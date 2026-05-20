Sää lämpenee uudelleen koulujen päättäjäisviikonlopuksi

Ilmatieteen laitoksen 27. toukokuuta tekemän ennusteen mukaan viikko jatkuu aluksi viileänä ja ajoittain myös epävakaisena. Pohjoisessa ja idässä päivälämpötilat jäävät ajoittain jopa alle 10 asteen, lännessä päivälämpötila vaihtelee vähän 15 asteen molemmin puolin.

“Viikonlopuksi sää muuttuu lämpimämmäksi, aurinkoisemmaksi ja enimmäkseen poutaiseksi monin paikoin”, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Jantunen.

Suomeen pääsee virtaamaan lämpimämpää ilmaa, ja lauantaina koulujen päättäjäispäivänä lämpötila nousee maan etelä- ja keskiosassa ylimmillään lähelle 20 astetta. Lapissa on edelleen pilvisempää ja lämpötila vaihtelee enimmäkseen 7 ja 15 asteen välillä. Sunnuntaina etenkin lännessä lämpötila nousee muutamia asteita yli 20 asteen, pohjoisessa on viileämpää.

Maan etelä- ja keskiosissa on keskiviikkona ja torstaina voimassa puuskaisen tuulen varoituksia. Loppuviikolla tuuli on heikompaa.

Lämpötilat ovat ajankohtaan nähden tavanomaisia

Viikonlopun lämpötilat ovat suurimmassa osassa maata lähellä tavanomaisia. Valmistujaisviikonlopun aikoihin ylimmät lämpötilat ovat tyypillisesti maan etelä- ja keskiosassa 16‒18 astetta, maan pohjoisosassa 10‒16 astetta.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan ensi viikko on lämpötilojen suhteen kesäinen, mutta epävakainen, joten sade- ja ukkoskuuroihin saadaan varautua koko maassa.