Temet nimittää Kari Hämäläisen konsernin toimitusjohtajaksi
27.5.2026 16:57:53 EEST | Temet | Tiedote
Temet, maailman johtava väestönsuojelun ja suojausinfrastruktuurin ratkaisujen edelläkävijä, ilmoittaa nimittäneensä Kari Hämäläisen konsernin toimitusjohtajaksi välittömästi voimaan astuvalla päätöksellä. Kansainvälisen teknologialiiketoiminnan kehittämisestä laajan kokemuksen omaava Hämäläinen ottaa tehtävän vastaan tilanteessa, jossa Temetin ainutlaatuiselle osaamiselle on maailmanlaajuisesti enemmän kysyntää kuin koskaan aiemmin koko konsernin yli 70-vuotisen historian aikana.
Lehdistötiedote 27.5.2026
Kari Hämäläinen siirtyy tehtävään vahvalla kokemuksella kansainvälisten teknologia- ja teollisuusyritysten kasvun rakentamisesta. Hän on menestyksekkäästi laajentanut liiketoimintaa eri markkinoilla, johtanut strategisia markkina-avauksia uusille alueille sekä vauhdittanut pitkäjänteistä liikevaihdon kasvua niin orgaanisen kasvun kuin yritysostojen kautta. Hämäläinen tuntee Temetin läpikotaisin palveltuaan tähän asti yhtiön hallituksessa.
Nimitys tukee suoraan Temetin strategisia kasvutavoitteita aikana, jolloin kysyntä integroiduille väestönsuojelun, puolustuksen ja teollisuuden suojausinfrastruktuuriratkaisuille kasvaa maailmanlaajuisesti kiihtyvällä vauhdilla.
Juha Simola siirtyy toimitusjohtajan tehtävästä uuteen rooliin vuoden 2026 neljännen neljänneksen loppuun saakka tukien toimitusjohtajaa strategisessa markkinoiden laajentamisessa ja siihen liittyvissä painopisteissä.
"Olemme käännekohdassa. Hallitukset ja organisaatiot, joiden vastuulla on ihmisten suojeleminen, tarvitsevat kumppanin, joka pystyy toimittamaan suojausinfrastruktuuria sellaisella tasolla, joka toimii kaikissa olosuhteissa. Juuri tämän Temet on määrittänyt ja toteuttanut vuodesta 1953 lähtien. Oma painopisteeni on rakentaa sen varaan, mitä yli seitsemänkymmentä vuotta standardien asettamista on luonut, ja viedä tämä organisaatio sille maailmanlaajuiselle tasolle, jonka sen osaaminen ansaitsee," sanoo Kari Hämäläinen.
Suomessa vieraileville valtiojohtajille ja muille arvovieraille esitellään lähes poikkeuksetta Merihaan väestönsuoja, jonka suunnittelu ja teknologia ovat Temetin käsialaa. Pitkälti yli puolet Suomen kaikista väestönsuojista toimittanut Temet antaa muutenkin täyden panoksensa Suomen varautumisen aktiiviseen kehittämiseen.
Temetin ainutlaatuisen osaamisen merkitys koko Suomelle on viime aikoina entisestään korostunut myös muissa valtiollisissa yhteyksissä. Temetin ammattitaitoa ja monipuolisia kyvykkyyksiä halutaan nopeasti käyttöön niin useissa Euroopan-maissa kuten Puolassa ja Ukrainassa kuin Lähi-idässäkin. Tarve ja kysyntä ovat suuria sekä teolliselle suojausinfrastruktuurille että erilaisille laadukkaille väestönsuojaratkaisuille.
"Temet kasvaa tällä hetkellä nopeammin kuin missään vaiheessa lähihistoriansa aikana, ja maailmanlaajuinen toimintaympäristö synnyttää kysyntää, joka edellyttää sekä toimintojen mittakaavan kasvattamista että korkeimman tason johtajuutta. Kari tuo mukanaan kansainvälisen kokemuksen ja strategisen näkemyksen, joita tarvitaan organisaation johtamiseen sen seuraavaan kunnianhimoiseen ja merkittävään kasvuvaiheeseen," sanoo hallituksen puheenjohtaja Harri Väistö.
Lisätietoja:
Kari Hämäläinen, toimitusjohtaja, Temet-konserni, 040 084 5645, kari.hamalainen@temet.com
Harri Väistö, hallituksen puheenjohtaja, Temet-konserni, 040 544 7434, harri.vaisto@temet.com
Temet Appoints Kari Hämäläinen as Group Chief Executive Officer27.5.2026 17:14:47 EEST | Press release
Temet, the world's leading pioneer in civil protection and protective infrastructure solutions, announces the appointment of Kari Hämäläinen as Group Chief Executive Officer, effective immediately.
Remarkable Civil Shelter Cooperation Agreement for Temet in the UAE21.11.2025 16:26:06 EET | Press release
Temet has signed a cooperation agreement in the United Arab Emirates that opens exceptionally significant opportunities for civil shelter projects. “This represents a major opportunity for Finnish industry - not only from a business perspective, but also due to the historic nature of the agreement both in the UAE and across the Middle East,” says Juha Simola, CEO of Temet. Simola expresses his gratitude to the Finnish authorities and in particular to the President of the Republic of Finland, Alexander Stubb, during whose visit the agreement was signed.
Temetille merkittävä yhteistyösopimus väestönsuojista UAE:ssa21.11.2025 12:00:14 EET | Tiedote
Suomalainen Temet Group on solminut Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa yhteistyösopimuksen, joka avaa erittäin merkittävät mahdollisuudet väestönsuojahankkeisiin. ”Tämä on todella valtava mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle - ei pelkästään liiketoiminnallisessa mielessä, vaan myös sopimuksen historiallisena luonteena niin UAE:ssa kuin koko Lähi-idässä”, kuvaa Temetin toimitusjohtaja Juha Simola. Simola kiittää tuesta suomalaisia viranomaisia ja erityisesti Tasavallan Presidentti Alexander Stubbia, jonka vierailun yhteydessä yhteistyösopimus allekirjoitettiin.
