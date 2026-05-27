Avustushaku öljy- ja maakaasulämmityksestä luopuville päättyi – suosio yllätti
28.5.2026 08:00:00 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Avustushaku öljy- ja maakaasulämmityksestä luopuville omakoti- ja paritaloille on päättynyt 25. toukokuuta 2026. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Hakemusten käsittelyssä on ruuhkaa viimeisten viikkojen hakemuspiikin vuoksi.
Avustushaun uudelleen avaamisen jälkeen hakemuksia on jätetty lokakuusta 2025 lähtien yhteensä yli 4000 kappaletta määräaikaan mennessä.
-Avustushaun suosio yllätti ja hakemuksia tuli loppumetreillä runsaasti. Hakemusten käsittelyssä on ruuhkaa ja päätöstä voi joutua odottamaan pitkälle kesään, kertoo rahoitusasiantuntija Katariina Herrala.
-Määrärahojen riittävyys selviää lopullisesti vasta hakemusten käsittelyn päättyessä, sanoo rahoitusasiantuntija Hanna‑Reetta Tuominen.
Hakemuskäsittelyn sujuvan etenemisen vuoksi hakijoita pyydetään vastaamaan mahdollisiin täydennyspyyntöihin viipymättä.
Hakijoilla on aikaa toteuttaa lämmitysjärjestelmän vaihto kokonaisuudessaan 31.8.2026 mennessä. Vanhan järjestelmän purkamisen ja uuden järjestelmän asennuksen on oltava valmiina määräaikaan mennessä. Jatkoaikoja ei voida myöntää. Myönteisen avustuspäätöksen saaneet voivat hakea maksatusta KEHA-keskukselta heti, kun remontti on täysin valmis. Maksatusta on kuitenkin haettava viimeistään 30.9.2026 mennessä.
Remonttiin voi ryhtyä jo ennen avustuspäätöstä, mutta se ei takaa myönteistä päätöstä. Mikäli päätös on aikanaan kielteinen tai hakija ei ehdi toteuttaa hankettaan kokonaan määräajassa 31.8.2026 mennessä, tällöin hakijalla voi olla mahdollisuus hyödyntää remonttiinsa vaihtoehtoista kotitalousvähennystä.
Avustuksia myöntää Sisä‑Suomen elinvoimakeskus.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja avustuksen hakijoille:
Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
Puhelin: 0295 256 922
asiakaspalvelu.ymparisto@lvv.fi
Lisätietoja medialle:
Katariina Herrala
rahoitusasiantuntija
Sisä-Suomen elinvoimakeskus
puh. 0295 036 170
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Hanna-Reetta Tuominen
rahoitusasiantuntija
Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Puh. 0295 036 168
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
