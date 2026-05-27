Kaksi merkittävää tunnustusta Pohteelle ansioituneesta työstä

Pohjois-Pohjanmaan Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajistolle on myönnetty terveydenhuoltoneuvoksen arvonimi. Arvonimen myönsi tasavallan presidentti perjantaina 22. toukokuuta 2026. Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä.

Ylitalo-Katajisto on tehnyt erittäin merkittävän uran sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamistehtävissä Pohteen lisäksi Oulun kaupungissa ja Oulunkaaren kuntayhtymässä. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Oulunkaaren seutukunnan seutukuntajohtajana, asiantuntijakonsulttina, Kuivaniemen kunnassa vanhustyön johtajana sekä Oulun sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa opettajana.

Virkatehtävien ohessa Ylitalo-Katajisto on suorittanut terveystieteen tohtorin tutkinnon. Väitöskirjassaan hän on tutkinut paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden palveluja. Lisäksi hän on julkaissut niin tieteellisiä kuin muitakin julkaisuja. Ylitalo-Katajisto on toiminut lukuisissa kansallisissa työryhmissä ja toimielimissä kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen neuvostossa sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön erilaisissa ohjausryhmissä ja neuvottelukunnissa.

Ylitalo-Katajisto on suorittanut sekä alueellisen että valtakunnallisen maanpuolustuskurssin jatkokursseineen.

Ilkka Luomalle tunnustuspalkinto

Myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luomalle on myönnetty tunnustuspalkinto. Hänelle myönnettiin Päiviö Hetemäen rahaston tunnustuspalkinto. Tunnustuspalkinnon jakaa Maanpuolustuskurssiyhdistys ry. Tunnustuspalkinto luovutettiin Maanpuolustuskurssiyhdistys ry:n 65-vuotisvuosikokouksessa tiistaina 19.5.2026.

Palkinto on myönnetty Luoman alueellisella ja valtakunnallisella tasolla kokonaisturvallisuuden hyväksi suoritetusta ansiokkaasta kehitystyöstä. Päiviö Hetemäen rahaston tarkoitus on palkita kokonaisturvallisuuden eri aloilla suoritettua ansiokasta kehittämistyötä ja tukea valtakunnan puolustusvalmiuden edistämiseksi tapahtuvaa tutkimustyötä, kasvatusta ja muuta toimintaa.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma on toiminut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajana vuodesta 2022. Sitä ennen Luoma johti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä vuodesta 2018.