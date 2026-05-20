Onnistunut näytäntövuosi Vaasan kaupunginteatterissa
28.5.2026 11:00:00 EEST | Vaasan kaupunginteatteri | Tiedote
Vaasan kaupunginteatterin näytäntövuosi 2025–2026 oli onnistunut. Katsojaluvut ja kävijämäärät kasvoivat edelliskaudesta: katsojia kertyi noin 36 500 ja kävijöitä lähes 44 000. Monipuolinen ohjelmisto tarjosi elämyksiä musiikkiteatterin, draaman ja lastenteatterin ystäville.
Hurmioteemainen kausi tarjosi elämyksiä
Syksyllä 2025 ensi-iltansa saivat Piaf-musiikkinäytelmä, Reko Lundánin draama Tarpeettomia ihmisiä, musiikkikomedia Ikuisesti nuori sekä päiväkodeissa kiertänyt Tuntematon seikkailu – improvisoitu näytelmä lapsille.
Keväällä 2026 Julia-näyttämöllä nähtiin Suomen kantaesitys Florian Zellerin näytelmästä Totuus (La Vérité), ja Romeo-näyttämöllä koko perheen näytelmä Aladdin ja taikalamppu. Suosikkiesitykset Piaf ja Ikuisesti nuori jatkuivat ohjelmistossa syksystä kevääseen.
Kevätkaudella nähtiin myös yhteistyöproduktioita: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa toteutettu Lukudraama, TaiKonin kevätnäytökset sekä Vaasan lyseon lukion kanssa toteutettu Kulttuuriakatemia.
Kauden aikana näyttämöillä koettiin lisäksi useita vierailuesityksiä, kuten kolmen entisen joukkuevoimistelijan luoma Jumppatytöt, musiikkiteatteriesitys Katrina sekä Martti Suosalon ja Mika Nuojuan tähdittämä Kiviä taskussa.
Katsojaluvut ja kävijämäärät kasvussa
Teatterin omat ja vierailevat esitykset keräsivät näytäntövuoden aikana yhteensä noin 36 500 katsojaa, kun edellisellä kaudella katsojia oli noin 31 000. Kaikkiaan teatterin tapahtumat ja tilaisuudet tavoittivat lähes 44 000 kävijää, kun vastaava luku edellisellä kaudella oli 36 500. Kasvua edelliskauteen verrattuna kertyi noin 20 prosenttia.
Kauden katsotuin esitys oli kiitelty Piaf, jonka näki lähes 14 700 katsojaa ja jonka täyttöaste nousi yli 80 prosenttiin. Ikuisesti nuori keräsi noin 6 200 ja Aladdin ja taikalamppu noin 4 100 katsojaa. Julia-näyttämön esitykset tavoittivat yhteensä noin 3 400 katsojaa.
Yleisötyön tapahtumat kiinnostivat läpi kauden. Yksi yleisötyön uusista avauksista oli Vaasan Suunnistajat ry:n kanssa toteutettu ainutlaatuinen sisäsuunnistustapahtuma, jossa teatteri muuttui suunnistusmaastoksi. Yleisötyön monipuolisiin tapahtumiin osallistui näytäntövuoden aikana yhteensä noin 7 500 henkilöä.
– Hurmioteemainen kausi hurmasi yleisönsä ja osoitti samalla, että Vaasan kaupunginteatteri on vahva musiikkiteatteritalo, kertoo teatterinjohtaja Seppo Välinen.
Säätiö palkitsi ansioituneita teatterintekijöitä
Kauden päätösjuhlassa keskiviikkona 13.5. Vaasan Suomalaisen Teatterin asunto- ja tukisäätiö palkitsi stipendein ansioituneita teatterintekijöitä. Säätiön puheenjohtaja Matti Autio ja asiamies Kari Haverinen palkitsivat näyttelijä Sonja Halla-ahon, pukusuunnittelija Emilia Erikssonin sekä suunnittelevan valaistusmestari Olli Haakanan.
Säätiö tukee teatterin toimintaa myös tulevalla näytäntökaudella osallistumalla muun muassa Tinakenkätyttö-musikaalin ja Näytelmä joka menee pieleen -farssin kustannuksiin.
– Säätiön hallitus kokoontui maaliskuussa mielenkiintoisen teatterikierroksen jälkeen ja päätti myöntää teatterille 87 000 euroa avustusta taiteilijakiinnityksiin, johdon kouluttamiseen sekä teatterin mainontaan, kertoo säätiön puheenjohtaja Matti Autio.
– Iso kiitos Vaasan Suomalaisen Teatterin asunto- ja tukisäätiölle merkittävästä tuesta, sanoo Seppo Välinen.
Tulevalla kaudella sukelletaan rohkeuteen
Ensi kauden ohjelmistossa nähdään kantaesitysmusikaali Tinakenkätyttö, farssi Näytelmä joka menee pieleen, koko perheen näytelmä Viirun ja Pesosen joulu, jännitysnäytelmä Hiirenloukku sekä lukuisia vierailuesityksiä.
– Lämmin kiitos kaikille katsojillemme – teatteri syntyy näyttämön ja katsomon välisestä energiasta. Rohkeana teatterina tarjoamme ensi kaudella monipuolisen ohjelmiston ja helmenä uuden kantaesitysmusikaalin teatterin ystäville, kertoo Seppo Välinen.
Lisätiedot & haastattelupyynnöt
Teatterinjohtaja Seppo Välinen
040 575 5231 | seppo.valinen@vaasa.fi
Heidi SippolaTiedottajaPuh:040 773 7587heidi.sippola@vaasa.fi
Seppo VälinenTeatterinjohtajaPuh:040 575 5231seppo.valinen@vaasa.fi
Vaasan kaupunginteatteri on Vaasassa toimiva suomenkielinen ammattiteatteri.
