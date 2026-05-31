Radio Suomipopin kesäaamuista vastaa Heinälypsy – mukana Janni Hussi, Shirly Karvinen, Christoffer Strandberg ja Millu Haataja
1.6.2026 08:30:00 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Radio Suomipop juhlistaa 25-vuotista taivaltaan – kesän arkiaamuissa kuullaan huippunelikon luotsaamaa Heinälypsyä 29.6.–31.7.
Radio Suomipopin kesäaamuissa lähdetään maanantaista 29.6. alkaen Heinälypsylle huikean juontajanelikon johdolla.
Heinälypsyn puikoissa ovat juontajat Mia "Millu" Haataja, Christoffer Strandberg, Janni Hussi ja Shirly Karvinen. Nelikkoa kuullaan vaihtuvissa kokoonpanoissa koko heinäkuun ajan Suomipopin arkiaamuissa 29.6.–31.7.
Heinälypsyn myötä myös Janni Hussi tekee paluun radioon pitkän tauon jälkeen. Christoffer ja niin ikään radiotöistä taukoa pitänyt Shirly puolestaan astuvat nyt ensimmäiseen pidempään juontopestiinsä Suomipopilla.
– Mahtavaa palata pienen tauon jälkeen radioon kesäksi ja päästä ihmisten korviin kesämökeillä, tien päällä ja duuniaamuissa. Ja vielä, kun pääsee hommiin näin kovien tekijöiden kanssa ja näin legendaariselle radiokanavalle. Tällä porukalla ei varmastikaan tule olemaan tylsää!, Shirly Karvinen lupaa.
Heinälypsy on osa Radio Suomipopin juhlavuotta, ja nelikko lupaakin tarjota kuuntelijoille parasta seuraa, tarinoita ja naurua – eli juuri sitä, mistä Radio Suomipop on tullut tunnetuksi jo 25 vuoden ajan. Mukana on tietenkin myös läpi juhlavuoden kulkeva suomalaisuuden soundtrack, eli kaikista parhaat kotimaiset klassikkobiisit tarinoineen.
Heinälypsylle lähdetäänkin yhteensä 25 heinäkuun aamuna, tarjoten jokaiseen aamuun oman annoksensa musiikkia, huumoria ja kesäisiä kohtaamisia.
– Me halutaan mahdollistaa kaikille kuuntelijoille Rakkauden Kesä 2026. Siksi napataan kiinni pahimpia ghostaajia ja testataan, mikä on huhua ja mikä totta Suomen kovimmista artisteista ja tunnetuimmista hahmoista. Jokaisessa lähetyksessä ollaan myös siellä, missä tapahtuu – saatetaan olla vieressäsi torilla, kun lokki nappaa jätskisi, tai matkassa mukana, kun palaat aamuyön bileistä kotiin. Ja jos olet aamuvirkku tai paiskit töitä koko kesän, me pidetään sulle seuraa, kun muut vielä nukkuvat, Millu Haataja kuvailee.
Heinälypsy – Radio Suomipopilla arkiaamuisin 29.6.–31.7.
Mia PaavonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0406341546mia.paavonen@nelonenmedia.fi
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali sekä Eppu Normaalin jäähyväiskonsertit.
