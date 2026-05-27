Temet nimittää Kari Hämäläisen konsernin toimitusjohtajaksi

Lehdistötiedote 27.5.2026

Kari Hämäläinen siirtyy tehtävään vahvalla kokemuksella kansainvälisten teknologia- ja teollisuusyritysten kasvun rakentamisesta. Hän on menestyksekkäästi laajentanut liiketoimintaa eri markkinoilla, johtanut strategisia markkina-avauksia uusille alueille sekä vauhdittanut pitkäjänteistä liikevaihdon kasvua niin orgaanisen kasvun kuin yritysostojen kautta. Hämäläinen tuntee Temetin läpikotaisin palveltuaan tähän asti yhtiön hallituksessa.

Nimitys tukee suoraan Temetin strategisia kasvutavoitteita aikana, jolloin kysyntä integroiduille väestönsuojelun, puolustuksen ja teollisuuden suojausinfrastruktuuriratkaisuille kasvaa maailmanlaajuisesti kiihtyvällä vauhdilla.

Juha Simola siirtyy toimitusjohtajan tehtävästä uuteen rooliin vuoden 2026 neljännen neljänneksen loppuun saakka tukien toimitusjohtajaa strategisessa markkinoiden laajentamisessa ja siihen liittyvissä painopisteissä.

"Olemme käännekohdassa. Hallitukset ja organisaatiot, joiden vastuulla on ihmisten suojeleminen, tarvitsevat kumppanin, joka pystyy toimittamaan suojausinfrastruktuuria sellaisella tasolla, joka toimii kaikissa olosuhteissa. Juuri tämän Temet on määrittänyt ja toteuttanut vuodesta 1953 lähtien. Oma painopisteeni on rakentaa sen varaan, mitä yli seitsemänkymmentä vuotta standardien asettamista on luonut, ja viedä tämä organisaatio sille maailmanlaajuiselle tasolle, jonka sen osaaminen ansaitsee," sanoo Kari Hämäläinen.

Suomessa vieraileville valtiojohtajille ja muille arvovieraille esitellään lähes poikkeuksetta Merihaan väestönsuoja, jonka suunnittelu ja teknologia ovat Temetin käsialaa. Pitkälti yli puolet Suomen kaikista väestönsuojista toimittanut Temet antaa muutenkin täyden panoksensa Suomen varautumisen aktiiviseen kehittämiseen.

Temetin ainutlaatuisen osaamisen merkitys koko Suomelle on viime aikoina entisestään korostunut myös muissa valtiollisissa yhteyksissä. Temetin ammattitaitoa ja monipuolisia kyvykkyyksiä halutaan nopeasti käyttöön niin useissa Euroopan-maissa kuten Puolassa ja Ukrainassa kuin Lähi-idässäkin. Tarve ja kysyntä ovat suuria sekä teolliselle suojausinfrastruktuurille että erilaisille laadukkaille väestönsuojaratkaisuille.

"Temet kasvaa tällä hetkellä nopeammin kuin missään vaiheessa lähihistoriansa aikana, ja maailmanlaajuinen toimintaympäristö synnyttää kysyntää, joka edellyttää sekä toimintojen mittakaavan kasvattamista että korkeimman tason johtajuutta. Kari tuo mukanaan kansainvälisen kokemuksen ja strategisen näkemyksen, joita tarvitaan organisaation johtamiseen sen seuraavaan kunnianhimoiseen ja merkittävään kasvuvaiheeseen," sanoo hallituksen puheenjohtaja Harri Väistö.

