Västra Nylands välfärdsområde valde AI-lösning för klient- och patientdokumentation

Upphandlingen genomfördes tillsammans med Södra Savolax välfärdsområde Eloisa, men båda välfärdsområdena ingår egna avtal med den valda leverantören.

Västra Nylands välfärdsområdes beslut om upphandlingen publicerades den 27 maj 2026.

I upphandlingen inkom anbud från två företag: Tandem Health AB och Gosta Labs Oy. Båda anbuden uppfyllde kraven i anbudsförfrågan och gick vidare till jämförelsen.

Anbuden bedömdes utifrån pris och kvalitet, där kvaliteten vägde 70 procent och priset 30 procent. I jämförelsen granskades bland annat lösningens användbarhet, den tekniska genomförbarheten och leverantörens förmåga att införa systemet.

Tandem Health AB fick de högsta totalpoängen i jämförelsen, sammanlagt 98,36 poäng. Gosta Labs Oy fick 96,68 poäng. Tandem Health AB fick fulla poäng för priset samt de bästa poängen för lösningens funktionella kvalitet och användbarhet.

Upphandlingen gäller en programvarutjänst som hjälper yrkespersoner inom social- och hälsovården att dokumentera klient- och patientuppgifter med hjälp av artificiell intelligens. I upphandlingen ingår också ett införandeprojekt, stöd- och underhållstjänster samt experttjänster.

– I Västra Nylands välfärdsområde har vi positiva erfarenheter av AI-assisterad dokumentation av klient- och patientuppgifter. Dokumentation har redan gjorts av ett stort antal olika yrkespersoner inom social- och hälsovården, såsom läkare, socialarbetare, fysioterapeuter och psykologer. Nu är avsikten att utvidga den AI-assisterade dokumentationen till att omfatta alla våra yrkespersoner inom social- och hälsovården och frigöra deras tid för kundarbete och mötet med kunden, säger Västra Nylands välfärdsområdes utvecklings- och innovationsdirektör Nelli Myllylä.

Det vinnande anbudets jämförelsepris uppgår för Västra Nylands välfärdsområde till cirka 2,1 miljoner euro och för Södra Savolax välfärdsområde till cirka 1,7 miljoner euro, exklusive mervärdesskatt. I priset ingår införandeprojektet, kostnaderna för fyra års användning samt de kostnader som reserverats för utvecklingen av systemet.

Avsikten är att lösningen ska införas stegvis i Västra Nylands välfärdsområde under 2026–2027.