Kasvu takaa tulevaisuuden – EK:n eduskuntavaalitavoitteet 2027

Maailmantalous on murroksessa, ja geopoliittinen tilanne edellyttää elinkeinopolitiikalta jatkuvaa valppautta ja kykyä uudistua. Yritysten kilpailukyvystä on huolehdittava ja kasvuhalukkuutta vahvistettava. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä yritysten, julkisen sektorin ja koko yhteiskunnan välillä.

Suomella on merkittäviä vahvuuksia: puhdasta energiaa, korkeaa osaamista ja toimiva yhteiskunta. Samalla haasteet ovat suuria. Julkinen velka kasvaa, talouskasvu on liian hidasta, väestö ikääntyy ja työikäisten osuus pienenee.

”Suomi ei ole tuomittu hitaaseen kasvuun. Meillä on kaikki edellytykset onnistua, mutta se vaatii määrätietoisia uudistuksia. Ne on tehtävä, jotta saamme hyvinvointimme rahoituspohjan kuntoon”, EK:n toimitusjohtaja Minna Helle painottaa.

EK:n tavoitteena on nostaa Suomen talouskasvu pysyvästi nykyistä paremmalle uralle. Prosenttiyksikön korkeampi ura tarkoittaisi kymmenessä vuodessa noin 66 miljardin euron kumulatiivista lisäystä verotuloihin ja kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Kasvun nelivedolla Suomi ylös suosta

EK:n eduskuntavaalitavoitteet on tiivistetty neljään pääkohtaan:

1: Vaurastuvat kotitaloudet vauhdittamaan kasvua: suomalaisten ostovoimaa on vahvistettava työn verotusta keventämällä. Suomalaisia pitää kannustaa kansankapitalismiin ja kestävään kuluttamiseen. Kasvun ja työllisyyden myötä yksityinen kulutus ruokkii kotimarkkinoita.

=> Suomalaiset ovat vaurastuvia kuluttajia ja sijoittajia

2: Investoinnit kestävään tulevaisuuteen: Suomesta on tehtävä maailman houkuttelevin ympäristö investoinneille. Se onnistuu vahvistamalla tki-toimintaa, sujuvoittamalla lupaprosesseja, panostamalla puhtaaseen energiaan ja varmistamalla osaavan työvoiman saatavuus. Ylisääntelyä tulee purkaa, sillä se hidastaa kasvua ja heikentää kilpailukykyä. Vahvat pääomamarkkinat rahoittavat kasvua – myös EU-rahoitusta on kotiutettava Suomeen pääomien lisäämiseksi.

=> Suomi on magneetti pääomille ja osaajille

3: Vientimoottori täyteen vauhtiin: viennin osuus bruttokansantuotteesta on saatava nostettua pohjoismaiselle tasolle. Pk-yritysten kansainvälistymisloikkaa pitää vahvistaa nykyistä paremmin. Euroopan unionin kauppasopimukset on hyödynnettävä täysimääräisesti. Palvelut ja matkailu on nostettava viennin keskiöön. Viennin hartioita on levennettävä ja palveluvientiä kasvatettava nykyisestä. Palvelut ja matkailu on nostettava viennin keskiöön.

=> Ulkomainen raha ja matkailijat virtaavat Suomeen

4: Tekoälystä tuottavuusloikka: tekoälyä on hyödynnettävä täysimääräisesti julkisen hallinnon tehostamisessa ja laadun parantamisessa. Tekoäly on myös yritysten kasvun keskeinen kirittäjä. Kilpailua on lisättävä, jotta yksityinen sektori vauhdittaa myös julkista sektoria parempiin ratkaisuihin. Julkinen palvelulupaus on päivitettävä vastaamaan maksukykyä.

=> Parempia palveluita pienemmillä kustannuksilla

Kasvun nelivedon tuloksena kansalaisten ja yritysten luottamus vahvistuu, työllisyys kasvaa ja julkinen talous on kestävämmällä pohjalla.

Tavoitteet julkaistiin EK:n kevätseminaarissa 28.5.2026. Tarkempaa tietoa tavoitteista löytyy osoitteesta ek.fi/vaalit2027

Paavali Kukkonen, edunvalvontapäällikkö, p. 050 566 3455

Minna Helle, toimitusjohtaja, haastattelut Nora Elersin kautta, p. 050 574 6977