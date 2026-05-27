Kaksi merkittävää tunnustusta Pohteelle ansioituneesta työstä
27.5.2026 13:50:04 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on saanut kaksi merkittävää tunnustusta ansioituneesta työstä. Järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajistolle myönnettiin terveydenhuoltoneuvoksen arvonimi, ja hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma palkittiin tunnustuksella kokonaisturvallisuuden kehittämisestä.
Pohjois-Pohjanmaan Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajistolle on myönnetty terveydenhuoltoneuvoksen arvonimi. Arvonimen myönsi tasavallan presidentti perjantaina 22. toukokuuta 2026. Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä.
Ylitalo-Katajisto on tehnyt erittäin merkittävän uran sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamistehtävissä Pohteen lisäksi Oulun kaupungissa ja Oulunkaaren kuntayhtymässä. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Oulunkaaren seutukunnan seutukuntajohtajana, asiantuntijakonsulttina, Kuivaniemen kunnassa vanhustyön johtajana sekä Oulun sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa opettajana.
Virkatehtävien ohessa Ylitalo-Katajisto on suorittanut terveystieteen tohtorin tutkinnon. Väitöskirjassaan hän on tutkinut paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden palveluja. Lisäksi hän on julkaissut niin tieteellisiä kuin muitakin julkaisuja. Ylitalo-Katajisto on toiminut lukuisissa kansallisissa työryhmissä ja toimielimissä kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen neuvostossa sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön erilaisissa ohjausryhmissä ja neuvottelukunnissa.
Ylitalo-Katajisto on suorittanut sekä alueellisen että valtakunnallisen maanpuolustuskurssin jatkokursseineen.
Ilkka Luomalle tunnustuspalkinto
Myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luomalle on myönnetty tunnustuspalkinto. Hänelle myönnettiin Päiviö Hetemäen rahaston tunnustuspalkinto. Tunnustuspalkinnon jakaa Maanpuolustuskurssiyhdistys ry. Tunnustuspalkinto luovutettiin Maanpuolustuskurssiyhdistys ry:n 65-vuotisvuosikokouksessa tiistaina 19.5.2026.
Palkinto on myönnetty Luoman alueellisella ja valtakunnallisella tasolla kokonaisturvallisuuden hyväksi suoritetusta ansiokkaasta kehitystyöstä. Päiviö Hetemäen rahaston tarkoitus on palkita kokonaisturvallisuuden eri aloilla suoritettua ansiokasta kehittämistyötä ja tukea valtakunnan puolustusvalmiuden edistämiseksi tapahtuvaa tutkimustyötä, kasvatusta ja muuta toimintaa.
Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma on toiminut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajana vuodesta 2022. Sitä ennen Luoma johti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä vuodesta 2018.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
