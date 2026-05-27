Neljän kunnan potilaiden uudet psykiatriset hoitojaksot toteutetaan Tampereella Sastamalan sijaan
27.5.2026 15:53:30 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Kesäkuun alusta alkaen ikaalislaisten, ylöjärveläisten, hämeenkyröläisten ja nokialaisten uudet alkavat psykiatrian hoitojaksot toteutetaan Tampereella sijaitsevilla psykiatrian poliklinikoilla. Aiemman aluejaon mukaisesti nämä potilaat hoidettiin Sastamalan psykiatrian poliklinikalla.
Muutoksen taustalla on Sastamalan psykiatrian poliklinikan lääkäripula. Aluejaon uudistuksen tavoitteena on varmistaa sujuva ja turvallinen hoitoon pääsy kaikille alueen potilaille. Muutos koskee myös potilaita, jotka odottavat Sastamalan psykiatrian poliklinikalle ensikäyntiä. Potilaat, jotka ovat saaneet ensikäyntiajan kesäkuun ensimmäiselle viikolle (1.-5.6.2026), hoidetaan Sastamalassa. Muille ilmoitetaan uusi hoitopaikka ja vastaanottoaika henkilökohtaisesti. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon aluejaon muutos ei vaikuta perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin, kuten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluihin.
Sastamalan psykiatrian poliklinikalla hoidetaan edelleen ne potilaat, joilla on jo poliklinikalle hoitosuhde käynnissä sekä Sastamalassa ja Punkalaitumella asuvat uudet psykiatriseen hoitoon tulevat potilaat.
Tampereella toimivista psykiatrian poliklinikoista osa sijaitsee Tays Keskussairaalassa ja osa Hallituskadun toimipisteessä. Oikea toimipiste kerrotaan kunkin käynnin kutsukirjeessä.
Yhteyshenkilöt
Lumikukka SocadaToimialuejohtajaPirkanmaan hyvinvointialuePuh:0444722574lumikukka.socada@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön rekisterinkäyttöoikeuden sosiaalihuollon asiakastietoihin27.5.2026 10:26:56 EEST | Tiedote
Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja palvelusetelituottajien asiakastiedot alkavat tallentua suoraan Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasrekisteriin syyskuun alkuun mennessä. Ammattilaiset voivat tarkastella sosiaalihuollon tietoja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa Kanta-palvelujen kautta. Tiedot tulevat vaiheittain näkyviin myös asiakkaille OmaKantaan.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin kehittämissuunnitelma – aluehallitus lausui myös sosiaalihuoltolain uudistamisesta25.5.2026 12:36:10 EEST | Tiedote
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle lasten, nuorten ja perheiden palveluja koskevaa LANUPE2035-kehittämisohjelmaa sekä alueellista neuvolasuunnitelmaa. Aluevaltuustolle esitetään myös hankintaohjelmaa sekä asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelmaa. Lisäksi aluehallitus otti maanantaina kantaa sosiaalihuoltolain uudistamiseen.
Tampereen Breikissä on alkamassa muutosneuvottelut21.5.2026 15:45:13 EEST | Tiedote
Rinnekodit käynnistää Tampereen Breikki-palveluja koskevat muutosneuvottelut. Breikki on yksi ostopalveluyksiköistä, joissa tarjotaan Pirkanmaan hyvinvointialueen avohuumehoidon palveluja. Muutosneuvottelut eivät koske Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöitä.
Yläkoululaisen laaja terveystarkastus toteutetaan jatkossa kaikille 8. luokalla21.5.2026 12:27:06 EEST | Tiedote
Pirkanmaalla yhtenäistetään yläkoululaisten laajojen terveystarkastusten käytäntöjä. Jatkossa tarkastus toteutetaan kokonaisuudessaan 8. luokalla kaikissa kunnissa ja kouluissa THL:n linjauksen mukaisesti.
Fysio- ja toimintaterapian neuvonta- ja ajanvarausnumeroon muutoksia 13 kunnassa21.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella kuntoutuksen keskitetyn neuvonnan ja ajanvarauksen puhelinnumero muuttuu. Uusi numero on 03 311 68290. Samalla palveluun liittyvät uutena Lempäälä ja Vesilahti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme