Pikkuhuuhkajat nimetty kesäkuun otteluihin

Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2004 ja myöh.synt.) aloitti vuoden 2026 voittamalla EM-karsintaotteluissa San Marinon vieraissa lukemin 0–8 ja Kyproksen kotona lukemin 0–3.

Karsinnat kohti kesällä 2027 pelattavia U21-EM-kisoja jatkuvat syyskuussa Tampereella ottelulla Espanjaa vastaan – mutta kovia pelejä pelataan myös kesäkuussa, kun vieraaksi mennään naapurimaihin Ruotsiin ja Norjaan. Pelit pelataan Etelä-Ruotsin Kalmarissa 4.6. ja Oslon liepeillä sijaitsevassa Mossissa 8.6.

Päävalmentaja Mika Lehkosuo on nimennyt joukkueensa otteluihin, joita hän odottaakin jo innolla.

– Kun tuomari viheltää pilliin ja Suomi-paita on päällä, se on aina hieno ja tärkeä hetki kaikille. Emme ajattele, että kyse on vain treenipeleistä, vaan totta kai mennään täysillä pärjäämään, kamppailemaan vastustajaa vastaan ja voittamaan, Lehkosuo sanoo.

2007 ja myöhemmin syntyneiden U19-maajoukkueen taival päättyi maaliskuussa pelattuihin EM-jatkokarsintoihin. Siitä ikäluokasta on U21-maajoukkueen mukana nyt muutamia ensikertalaisia: maalivahdit Ukko Happonen ja Osku Maukonen sekä kenttäpelaajat Ilari Kangasniemi ja Eetu Turkki. Heidän lisäkseen uutena nimenä mukana on myös vuotta vanhempi AC Oulun hyökkääjä Julius Körkkö.

– Kyseessä on erittäin mielenkiintoisia, Veikkausliigassakin oikein hyvin pelanneita pelaajia. On kiva tutustua uusiin pelaajiin, ja saada heidän kauttaan joukkueemme ydinrunkoakin mahdollisesti isommaksi, Lehkosuo näkee.

Ruotsista ja Norjasta Lehkosuo odottaa tiukkoja vastustajia, jotka valmistavat joukkuetta kohti syksyn päätavoitetta ja EM-karsintojen päätöstä.

– Molemmat ovat erittäin kovia vastustajia – nimenneet mukaan tähtipelaajansa. Norja on pelannut erittäin hyvin, he johtavat omaa EM-karsintalohkoaan neljällä voitolla viidestä pelistä. Ruotsi ei ole niin hyvin pelannut omassa lohkossaan, mutta sielläkin on paljon Euroopassa ja Allsvenskanissa isoilla minuuteilla pelanneita pelaajia. Todella kovat pelit tiedossa, Lehkosuo päättää.

Pikkuhuuhkajien joukkue (suluissa entiset seurat Suomessa)

Ukko Happonen (mv), Bologna FC (PKKU, ToTe, TuPS)

Osku Maukonen (mv), FC Lahti (Reipas)

Aleksi Piispa (mv), VPS (KäPa, PKKU, FC Honka)

Daniel Armstrong, AC Bra (Ilves)

Onni Helén, Sogndal IL (TPS, FC Jazz, TuNL)

Rony Jansson, Kalmar FF (HJK, GrIFK) - mukana vain Ruotsi-ottelussa

Ilari Kangasniemi, FC Inter (SJK, FC Seinäjoki, Jalkapalloseura Sepsi -78)

Niilo Kujasalo, KuPS (IFK Mariehamn, HJK, KPV, KäPa)

Julius Körkkö, AC Oulu (OLS, JS Hercules, Tervarit-j, HauPa)

Emil Leveälahti, HJK

Otso Liimatta, Halmstads BK (AC Oulu, OLS, Tervarit-j)

Arttu Lötjönen, KuPS (FC Jazz, TOVE)

Pyry Mentu, HJK

Liam Möller, HJK (EPS)

Tuomas Pippola, Sogndal IL (TPS, KuPS, FC Inter)

Akseli Puukko, KuPS (FC Lahti, Reipas)

Otto Ruoppi, KuPS (MP)

Matias Siltanen, Djurgårdens IF (KuPS)

Adrian Svanbäck, BK Häcken

Marius Söderbäck, Kalmar FF (Ilves, KäPa, HJK)

Jimi Tauriainen, Chelsea FC (HJK, FC WILD)

Eetu Turkki, TPS (Ilves)

Oskari Väistö, SJK

Miska Ylitolva, HJK (KTP, RoPS, Tervarit-j, FC Santa Claus Juniorit)

