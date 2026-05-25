FinnBuild 26 ohjelma pureutuu rakentamisen murrokseen – miten rakennusala vastaa tekoälyn, energiasiirtymän ja kiertotalouden haasteisiin
28.5.2026 07:45:00 EEST | Messukeskus | Tiedote
Rakennusala elää voimakasta murrosta, jota vauhdittavat tekoäly, energiasiirtymä ja kasvavat vastuullisuusvaatimukset. Syksyn FinnBuild-messuilla katse käännetään ratkaisuihin: ohjelma tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan alan kehityksestä ja konkreettisia näkökulmia siihen, miten rakentaminen uudistuu kohti kestävämpää ja tehokkaampaa toimintaa.
Helsingin Messukeskuksessa 29.9.–1.10. järjestettävän FinnBuildin ohjelmassa käsitellään muun muassa tekoälyn hyödyntämistä rakentamisessa, energiajärjestelmän murrosta sekä kiertotalouden mahdollisuuksia. Lisäksi esiin nousevat työmaiden johtaminen ja koko rakennusprosessin muutos sääntelyn, osaamisen ja tilaajavaatimusten näkökulmasta.
”Rakennusala on samanaikaisesti usean suuren muutoksen keskellä. Syksyn tapahtumassa valmistaudutaan haastamaan myös poliitikkoja vaalikevättä enteillen. FinnBuild tarjoaa toimialalle keskustelualustan, jossa on kuusi laajaa paneelikeskustelua”, sanoo Kirsi Koivula Helsingin Messukeskuksesta.
Tekoäly, tuotantomallit ja johtaminen uudistavat rakentamista
Aalto-yliopiston professori Antti Peltokorpi tarkastelee Construction 2030 -puheenvuorossaan rakentamisen keskeisiä kehityssuuntia ja tuotannon kipukohtia sekä sitä, miten uudet teknologiat ja toimintamallit voivat ratkaista alan haasteita kokonaisvaltaisesti.
Tekoälyn mahdollisuuksia konkretisoidaan myös käytännön esimerkkien kautta. AI Champion -hanke esittelee, miten datan hyödyntämistä voidaan tehostaa ja tuoda arkeen tekoälyratkaisujen avulla. Lisäksi ohjelmassa kuullaan näkökulmia työmailta siihen, miten teknologia voi vähentää hallinnollista työtä ja vapauttaa aikaa työn johtamiseen.
Energiamurros ja sähköistyminen muuttavat rakentamisen lähtökohtia
Rakennettu ympäristö on keskeisessä roolissa energiamurroksessa, jossa sähköistymisen vauhti kasvaa nopeasti. FinnBuildin ohjelmassa tarkastellaan Suomen sähkön tulevaa tarvetta ja sitä, millaisilla ratkaisuilla kasvava kysyntä voidaan kattaa.
Talotekniikka-lehden ajankohtaisessa paneelikeskustelussa keskustellaan, paljonko Suomi tarvitsee sähköä tulevaisuudessa. Miten se tuotetaan? Asiantuntijat arvioivat Jukka Lyytisen moderoimana kulutuksen kasvua, investointitarpeita sekä eri tuotantomuotojen roolia tuulivoimasta ydinvoimaan ja aurinkoenergiaan. Esillä ovat myös energian varastointi ja kysyntäjousto sekä toimitusvarmuuden varmistaminen muuttuvassa energiajärjestelmässä.
Kiertotalous, materiaalit ja vähähiilisyys rakentamisen ytimessä
Rakentamisen materiaalivirrat ovat murroksessa, kun purkumateriaalien hyödyntämistä pyritään lisäämään. Labroc Oy:n Teija Meklinin vetämässä Purkamisesta tuotteeksi -paneelissa pureudutaan kiertotalouden käytännön toteutukseen analytiikasta lainsäädäntöön ja markkinoiden esteisiin. Samalla haetaan ratkaisuja siihen, miten uusiokäyttö voidaan skaalata osaksi normaalia rakentamista.
