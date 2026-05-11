SDP Helsingin valtuustoryhmä: Helsingin on pelastettava kohtuuhintainen asuminen Orpon hallituksen toimilta ja laitettava talouden pyörät pyörimään
27.5.2026 15:15:24 EEST | SDP Helsinki | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään keskiviikkona SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitetta kohtuuhintaisen asumisen turvaamisesta. Valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard varoittaa, että Orpon hallituksen rajut asuntopoliittiset leikkaukset uhkaavat ajaa Helsingin asuntokriisiin tilanteessa, jossa kaupungin väestö kasvaa ennätystahtia.
Kaupungin vastaus SDP:n aloitteeseen vahvistaa valtuustoryhmän huolen. Kaupungin arvion mukaan valtion rahoituksen merkittävät leikkaukset vuosina 2026 ja 2027 tuovat suurta epävarmuutta valtion tukemaan asuntotuotantoon. Tämä vaikeuttaa suoraan kaupungin omien vuokra-asuntojen (Heka) ja asumisoikeusasuntojen (Haso) rakentamista sekä peruskorjauksia.
– Helsinki on pienituloisille ja keskituloisille kallis paikka asua jo nyt. On aivan välttämätöntä varmistaa, että esimerkiksi kaupungissa työskentelevät pienipalkkaiset työntekijät voivat asua jatkossakin siinä kaupungissa, jossa he työskentelevät, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard sanoo.
Samaan aikaan kun rakennusala on vaikeuksissa ja asuntotuotanto laahaa jäljessä tavoitteista, Helsingin väestö kasvaa yli 10 000 uudella asukkaalla vuodessa. Vähäinen asuntotuotanto iskee kipeästi muun muassa kohtuuhintaisiin perheasuntoihin. Siksi ryhmämme teki kaupunginhallituksessa lisäyksen, jossa vaaditaan uuden asumisen välimallin ripeää luomista.
– On todella tärkeää, että välimuotoisen asumisen mallia kehittävä työryhmä saa työnsä valmiiksi strategiassa määrätyssä aikataulussa vuoden 2026 aikana ja että uusi malli voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman pian sen jälkeen, Gebhard kertoo.
Orpon hallituksen leikkaukset sosiaalitukiin ovat aiheuttaneet asunnottomuuden ja häätöjen lisääntymistä.
– Meidän mielestämme jokaisella tulisi olla koti, ja Helsingin tulee laittaa stoppi asunnottomuudelle, mikäli hallitus ei sitä tee. Tämä on perustavanlaatuinen arvokysymys, Gebhard toteaa.
Kohtuuhintainen asuntotuotanto ehkäisee kallista segregaatiota ja tukee talouden elpymistä
Kohtuuhintaisen asuntotuotannon eri instrumentit ovat parhaita keinoja, joita valtiolla ja kaupungilla on käytössään asuinalueiden eriarvoistumisen ehkäisemiseksi. Näiden avulla asuinalueita voidaan kaavoittaa sekoittavalla asuntopolitiikalla, jolloin ne eivät eriydy. Keskustelusta jää usein uupumaan ymmärrys siitä, kuinka kalliiksi asuinalueiden eriytyminen voi koitua, kun syrjäytyminen ja muut lieveilmiöt lisääntyvät.
– Kohtuuhintainen asuminen on ollut keskeinen tekijä siinä, että Helsingissä segregaatio on vähäistä muihin eurooppalaisiin isoihin kaupunkeihin verrattuna. Tämä on merkittävä asia. Liian usein keskustellaan tonttien myyntitulojen menettämisestä, kun kokonaisuus on niin paljon suurempi. Segregaatio maksaa, Gebhard sanoo.
SDP:n valtuustoryhmä vaatii, että Helsinki ottaa itse aktiivisen roolin asuntomarkkinoilla nyt, kun valtion tuki on pettänyt. Orpon hallituksen toimet rakennusalan elvyttämiseksi ovat jääneet pieniksi ja itse asiassa vaikutuksiltaan jopa negatiivisiksi, kun oikeistohallitus on vähentänyt valtion tukemaa asuntotuotantoa, leikannut ARA-kohteiden rahoitusta sekä kiristänyt korkotukilainojen ehtoja painottaen markkinaehtoista rakentamista.
– Kun Orpon hallitus ei tee, Helsingin on tehtävä. Suomen talous on jäässä, ja asuinrakentamisen lisääminen vauhdittaisi talouden elpymistä. Tämän lisäksi sijoitus kohtuuhintaiseen asumiseen ja segregaation torjuntaan on sijoitus koko Helsingin tulevaisuuteen, Elisa Gebhard päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elisa GebhardSDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:+358505751723elisa.gebhard@gmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP Helsinki
HUSin demarit vaativat: Kasvanut syntyvyys ja psykiatrian tarpeet huomioitava rahoituksessa11.5.2026 10:46:24 EEST | Tiedote
HUS-yhtymähallitus päätti kokouksessaan maanantaina 11.5. vuoden 2027 talousarvion kehysesityksestä. SDP:n ryhmä onnistui neuvottelemaan kehysesitykseen tärkeitä kirjauksia Helsingin ja Uudenmaan asukkaiden palveluiden turvaamiseksi.
SDP Helsingin valtuustoryhmä: Kokoomus ei suojellut Helsinkiä sote-leikkurilta16.4.2026 16:36:52 EEST | Tiedote
Hallituksen esitys hyvinvointialueiden sote-rahoituksesta on valmistunut. Helsinkiä rangaistaan hyvästä taloudenpidosta 93 miljoonan euron sote-leikkauksilla.
SDP Helsingin valtuustoryhmä: Emme halua Orpon hallituksen raskaussyrjintää lisäävää politiikkaa Helsinkiin25.3.2026 18:31:10 EET | Tiedote
SDP:n valtuustoryhmä jätti tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen, jonka mukaan Helsingin kaupunki ja sen tytäryhteisöt eivät solmisi perusteettomia määräaikaisia työsuhteita, vaikka lainsäädäntö sen tulevaisuudessa mahdollistaisi.
SDP Helsingiltä vankka tuki Nasima Razmyarin jatkolle varapuheenjohtajaksi16.3.2026 19:47:15 EET | Tiedote
Helsinkiläinen SDP:n 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar on kertonut olevansa käytettävissä jatkokaudelle SDP:n puoluekokouksessa toukokuussa. SDP Helsinki tukee yksimielisesti Razmyarin valintaa jatkokaudelle. Valittavan puoluejohdon keskeisin tehtävä on palauttaa SDP pääministeripuolueeksi kevään 2027 eduskuntavaaleissa.
SDP Helsingin, Vantaan ja Espoon valtuustoryhmien puheenjohtajat: HSL:n vaikea taloudellinen tilanne kertoo kuntayhtymän rahoitusmallin uudistamisen tarpeesta10.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
HSL aloittaa yt-neuvottelut heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Ne on syytä hoitaa mahdollisimman reilulla tavalla siten, että henkilöstövaikutukset olisivat mahdollisimman lieviä, demariryhmien puheenjohtajat sanovat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme