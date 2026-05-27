Kasvu takaa tulevaisuuden – EK:n eduskuntavaalitavoitteet 2027
28.5.2026 16:00:00 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Suomen tulevaisuus ratkaistaan kasvulla. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on nostaa Suomi takaisin kestävän kasvun uralle. Julkista taloutta on tehostettava, ja julkinen palvelulupaus on määriteltävä uudelleen.
Maailmantalous on murroksessa, ja geopoliittinen tilanne edellyttää elinkeinopolitiikalta jatkuvaa valppautta ja kykyä uudistua. Yritysten kilpailukyvystä on huolehdittava ja kasvuhalukkuutta vahvistettava. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä yritysten, julkisen sektorin ja koko yhteiskunnan välillä.
Suomella on merkittäviä vahvuuksia: puhdasta energiaa, korkeaa osaamista ja toimiva yhteiskunta. Samalla haasteet ovat suuria. Julkinen velka kasvaa, talouskasvu on liian hidasta, väestö ikääntyy ja työikäisten osuus pienenee.
”Suomi ei ole tuomittu hitaaseen kasvuun. Meillä on kaikki edellytykset onnistua, mutta se vaatii määrätietoisia uudistuksia. Ne on tehtävä, jotta saamme hyvinvointimme rahoituspohjan kuntoon”, EK:n toimitusjohtaja Minna Helle painottaa.
EK:n tavoitteena on nostaa Suomen talouskasvu pysyvästi nykyistä paremmalle uralle. Prosenttiyksikön korkeampi ura tarkoittaisi kymmenessä vuodessa noin 66 miljardin euron kumulatiivista lisäystä verotuloihin ja kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.
Kasvun nelivedolla Suomi ylös suosta
EK:n eduskuntavaalitavoitteet on tiivistetty neljään pääkohtaan:
1: Vaurastuvat kotitaloudet vauhdittamaan kasvua: suomalaisten ostovoimaa on vahvistettava työn verotusta keventämällä. Suomalaisia pitää kannustaa kansankapitalismiin ja kestävään kuluttamiseen. Kasvun ja työllisyyden myötä yksityinen kulutus ruokkii kotimarkkinoita.
=> Suomalaiset ovat vaurastuvia kuluttajia ja sijoittajia
2: Investoinnit kestävään tulevaisuuteen: Suomesta on tehtävä maailman houkuttelevin ympäristö investoinneille. Se onnistuu vahvistamalla tki-toimintaa, sujuvoittamalla lupaprosesseja, panostamalla puhtaaseen energiaan ja varmistamalla osaavan työvoiman saatavuus. Ylisääntelyä tulee purkaa, sillä se hidastaa kasvua ja heikentää kilpailukykyä. Vahvat pääomamarkkinat rahoittavat kasvua – myös EU-rahoitusta on kotiutettava Suomeen pääomien lisäämiseksi.
=> Suomi on magneetti pääomille ja osaajille
3: Vientimoottori täyteen vauhtiin: viennin osuus bruttokansantuotteesta on saatava nostettua pohjoismaiselle tasolle. Pk-yritysten kansainvälistymisloikkaa pitää vahvistaa nykyistä paremmin. Euroopan unionin kauppasopimukset on hyödynnettävä täysimääräisesti. Palvelut ja matkailu on nostettava viennin keskiöön. Viennin hartioita on levennettävä ja palveluvientiä kasvatettava nykyisestä. Palvelut ja matkailu on nostettava viennin keskiöön.
=> Ulkomainen raha ja matkailijat virtaavat Suomeen
4: Tekoälystä tuottavuusloikka: tekoälyä on hyödynnettävä täysimääräisesti julkisen hallinnon tehostamisessa ja laadun parantamisessa. Tekoäly on myös yritysten kasvun keskeinen kirittäjä. Kilpailua on lisättävä, jotta yksityinen sektori vauhdittaa myös julkista sektoria parempiin ratkaisuihin. Julkinen palvelulupaus on päivitettävä vastaamaan maksukykyä.
=> Parempia palveluita pienemmillä kustannuksilla
Kasvun nelivedon tuloksena kansalaisten ja yritysten luottamus vahvistuu, työllisyys kasvaa ja julkinen talous on kestävämmällä pohjalla.
Tavoitteet julkaistiin EK:n kevätseminaarissa 28.5.2026. Tarkempaa tietoa tavoitteista löytyy osoitteesta ek.fi/vaalit2027
Lisätiedot:
Paavali Kukkonen, edunvalvontapäällikkö, p. 050 566 3455
Minna Helle, toimitusjohtaja, haastattelut Nora Elersin kautta, p. 050 574 6977
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Elinkeinoelämän luottamus koheni hieman palveluiden vetämänä27.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomen elinkeinoelämän luottamus kohentui hieman toukokuussa. Paranemista tapahtui merkittävästi vain palveluyritysten suhdannearvioissa, muiden päätoimialojen talousluottamus pysyi likimain edelliskuun lukemissa.