Rakennettua ympäristöä haastavat samanaikaisesti ilmastonmuutos, geopoliittinen epävarmuus ja talouden vaihtelut. VTT:n Tuija Pakkanen tarkastelee puheenvuorossaan rakennetun ympäristön resilienssiä eli kykyä kestää kriisejä ja palautua niistä.
Properta Asianajotoimiston paneelissa käsitellään rakennusprojektien aikatauluhallintaa eri projektimuodoissa sekä keinoja ennakoida ja hallita viivästyksiä.
Toimialan tulevaisuus ja päätökset esillä vaalipaneelissa
RT järjestää FinnBuildissä rakentamisen vaalipaneelin, jossa poliittiset päättäjät ja toimialan johto keskustelevat alan keskeisistä kysymyksistä eduskuntavaalien alla.
Keskusteluissa käsitellään muun muassa asumista, infrarakentamista, osaamista sekä vihreää siirtymää – teemoja, jotka vaikuttavat suoraan koko toimialan ja Suomen tulevaisuuteen.
Työmaa, osaaminen ja yrittäjyys konkretisoivat muutosta
Työelämä, työvoiman saatavuus ja riittävyys, uudenlaiset työtehtävät ja muuttuva työnkuva ovat keskiössä FinnBuildin ohjelmassa. Avauspäivänä 29.9. lavalle nousee työelämän ammattilaisia kertomaan kuinka valmistautua tulevaan.
Ohjelmassa tuodaan esiin myös työmaan arjen näkökulma ja osaamisen merkitys. Yrittäjä Samuli Kuusio tarkastelee puheenvuorossaan LVI-alan kehitystä ja sitä, miten käytännön työmaahaasteista voi syntyä uusia innovaatioita, tuotteita ja kilpailuetua.
Puheenvuoro avaa samalla alan osaamistarpeita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia tekijöiden näkökulmasta.
Palkinnot
TATE-naiset ry vuoden 2026 TATE-Nainen -palkinnon saajan ke 20.9. klo 11.45.
Vuoden työmaa palkitaan FinnBuildissä ke 30.9. klo 16.00–16.30.
Ohjelmassa juhlistetaan rakentamisen huippuosaamista, kun Rakennuslehden Vuoden työmaa -kilpailun finalistit esitellään ja voittaja palkitaan. Kilpailu on nostanut esiin alan parhaita työmaita jo vuodesta 1986, ja tänä vuonna arvioinnissa korostuu erityisesti työmaan johtaminen.
To 1.10 klo 14.00 palkitaan FinnBuild Highlights -yleisön suosikki. Kilpailussa etsitään mielenkiintoisimmat uutuustuotteet ja -ratkaisut. Yleisön suosikki saa Suomen Messusäätiön myöntämän 15 000 euron palkinnon, jonka jälkeen tuote esitellään ohjelmalavalla.
FinnBuildissä on ohjelmaa kahdella lavalla, asiantuntijapuheenvuorot ja paneelit pidetään TalkBuild -lavalla. BuildingPRO-lavalla ohjelma keskittyy työnäytöksiin ja siellä järjestetään mm. LVI-asentajien SM-kisat.
Ohjelma päivittyy tapahtuman verkkosivuilla: www.finnbuild.fi/ohjelma.
FinnBuild on Helsingin Messukeskuksen järjestämä rakentamisen ja talotekniikan suurtapahtuma, joka järjestetään joka toinen vuosi. Vuonna 2024 tapahtumassa vieraili lähes 19 000 ammattilaiskävijää. Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölleen oli 245 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 3335 henkilötyövuotta vuonna 2024.
Lisätiedot:
Messukeskus, tapahtumaviestintä, Anu-Eveliina Mattila, puh. 050 555 6183
Anu-Eveliina Mattila
