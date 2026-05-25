Varha esittää haettavaksi lisäaikaa alijäämien kattamiseen

27.5.2026 16:15:45 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialue esittää haettavaksi lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2027 loppuun. Aluehallitus käsittelee periaatepäätöstä lisäajan hakemisesta maanantaina 1. kesäkuuta ja asiasta päättää aluevaltuusto 10. kesäkuuta.

Hyvinvointialueen taloussuunnittelu perustuu muun muassa valtionrahoituksen vuoden 2027 ennusteeseen ja hyvinvointialueen tämän vuoden tilinpäätösennusteeseen. Varhassa tehdään määrätietoista työtä ja haetaan jatkuvasti uusia ratkaisuja entistä vaikuttavampiin palveluihin.

Vuoden 2025 positiivisen tuloksen myötä Varhan ensimmäisinä toimintavuosina kertyneiden alijäämien määrä laski 138 milj. euroon. Ensimmäisinä vuosina alijäämää kertyi kaikkiaan 260 milj. euroa.  Kuluvana vuonna työ on edennyt suunnitellusti, ja vuoden tulosennuste on 98 milj. euroa ylijäämäinen. Tämän perusteella edellisten tilikausien alijäämiä jäisi katettavaksi n. 40 milj. euroa ensi vuodesta alkaen.

Kuluvan vuoden valtionrahoitus Varhalle on noin 2,3 miljardia euroa.

Hyvinvointialue arvioi, että alijäämät olisi mahdollista kattaa vuoden 2027 loppuun mennessä. Nyt päätökseen tuleva periaatepäätös alijäämien kattamisen aikataulusta ohjaa vuoden 2027 talousarvion valmistelua, jota tehdään jo nyt.

Valmistelussa on laki, joka pidentäisi alijäämien kattamisaikaa. Hyvinvointialueen tulee toimittaa hakemus lisäajasta ja suunnitelma alijäämien kattamisesta valtionvarainministeriölle elokuun loppuun mennessä. Tästä syystä aluevaltuustolta tarvitaan periaatepäätös asiassa vielä ennen kesää.