EK: Työnantajat tarvitsevat täsmällisempää tietoa vaaratilanteista huolehtiakseen yhteiskunnan toimivuudesta25.5.2026 14:37:34 EEST | Tiedote
Mahdollisista drooniuhista tarvitaan jatkossa viranomaisilta nykyistä täsmällisempää tietoa, jotta yritykset voivat omalta osaltaan turvata yhteiskunnan toimintakykyä. Työnantajat voivat paremmalla tiedolla turvata yksityisissä yrityksissä kriittiset alat ja suojata työntekijänsä. Pääministeri Petteri Orpo isännöi maanantaina 25. toukokuuta pyöreän pöydän keskustelua drooniuhkatilanteista, johon myös EK osallistuu.
Suomen elinkeinoelämä seisoo EU:n ilmastopolitiikan takana – päästöt alas kilpailukykyä kirien11.5.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
EU:n kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa on syytä jatkaa ja kehittää siten, että se vahvistaa Suomen kilpailuetua, investointivetovoimaa sekä vientikysyntää puhtaissa ratkaisuissa. Edessä oleva päästökaupan uudistaminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää EU:n ilmasto-ohjausta siten, että päästöjä saadaan vähennettyä kustannustehokkaasti jatkossakin. EU:ssa valmistaudutaan päättämään ilmasto- ja energiapolitiikan jatkuvuudesta, kun komissio antaa heinäkuussa ehdotuksensa päästökaupan (ETS1) uudistamisesta vuosille 2031–2040. Paineet ilmasto-ohjauksen höllentämiseen ovat ankaria eritoten niissä EU-maissa, joiden talous nojaa vielä fossiilienergiaan. Persianlahden energiakriisin myötä on vaadittu jopa koko päästökaupan jäädyttämistä. Suomi on EU:n ilmastoedelläkävijyyden voittajia ”Suomi on kansainvälistä etulinjaa energiasiirtymässä ja puhdas sähkö on meillä Euroopan halvinta. EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vahvistavat Suomen suhteellista kilpailuetua, helpottavat investointien houku
MEDIAKUTSU 11.5. Energiakriisin status ja EU:n ilmastopolitiikka – mitä edessä?8.5.2026 10:06:00 EEST | Kutsu
MEDIAINFO: Energiakriisin status ja EU:n ilmastopolitiikka – mitä edessä? Aika: ma 11.5. klo 15–15.45 (Suomen aikaa) Toteutus: Teams Hyvä toimittaja / toimitus Tervetuloa kuulemaan EK:n briiffiä lähiviikkojen energia- ja ilmastoaiheista. Äänessä ovat energia-asiantuntijamme Arttu Karila (Helsinki) ja EU-sääntelyyn erikoistunut johtava asiantuntija Kati Ruohomäki (Bryssel) sekä Outokumpua edustava Heidi Peltonen, Vice President, Sustainability. Aihetta kommentoi myös EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen. Persianlahden energiakriisin status Onko näköpiirissä toipumista vai kärjistymistä, mihin on varauduttava? EU:n energia- ja ilmastopolitiikka tienhaarassa Päästökauppa on vastatuulessa; mitä uudistuksia kesällä odotetaan? Miten komission energiakriisitoimet ja uudet valtiontukijoustot vaikuttavat jäsenmaiden energiahintoihin ja Suomen kilpailuetuun? Outokummun odotukset EU:n ilmasto- ja energiapolitiikalle Ilmoittaudu Teams-infoon tämän linkin kautta: https://tapahtumat.ek.fi/atten
Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiset vaaliviestit: Vahvistuva EU on koko Suomen etu8.5.2026 00:00:00 EEST | Tiedote
Maailmanpolitiikan kriisiaikoina Eurooppa on Suomelle tärkeämpi kuin koskaan. Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät, että maamme tuleva hallitus ajaisi EU-politiikassaan merkittäviä integraatioloikkia, joilla Euroopasta tehtäisiin taloudellisesti, teknologisesti, puolustuksellisesti ja demokratia-arvoiltaan entistä vahvempi. Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, KT, SAK ja STTK ovat koonneet EU-politiikkaa koskevia yhteisiä tavoitteita Suomen seuraavalle hallitukselle. Euroopan myönteinen talouskehitys on välttämätöntä sekä yrityksille että kansalaisten hyvinvoinnille. EU:n kasvun kulmakiviä ovat vastuullinen talouspolitiikka, edelläkävijyys innovaatioissa, teknologioissa ja osaamisessa, korkeampi tuottavuus sekä hyvä työelämä. Suomi on saatava takaisin Euroopan pärjääjien joukkoon ja pois EU:n tuplatarkkailuluokalta. Sisämarkkinoiden kehitys on jäänyt puolitiehen. Talouden kasvuhyötyjen aikaansaaminen vaatii kunnianhimoista etenemistä rahoitusmarkkinoiden, palveluiden ja kiertotaloud
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme