolla.
– Kun tuomari viheltää pilliin ja Suomi-paita on päällä, se on aina hieno ja tärkeä hetki kaikille. Emme ajattele, että kyse on vain treenipeleistä, vaan totta kai mennään täysillä pärjäämään, kamppailemaan vastustajaa vastaan ja voittamaan, Lehkosuo sanoo.
2007 ja myöhemmin syntyneiden U19-maajoukkueen taival päättyi maaliskuussa pelattuihin EM-jatkokarsintoihin. Siitä ikäluokasta on U21-maajoukkueen mukana nyt muutamia ensikertalaisia: maalivahdit Ukko Happonen ja Osku Maukonen sekä kenttäpelaajat Ilari Kangasniemi ja Eetu Turkki. Heidän lisäkseen uutena nimenä mukana on myös vuotta vanhempi AC Oulun hyökkääjä Julius Körkkö.
– Kyseessä on erittäin mielenkiintoisia, Veikkausliigassakin oikein hyvin pelanneita pelaajia. On kiva tutustua uusiin pelaajiin, ja saada heidän kauttaan joukkueemme ydinrunkoakin mahdollisesti isommaksi, Lehkosuo näkee.
Ruotsista ja Norjasta Lehkosuo odottaa tiukkoja vastustajia, jotka valmistavat joukkuetta kohti syksyn päätavoitetta ja EM-karsintojen päätöstä.
– Molemmat ovat erittäin kovia vastustajia – nimenneet mukaan tähtipelaajansa. Norja on pelannut erittäin hyvin, he johtavat omaa EM-karsintalohkoaan neljällä voitolla viidestä pelistä. Ruotsi ei ole niin hyvin pelannut omassa lohkossaan, mutta sielläkin on paljon Euroopassa ja Allsvenskanissa isoilla minuuteilla pelanneita pelaajia. Todella kovat pelit tiedossa, Lehkosuo päättää.
Pikkuhuuhkajien joukkue (suluissa entiset seurat Suomessa)
Ukko Happonen (mv), Bologna FC (PKKU, ToTe, TuPS)
Osku Maukonen (mv), FC Lahti (Reipas)
Aleksi Piispa (mv), VPS (KäPa, PKKU, FC Honka)
Daniel Armstrong, AC Bra (Ilves)
Onni Helén, Sogndal IL (TPS, FC Jazz, TuNL)
Rony Jansson, Kalmar FF (HJK, GrIFK) - mukana vain Ruotsi-ottelussa
Ilari Kangasniemi, FC Inter (SJK, FC Seinäjoki, Jalkapalloseura Sepsi -78)
Niilo Kujasalo, KuPS (IFK Mariehamn, HJK, KPV, KäPa)
Julius Körkkö, AC Oulu (OLS, JS Hercules, Tervarit-j, HauPa)
Emil Leveälahti, HJK
Otso Liimatta, Halmstads BK (AC Oulu, OLS, Tervarit-j)
Arttu Lötjönen, KuPS (FC Jazz, TOVE)
Pyry Mentu, HJK
Liam Möller, HJK (EPS)
Tuomas Pippola, Sogndal IL (TPS, KuPS, FC Inter)
Akseli Puukko, KuPS (FC Lahti, Reipas)
Otto Ruoppi, KuPS (MP)
Matias Siltanen, Djurgårdens IF (KuPS)
Adrian Svanbäck, BK Häcken
Marius Söderbäck, Kalmar FF (Ilves, KäPa, HJK)
Jimi Tauriainen, Chelsea FC (HJK, FC WILD)
Eetu Turkki, TPS (Ilves)
Oskari Väistö, SJK
Miska Ylitolva, HJK (KTP, RoPS, Tervarit-j, FC Santa Claus Juniorit)
Lisätiedot:
Niko Tykkyläinen
Tiedottaja, alle 21-vuotiaiden maajoukkue
niko.tykkylainen@palloliitto.fi
0405590646
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Huuhkajien syksyn Nations League -ottelut pelataan Olympiastadionilla ja Bolt Arenalla25.5.2026 17:32:01 EEST | Tiedote
Suomi pelaa syyskuussa alkavassa Nations Leaguen C-liigassa samassa lohkossa Albanian, Valko-Venäjän ja San Marinon kanssa. Otteluiden pelipaikat ja lipunmyynnin aikataulu ovat nyt varmistuneet.
Huuhkajat nimetty A-maaotteluihin Saksaa ja Unkaria vastaan21.5.2026 13:16:41 EEST | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Saksan Mainzissa (31.5.) ja Unkarin Budapestissa (5.6.).
Helmarit nimetty MM-karsintojen lohkovaiheen päätösotteluihin21.5.2026 13:08:49 EEST | Tiedote
Helmarit saa MM-karsintojen lohkovaiheen päätösotteluissa vastaansa Slovakian Nitrassa (5.6.) ja Portugalin Tampereella (9.6.).
Palloliiton Seurojen kokous järjestetään lauantaina Helsingissä20.5.2026 16:46:02 EEST | Tiedote
Seurojen kokous on Palloliiton ylin päättävä elin, jossa mukana ovat kaikki Palloliiton jäsenseurat.
Vattenfall yhteistyöhön Suomen Palloliiton kanssa19.5.2026 10:00:28 EEST | Tiedote
Suomen Palloliitto ja Vattenfall ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Kumppaneita yhdistää vahva usko suomalaiseen jalkapalloon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme