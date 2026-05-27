Asiakkaita joudutaan ohjaamaan yhä useammin turvakodista toiseen tilanpuutteen takia – apua kannattaa silti aina hakea
28.5.2026 00:02:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen paikkaan. Vuonna 2025 noin 2 400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1 300 eli selvästi vähemmän. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvakotitilastosta.
Eniten asiakkaita ohjattiin toiseen turvakotiin pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.
”Pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla on useita turvakoteja, joten jos asiakas ei ole mahtunut ensimmäiseen turvakotiin, hänet on usein voitu ohjata toiseen turvakotiin samalla alueella. Kaikille tämä ei kuitenkaan aina ole ollut mahdollista, sillä turvakodit ovat olleet myös samanaikaisesti täynnä. Apua kannattaa silti aina hakea, jokaiselle avun tarvitsijalle etsitään kyllä tilanteeseen ratkaisu,” sanoo turvakotipalvelujen kehittämispäällikkö Suvi Nipuli.
Alueilla, joilla toimii vain yksi turvakoti, tilanne on erityisen vaikea. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa ainoa turvakoti oli viime vuonna täynnä 179 päivänä, jolloin matka lähimpään vapaaseen turvakotiin voi olla pitkä. Pääkaupunkiseudulla ohjattiin toiseen turvakotiin yhteensä hieman yli 1 100 ihmistä. Määrä kasvoi merkittävästi edellisvuodesta, jolloin vastaava luku oli noin 580 (+94 %).
Espoon turvakoti täynnä suuren osan vuodesta
Yksittäisistä turvakodeista eniten ohjauksia muualle tehtiin Espoossa sijaitsevasta turvakodista (376 henkilöä).
”Korkea luku johtuu siitä, että Espoon ainoa turvakoti oli täynnä suuren osan vuodesta. Tämä kertoo siitä, että paikkamäärä ei tällä hetkellä riitä alueen tarpeisiin”, toteaa Nipuli.
Espoon turvakoti oli täynnä 249 päivänä. Helsingissä turvakodit olivat ajoittain samanaikaisesti täynnä 48 päivänä ja Pirkanmaalla molemmat turvakodit 147 päivänä. Luvut perustuvat väkivallan kokijoiden tai heitä auttavien ammattilaisten kyselyihin vapaista paikoista. Tiedustelut ovat usein nimettömiä, eikä aina ole tietoa siitä, mihin turvakotiin avun tarvitsija on lopulta mahdollisesti päässyt.
Turvakotipalvelujen kysyntä kasvaa edelleen
Turvakotien asiakasmäärä on kasvanut koronapandemian jälkeen vuosittain. Vuonna 2025 asiakkaita oli noin 6 000, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Sekä nais- että miesasiakkaiden määrä kasvoi.
”Lähisuhdeväkivalta on Suomessa yleinen ilmiö ja se koskettaa laajasti väestöä. Asiakasmäärän kasvu voi kertoa siitä, että lähisuhdeväkivallasta puhutaan enemmän ja apua osataan hakea aiempaa paremmin. Ammattilaiset osaavat myös ohjata paremmin palveluihin. Nämä ovat myönteisiä signaaleja,” Nipuli sanoo.
”Tilastot kuitenkin osoittavat, että turvakotipaikkojen riittävyyttä on tarpeen arvioida eri puolilla maata, jotta apua voidaan tarjota oikea-aikaisesti kaikille sitä tarvitseville.”
Asumisvuorokausia turvakodeissa kertyi vuonna 2025 yhteensä noin 113 000, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.
Turvakodit vastaavat kriisivaiheen tarpeeseen
Turvakoti on ympärivuorokautinen palvelu, johon lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva voi hakeutua yksin tai lasten kanssa. Turvakotiin voi tulla oma-aloitteisesti tai viranomaisen tai muun tahon ohjaamana, tarvittaessa nimettömänä.
Turvakotipalvelut ovat maksuttomia, ja niihin voi hakeutua mistä tahansa päin Suomea asuinpaikasta riippumatta.
Yhteystiedot
Suvi Nipuli
kehittämispäällikkö
THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
puh. 029 524 7205
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
