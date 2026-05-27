Vihreät lupaa vaihtoehdon hallituksen työllisyyspolitiikalle – Saara Hyrköltä kolme täsmätoimea nuorten työllisyyden tukemiseksi
27.5.2026 14:40:41 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Helsingissä 27.5. pidetty Vihreä työpäivä kokosi yhteen työmarkkina-, työelämä- ja yrittäjäjärjestöjä keskustelemaan ajankohtaisista työelämäkysymyksistä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö esittää nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi yritystukien, omistajaohjauksen ja kuntien sakkomaksujen hyödyntämistä.
Vihreiden järjestämässä työllisyys- ja työelämäpolitiikkaan keskittyvässä seminaarissa pureuduttiin kansanedustaja Saara Hyrkön johdolla paitsi ajankohtaisiin työllisyyskysymyksiin myös inhimillisemmän työelämän ja tulevaisuuden haasteiden kysymyksiin. Alustamassa olivat muun muassa valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander, tutkiva toimittaja ja kirjailija Paavo Teittinen sekä tekoälyä työelämässä tutkiva Hertta Vuorenmaa.
Hyrkkö kertoo saaneensa seminaarista runsaasti uusia ajatuksia. Hän nostaa esiin muun muassa sukupuolten välisen eriytymisen jarruttava vaikutus talouteen sekä ekokriisit ja teknologiamurroksen, jotka pakottavat myös työelämää uusille urille.
– Akuuttien ja painavien työllisyyshuolien lisäksi on muistettava katsoa pitemmälle tulevaisuuteen. Tekoäly ja ekokriisit muuttavat työelämää ja työn tekemistä väistämättä, ja näihin murroksiin meillä on oltava vastauksia. Tämä edellyttää myös luottamuksen palauttamista työmarkkinoille, Hyrkkö linjaa.
Yhdeksi konkreettiseksi esimerkiksi hän nostaa aikuiskoulutustuen, jonka palauttamiseksi Vihreät on aiemmin esittänyt omaa malliaan.
– Tilanteessa, jossa yhä useampi kohtaa työelämän epävarmuuden pelkästään heikon suhdannetilanteen vuoksi, puhumattakaan tuloillaan olevasta murroksesta teknologian saralla, on järjetöntä viedä ihmisiltä pois keino kehittää omaa osaamistaan, Hyrkkö toteaa.
Ratkaisuja nuorisotyöttömyyteen
Yhtenä teemana seminaarissa keskityttiin nuorisotyöttömyyden haasteisiin Nuorten työttömyysaste oli viime vuonna lähes 22 prosenttia. Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan 70 prosenttia nuorista kokee paineita työn saamisesta. Vastauksena tilanteeseen Hyrkkö esittää uutta toimea nuorten työllisyyden tukemiseksi.
– Valtiolla on vain vähän keinoja käyttää rahaa tai päättää suoraan nuorten työllistymisestä. Siksi olemassaolevia keinoja täytyy käyttää sitäkin tarmokkaammin. Esitämme mallia, jossa suoriin yritystukiin lisätään velvoittava elementti nuorten työllistämiseen liittyen. Velvoitteen voisi täyttää joko palkkaamalla nuoren ensimmäiseen työpaikkaansa tai tarjoamalla työtä yli vuoden työttömänä olleelle nuorelle, Hyrkkö korostaa.
Valtio käyttää myös merkittävää valtaa useissa suuryrityksissä omistajaohjauksensa kautta.
– Siksi esitämme, että valtion omistajaohjauspoliittisiin periaatteisiin on lisättävä toimenpiteitä nimenomaan nuorisotyöttömyyden ratkomiseksi. Tämän olisi oltava ehdoton prioriteetti, kun valtio-omistaja käyttää ääntään yhtiökokouksissa, Hyrkkö toteaa.
Hyrkkö perää myös toimia kuntien työllisyyspalveluiden tukemiseksi vaikeassa tilanteessa. Hän nostaa esiin pitkäaikaistyöttömyydestä perittävät sakkomaksut.
– Pitkäaikaistyöttömyyden ratkominen suurtyöttömyyden ajassa on poikkeuksellisen vaikeaa. Olisi perusteltua harkita siitä kunnilta perittävään sakkomaksuun määräaikaista vapautusta sillä ehdolla, että tästä säästyvä raha käytetään kunnissa pitkäaikaistyöttömyyden tukemiseen. Itse ottaisin tässäkin prioriteetiksi nimenomaan nuoret pitkäaikaistyöttömät, Hyrkkö esittää.
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
