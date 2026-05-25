Suuri määrä laittomasti maahantuotuja savukkeita Tullin haaviin – alkuvuoden haltuunottomäärät ennätyslukemissa
28.5.2026 08:22:00 EEST | Tulli | Tiedote
Tulli on tutkinut savukkeiden laitonta maahantuontia Vantaalla helmi-maaliskuussa 2026. Laillisten kylmäkuljetusten mukana tuotiin Suomeen laittomasti jopa kahdeksan miljoonaa savuketta. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina.
Tulli epäilee, että kaksi latvialaista kuljetusyritystä toi laittomasti maahan huomattavia määriä savukkeita kaupallisten kylmäkuljetusten seassa. Savukkeita epäillään tuodun Suomeen Virosta lähes kahdeksan miljoonaa kappaletta, ja veroja on toiminnalla vältelty yli 3,2 miljoonaa euroa. Tulli epäilee, että savukkeita on ehditty levittää laajasti ympäri Suomea, erityisesti Etelä-Suomessa mutta myös Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.
– Olemme ottaneet haltuun savukkeita noin viisi miljoonaa kappaletta. Lisäksi olemme takavarikoineet myös lähes 90 000 euroa käteistä rahaa, jonka epäilemme olevan ainakin osittain peräisin tästä rikollisesta toiminnasta, kertoo tutkinnanjohtaja Kimmo Jauhiainen.
Savukkeita otettu haltuun ennätysmäärä alkuvuonna
Tämän vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Tulli on ottanut haltuun jo 17,8 miljoonaa laittomasti maahantuotua savuketta. Viime vuonna savukkeita otettiin haltuun Tullissa 16,5 miljoonaa kappaletta.
– Laillisen kaupallisen liikenteen rakenteita ja kuljetuksia pyritään hyödyntämään tyypillisesti laittomassa maahantuonnissa. Kätkemällä laiton tavara normaaliin kaupalliseen liikennevirtaan pyritään minimoimaan kiinnijäämisen riski, Jauhiainen toteaa.
Esitutkinnassa on tehty tiivistä yhteistyötä Viron viranomaisten kanssa. Vangittuina on ollut kuusi henkilöä, joista neljä on edelleen vangittuina. Tapausta on tutkittu törkeinä veropetoksina. Asia on siirtynyt syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.
Kuvia takavarikoiduista savukelaatikoista ja käteisestä Tullin kuvapankissa.
Video savukelavojen siirroista rekasta kuorma-autoon Tullin kuvapankissa.
Yhteyshenkilöt
Kimmo Jauhiainen, tutkinnanjohtaja
yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta, p. 0295 527 150, viestinta(at)tulli.fi
Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.
