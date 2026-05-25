Varha esittää haettavaksi lisäaikaa alijäämien kattamiseen
27.5.2026 16:15:45 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue esittää haettavaksi lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2027 loppuun. Aluehallitus käsittelee periaatepäätöstä lisäajan hakemisesta maanantaina 1. kesäkuuta ja asiasta päättää aluevaltuusto 10. kesäkuuta.
Hyvinvointialueen taloussuunnittelu perustuu muun muassa valtionrahoituksen vuoden 2027 ennusteeseen ja hyvinvointialueen tämän vuoden tilinpäätösennusteeseen. Varhassa tehdään määrätietoista työtä ja haetaan jatkuvasti uusia ratkaisuja entistä vaikuttavampiin palveluihin.
Vuoden 2025 positiivisen tuloksen myötä Varhan ensimmäisinä toimintavuosina kertyneiden alijäämien määrä laski 138 milj. euroon. Ensimmäisinä vuosina alijäämää kertyi kaikkiaan 260 milj. euroa. Kuluvana vuonna työ on edennyt suunnitellusti, ja vuoden tulosennuste on 98 milj. euroa ylijäämäinen. Tämän perusteella edellisten tilikausien alijäämiä jäisi katettavaksi n. 40 milj. euroa ensi vuodesta alkaen.
Kuluvan vuoden valtionrahoitus Varhalle on noin 2,3 miljardia euroa.
Hyvinvointialue arvioi, että alijäämät olisi mahdollista kattaa vuoden 2027 loppuun mennessä. Nyt päätökseen tuleva periaatepäätös alijäämien kattamisen aikataulusta ohjaa vuoden 2027 talousarvion valmistelua, jota tehdään jo nyt.
Valmistelussa on laki, joka pidentäisi alijäämien kattamisaikaa. Hyvinvointialueen tulee toimittaa hakemus lisäajasta ja suunnitelma alijäämien kattamisesta valtionvarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Tästä syystä aluevaltuustolta tarvitaan periaatepäätös asiassa vielä ennen kesää.
Aiheesta aiemmin: Varhan lisärahoitushakemusta ei hyväksytty
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville RajahalmetalousjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 9023 305ville.rajahalme@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Yrkespersoner möter unga för att prata om nikotinfrihet25.5.2026 11:26:24 EEST | Pressmeddelande
I nikotinpåsar används smaker som lockar barn och unga, och påsarnas nikotinhalter kan vara mångdubbelt högre än i tobak. Yrkespersoner från Egentliga Finlands välfärdsområde och samarbetsparter möter unga för att ge opartisk information om nikotinprodukternas skadeverkningar och utan att döma.
Ammattilaiset jalkautuvat nuorten pariin juttelemaan nikotiinittomuudesta25.5.2026 11:26:24 EEST | Tiedote
Nikotiinipusseissa käytetään lapsia ja nuoria houkuttelevia makuja ja pussien nikotiinimäärät voivat olla moninkertaisia tupakkaan verrattuna. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja yhteistyökumppaneiden ammattilaiset jalkautuvat nuorten pariin tarjoamaan tietoa nikotiinituotteiden haitoista puolueettomasti ja ilman tuomitsemista.
Genetisk information och forskning öppnar nya möjligheter i behandlingen av cancer21.5.2026 14:45:00 EEST | Pressmeddelande
Behandlingen av cancer utvecklas snabbt mot en mer individuell riktning. Enligt den nationella cancerstrategin ska cancer inte ses som en sjukdom, utan som en grupp olika sjukdomar som kräver olika behandlingslösningar. På ÅUCS skräddarsys behandlingen allt noggrannare utifrån cancerns biologiska drag och patientens individuella tillstånd.
Geenitieto ja tutkimus avaavat uusia mahdollisuuksia syövän hoidossa21.5.2026 14:45:00 EEST | Tiedote
Syövän hoito kehittyy nopeasti kohti entistä yksilöllisempää suuntaa. Kansallisen syöpästrategian mukaan syöpää ei tule nähdä yhtenä sairautena, vaan joukkona erilaisia sairauksia, jotka vaativat erilaisia hoitoratkaisuja. Tyksissä hoitoa räätälöidään entistä tarkemmin syövän biologisten ominaisuuksien sekä potilaan yksilöllisen tilanteen mukaan.
Finska mästerskapen för brandkårer avgörs i Åbo den 23 maj 2026 – kom och följ den maritima tävlingen och träffa aktörer inom säkerhetsbranschen20.5.2026 12:02:31 EEST | Pressmeddelande
Finska mästerskapen för brandkårer, Jehumalja-tävlingen, ordnas i Åbo på Varvstorget lördagen den 23 maj 2026. Årets tema för tävlingen är räddningsverksamhet i skärgårds- och havsmiljö. Allmänheten kan följa tävlingen och bekanta sig med myndigheter, organisationer och andra aktörer inom säkerhetsbranschen mellan kl. 9–17.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme