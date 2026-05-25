Varha esittää haettavaksi lisäaikaa alijäämien kattamiseen

Ammattilaiset jalkautuvat nuorten pariin juttelemaan nikotiinittomuudesta 25.5.2026 11:26:24 EEST | Tiedote

Nikotiinipusseissa käytetään lapsia ja nuoria houkuttelevia makuja ja pussien nikotiinimäärät voivat olla moninkertaisia tupakkaan verrattuna. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja yhteistyökumppaneiden ammattilaiset jalkautuvat nuorten pariin tarjoamaan tietoa nikotiinituotteiden haitoista puolueettomasti ja ilman tuomitsemista.