Oma Häme muistuttaa huijausviesteistä – toimi näin, jos epäilet huijausta
27.5.2026 15:15:54 EEST | Oma Häme | Uutinen
Oma Häme kehottaa asiakkaitaan tarkistamaan aina viestin lähettäjän ja suhtautumaan epäilyttäviin viesteihin varovaisesti.
Oma Hämeen nimissä voidaan lähettää huijausviestejä. Huijaukset voivat liittyä esimerkiksi ajanvarauksen perumiseen tai muihin Oma Hämeen palveluihin. Viesteissä saatetaan pyytää avaamaan linkki, soittamaan annettuun numeroon tai luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja.
Oma Häme kehottaa asiakkaita tarkistamaan aina viestin lähettäjän ja suhtautumaan epäilyttäviin viesteihin varovaisesti.
Tunnistat Oma Hämeen viralliset viestintäkanavat seuraavista tiedoista:
- Oma Hämeen sähköpostiosoitteet päättyvät muotoon @omahame.fi
- Oma Hämeen verkkosivun osoite on omahame.fi
- Ajanvarauksiin liittyvät tekstiviestit tulevat lähettäjältä OmaHame
Oma Häme ei lähetä laskuihin liittyviä viestejä tekstiviestillä. Jos haluat laskusta kopion tai haluat tiedustella maksuista, ota yhteyttä Provician sähköiseen asiakaspalveluun.
Katso Provincian sähköisen asiakaspalvelun yhteystiedot
Toimi näin, jos epäilet huijausta
Jos epäilet huijausta:
- Älä soita viestissä tai puhelussa annettuun numeroon.
- Älä avaa viestissä olevaa linkkiä.
- Älä anna henkilötietojasi, yhteystietojasi tai pankkitunnuksiasi.
- Poista epäilyttävä viesti.
Jos epäilet, että olet joutunut huijauksen kohteeksi, katso ohjeet Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta. Sivuilta saat neuvoja turvalliseen toimintaan.
Yhteyshenkilöt
Tomi P Järvinentietoturva- ja teknologiapäällikköPuh:040 489 4665tomi.p.jarvinen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Nuorisoerityinen rikososaaminen saa jatkoa Oma Hämeessä – NERO-hanke laajenee vertaisohjaukseen27.5.2026 14:46:43 EEST | Tiedote
Oikeusministeriö on myöntänyt jatkorahoituksen Nuorisoerityinen rikososaaminen Kanta-Hämeessä (NERO) -hankkeelle, jota toteutetaan Oma Hämeessä yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestötoimijoiden kanssa.
Oma Häme siirtää toimintonsa pois Virastokeskus Veturista Riihimäellä26.5.2026 16:48:12 EEST | Uutinen
Oma Häme siirtää Virastokeskus Veturissa toimineet palvelunsa väistötiloihin Riihimäellä rakennukseen asetetun käyttökiellon vuoksi. Riihimäen kaupunki on ilmoittanut, että rakennus on käyttökiellossa toistaiseksi. Suurin osa Oma Hämeen toiminnoista siirtyy Riihimäen sairaalan tiloihin (Kontiontie 77), myös asiakasposti siirretään sinne. Veturissa aiemmin hoidetut asiakastapaamiset hoidetaan tarpeen mukaan eri tiloissa. Oma Hämeen työntekijät ovat suoraan yhteydessä asiakkaisiin ja kertovat muutoksista. Veturissa ei ole ollut palveluja, joissa asiakkaat kävisivät ilman ajanvarausta. Oma Häme etsii lisäksi pysyvämpiä väistötiloja palveluilleen. Perjantaina 8. toukokuuta asetettu käyttökielto perustuu mittauksiin, joissa rakennuksen vierustalla havaittiin maan painumista ja perustuksissa liikettä. Rakennuksen omistaa KOY Riihimäen Yritystalo, ja Oma Häme toimii tiloissa vuokralaisena. Veturi sijaitsee osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4. Veturissa on toiminut muun muassa vammaissosiaalityö
Vielä ehtii mukaan: ilmoittautuminen ateria- ja kauppakassipalveluiden toimittajaksi on yhä auki26.5.2026 16:06:03 EEST | Uutinen
Oma Häme kerää nettisivuilleen listaa eri palveluntuottajista asiakkaiden ja heidän läheistensä tueksi.
Aluehallitus hyväksyi kuntien kanssa solmittavan yhteistyösopimuksen26.5.2026 15:24:22 EEST | Uutinen
Kokouksessa käsiteltiin myös ministeriölle lähetettäviä lausuntoja lakiuudistuksista.
Palveluverkkomuutosten ensimmäinen vaihe takana Hämeenlinnassa – Forssan tilasuunnittelu on hyvässä vauhdissa26.5.2026 09:23:54 EEST | Tiedote
Tietoa muutoksista ja niiden vaikutuksista sote-palveluihin on koottu verkkosivuille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme