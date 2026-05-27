Pirkanmaan hyvinvointialue

Neljän kunnan potilaiden uudet psykiatriset hoitojaksot toteutetaan Tampereella Sastamalan sijaan

27.5.2026 15:53:30 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Kesäkuun alusta alkaen ikaalislaisten, ylöjärveläisten, hämeenkyröläisten ja nokialaisten uudet alkavat psykiatrian hoitojaksot toteutetaan Tampereella sijaitsevilla psykiatrian poliklinikoilla. Aiemman aluejaon mukaisesti nämä potilaat hoidettiin Sastamalan psykiatrian poliklinikalla.

Muutoksen taustalla on Sastamalan psykiatrian poliklinikan lääkäripula. Aluejaon uudistuksen tavoitteena on varmistaa sujuva ja turvallinen hoitoon pääsy kaikille alueen potilaille. Muutos koskee myös potilaita, jotka odottavat Sastamalan psykiatrian poliklinikalle ensikäyntiä. Potilaat, jotka ovat saaneet ensikäyntiajan kesäkuun ensimmäiselle viikolle (1.-5.6.2026), hoidetaan Sastamalassa. Muille ilmoitetaan uusi hoitopaikka ja vastaanottoaika henkilökohtaisesti. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon aluejaon muutos ei vaikuta perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin, kuten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Sastamalan psykiatrian poliklinikalla hoidetaan edelleen ne potilaat, joilla on jo poliklinikalle hoitosuhde käynnissä sekä Sastamalassa ja Punkalaitumella asuvat uudet psykiatriseen hoitoon tulevat potilaat.

Tampereella toimivista psykiatrian poliklinikoista osa sijaitsee Tays Keskussairaalassa ja osa Hallituskadun toimipisteessä. Oikea toimipiste kerrotaan kunkin käynnin kutsukirjeessä.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön rekisterinkäyttöoikeuden sosiaalihuollon asiakastietoihin27.5.2026 10:26:56 EEST | Tiedote

Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien ja palvelusetelituottajien asiakastiedot alkavat tallentua suoraan Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasrekisteriin syyskuun alkuun mennessä. Ammattilaiset voivat tarkastella sosiaalihuollon tietoja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa Kanta-palvelujen kautta. Tiedot tulevat vaiheittain näkyviin myös asiakkaille OmaKantaan.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin kehittämissuunnitelma – aluehallitus lausui myös sosiaalihuoltolain uudistamisesta25.5.2026 12:36:10 EEST | Tiedote

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle lasten, nuorten ja perheiden palveluja koskevaa LANUPE2035-kehittämisohjelmaa sekä alueellista neuvolasuunnitelmaa. Aluevaltuustolle esitetään myös hankintaohjelmaa sekä asiakaskokemuksen ja osallistumisen ohjelmaa. Lisäksi aluehallitus otti maanantaina kantaa sosiaalihuoltolain uudistamiseen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye