Nuorisoerityinen rikososaaminen saa jatkoa Oma Hämeessä – NERO-hanke laajenee vertaisohjaukseen

Kanta-Hämeessä jatketaan vakavia tai toistuvia rikoksia tehneiden nuorten auttamista. Oikeusministeriö on myöntänyt jatkorahoituksen Nuorisoerityinen rikososaaminen Kanta-Hämeessä (NERO) -hankkeelle, jota toteutetaan Oma Hämeessä yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestötoimijoiden kanssa.

Uusi hankekausi alkaa lokakuussa 2026 nykyisen hankkeen päättyessä. Rahoitus ulottuu kevääseen 2028 asti. Rahoitusta on myönnetty omaan toimintaan 140 000 euroa ja Asenne ry:lle 80 000 euroa.

Jatkohankkeessa kehitetään erityisesti kokemustaustaista vertaisohjausta osaksi nuorten palveluita yhteistyössä forssalaisen Asenne ry:n kanssa. Tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jossa vertaisohjaus tukee viranomais- ja sosiaalihuollon työtä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

– Ammatillisesti erityisen innostavaa on mahdollisuus kehittää vertaisohjaajien käyttöä osana sosiaalihuollon prosesseja. Tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa, hankkeen päättymisen jälkeen, sanoo erityisasiantuntija Janne Yrjölä Oma Hämeen sosiaali- ja perhepalveluista.

NERO-malli vahvistaa ammattilaisten osaamista

Vuonna 2024 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista tilanteissa, joissa nuori oireilee rikoksilla tai on vaarassa ajautua rikoskierteeseen.

Hankkeessa on kehitetty NERO-toimintamalli, joka perustuu tutkittuun tietoon, luottamussuhteen rakentamiseen sekä nuoren tilanteen kokonaisvaltaiseen tukemiseen.

Tähän mennessä Oma Hämeessä on koulutettu noin 30 NERO-osaajaa, jotka työskentelevät eri tehtävissä - niissä paikoissa, joissa nuoria voi kohdata. He tukevat omia työyhteisöjään rikoksilla oireilevien nuorten kohtaamisessa ja työskentelyssä.

– Valmennus on herättänyt kiinnostusta myös hyvinvointialueen ulkopuolisissa toimijoissa. Uusi rahoitus mahdollistaa NERO-verkoston laajentamisen samalla kun vertaisohjaaja-toimintaa kehitetään, Yrjölä sanoo.

Asenne ry tuo hankkeeseen kokemustietoa ja yhteisöllistä tukea

Forssassa toimiva Asenne ry on ollut mukana hankkeessa tuottamassa kokemustietoa ja osallistumassa valmennuksiin yhteistyökumppanina.

Jatkohankkeessa yhdistys vastaa kokemustaustaisesta vertaisohjauksesta ja tarjoaa nuorille yhteisöllistä tukea sekä rikos- ja päihdeongelmien parissa tehtävää työskentelyä. Vertaisohjaus voi tarjota nuorelle samaistumispintaa, rinnalla kulkemista ja kokemuksen siitä, ettei hän ole yksin.

– Moni nuori avautuu helpommin ihmiselle, jonka kokee aidosti ymmärtävän hänen maailmansa ilman pelkoa leimaamisesta tai tuomituksi tulemisesta. Parhaimmillaan vertaisohjaaja toimii sillanrakentajana nuoren ja viranomaisverkoston välillä. Ajattelemme, että kaikkein vaikuttavin tuki syntyy silloin, kun ammatillinen osaaminen ja kokemustaustainen vertaistyö täydentävät toisiaan, sanoo Paula Vigilant Asenne ry:stä.

Oikeusministeriö toteaa rahoituspäätöksessään, että hankkeella on hyvä potentiaali vakiintua osaksi hyvinvointialueen toimintaa, koska työ rakentuu olemassa oleviin rakenteisiin ja ammattilaisten perustehtäviin.

Tietoja hankkeesta:

NERO = Nuorisoerityinen rikososaaminen Kanta-Hämeessä

Toteuttaja: Oma Häme

Rahoittaja: Oikeusministeriö

Avustuksesta 140 000 euroa kohdistuu Oma Hämeen omaan toimintaan ja 80 000 euroa siirronsaajana toimivalle Asenne ry:lle

Hankekausi: 1.10.2026–31.5.2028

Keskeiset yhteistyötahot: poliisi, Rikosseuraamuslaitos, kunnat, Asenne ry ja Oma Hämeen palvelut

